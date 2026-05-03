Песков заявил о жесткой конфронтации России с Европой
Евросоюз мобилизуется, используя показную русофобию как триггер. Это приводит к жесткой конфронтации, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.
Песков заявил, что Евросоюз мобилизуется путем использования показной русофобии как триггера, передают «Вести». Песков подчеркнул: «Вы видите, что европейцы мобилизуются, используя в качестве триггера вот эту показную русофобию. Готовы тратить большие деньги на военное строительство».
По его словам, европейские страны совершают действия конфронтационного характера.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава армии Бельгии заявил о несуществующем признании Россией «Нарвской народной республики».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия неотъемлемо принадлежит к Европе.
