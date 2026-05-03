Глава Бурятии назвал дело экс-зампреда «болезненной» ситуацией

Tекст: Ольга Иванова

Глава Бурятии Алексей Цыденов назвал уголовное дело в отношении экс-зампреда правительства республики Евгения Луковникова одной из самых болезненных для себя ситуаций, сообщает РИА «Новости». По версии следствия, Луковникова обвиняют в хищении 98 млн рублей при строительстве моста через реку Уда.

«У нас борьба с коррупцией идет каждый год... Мой заместитель Луковников – одна из самых больных для меня ситуаций…» – заявил Цыденов в интервью местному телеканалу. Он напомнил, что при приеме на работу на уровень министра и выше проводится полная проверка и отметил, что аналогичная проверка в полном объеме проводилась и при втором назначении Луковникова, по итогам которой было подготовлено заключение.

Напомним, правоохранительные органы задержали бывшего зампреда правительства республики Евгения Луковникова в Москве. Чиновника уволили с должности в связи с утратой доверия.



