В Курской области открыли памятник Герою России Чебневу
На торжественной церемонии в Курчатове открыли памятник командиру батальона девятого мотострелкового полка Сергею Чебневу, удостоенному звания Героя России посмертно.
На церемонии присутствовали помощник президента Владимир Мединский и губернатор Курской области Александр Хинштейн. Скульптуру установили на набережной с видом на Курскую АЭС, которую Чебнев защищал во время боев, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Чебнев героически погиб в августе 2024 года, руководя обороной села Малая Локня. Его тело обнаружили после освобождения населенного пункта в марте 2025 года. За проявленный героизм Чебнев посмертно получил звание Героя России, раньше был награжден медалью Суворова, медалью «За отвагу» и орденом Мужества.
Как отметил Владимир Мединский, «Герои бессмертны… С него будут брать пример». Один из бойцов полка рассказал: «С 2023 года задачи выполняли под командованием «Отмеля»... если он рядом, значит, все получится».
Чебнев в течение 12 дней руководил обороной Малая Локня, взяв на себя командование тремя полками и сорвав попытки противника прорваться к Курской АЭС. В своем последнем бою, несмотря на ранение, Чебнев отказался от эвакуации, прикрывал уход группы, но погиб после взрыва снаряда, спасая штурмовую группу.
Скульптуру создали за три месяца. Арт-объект изображает Чебнева выходящим из скалы, некоторые черты лица заимствованы у его сына. Набережная, где открыт памятник, теперь носит имя Сергея Чебнева.
Жена Героя России отметила, что для нее он остался добрым и искренним человеком, а его подвиг впишут в учебники истории.