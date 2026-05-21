Дроны ВСУ ранили двух жителей Белгородской области и повредили соцобъект

Tекст: Тимур Шайдуллин

О новых атаках Вооруженных сил Украины на территорию Белгородской области сообщили в региональном оперштабе. В результате ударов дронов пострадали два мирных жителя, зафиксированы повреждения социального объекта, частных домов и автомобилей в нескольких населенных пунктах.

В Борисовском округе водитель автомобиля пострадал при ударе дрона по машине в районе хутора Красиво. Он самостоятельно обратился в Грайворонскую ЦРБ, где медики предварительно диагностировали у него акубаротравму, после чего направили на дальнейшее обследование в городскую больницу № 2 Белгорода. В поселке Борисовка дрон атаковал социальный объект, повредив кровлю здания.

В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа от детонации FPV-дрона мужчина получил осколочные ранения грудной клетки. Ему оказали помощь в Шебекинской ЦРБ и отпустили на амбулаторное лечение. В Грайворонском округе в селе Смородино FPV-дрон сдетонировал на территории предприятия, выбив окна административного здания.

В селе Новостроевка Первая от удара дрона выбило окна, посекло крышу и фасад надворной постройки. В селе Почаево при детонации дрона повреждено остекление частного дома. В поселке Октябрьский Белгородского округа удар дрона повредил кузова и стекла двух легковых машин, а также остекление частного дома. В селе Нижний Ольшанец от удара FPV-дрона пострадала кровля частного дома. Информация о последствиях атак продолжает уточняться.

Накануне пострадавшие при атаке ВСУ на грузовик в Грайворонском округе сами обратились за медицинской помощью. Ранее в результате ударов украинских беспилотников по населенным пунктам Белгородской области пострадали три человека, включая бойца подразделения «Орлан».

А в апреле при атаке беспилотников ВСУ на село Новая Таволжанка и хутор Красиво погиб один человек и был ранен еще один мирный житель.