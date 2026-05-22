  Лента новостей
    На гражданский самолет «Ладога» наденут погоны
    Бабкина: Кому не нравится Россия – пускай отравится
    Ядерные учения Москвы и Минска призваны остудить горячие головы в НАТО
    Россиянин Рустам Набиев первым в мире на одних руках покорил Эверест
    Трамп объявил о решении направить 5 тыс. американских солдат в Польшу
    ФРГ заявила о готовности возглавить НАТО
    Герой России Берестовский: У настоящего воина три матери
    Политолог: Путин формирует понятный образ будущего человечества
    Медведев назвал семь аргументов в пользу необратимого распада Украины
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия и Китай дружат для мирового порядка

    Отношения России, Китая и США представляют собой сейчас баланс сил для поддержания даже хрупкого мира. Авторами этой системы являются Москва и Пекин, а Вашингтон остается необходимым, хотя и неприятным на вкус, ингредиентом.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Культурные коды хранятся в семье

    По идее, уже все должно было разлететься на куски беспамятства и хаоса. Но мы же все тут. Мы сидим за столом и празднуем девяностый день рождения мамы-блокадницы. Нас всех что-то держит, кроме обычных семейно-племенных отношений. Нас – в масштабах всей страны, не только этого стола.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Времена интернет-вольницы закончились

    За разборками государств и цифровых гигантов идет необратимый процесс встраивания интернета в общее национальное пространство с государственным контролем над ним. Для нас – людей, привыкших и помнящих интернет-вольницу нулевых, текущие инновации вызывают как минимум неудовольствие и дискомфорт.

    22 мая 2026, 03:01 • Новости дня

    Россиянка купила дворец Радзивиллов в Белоруссии за 2,4 тыс. рублей

    Tекст: Антон Антонов

    Россиянка купила дворец Радзивиллов в городе Дятлово в Белоруссии, памятник архитектуры обошелся новой владелице менее чем в 95 белорусских рублей (2,4 тыс. российских рублей), передает «Sputnik Беларусь».

    Постройка находилась в запустении с 2010 года. Местные власти долгое время безуспешно искали инвестора для восстановления объекта, передает «Sputnik Беларусь».

    Директор Дятловского историко-краеведческого музея Вероника Павловская сообщила, что здание возвели в 1751 году. За свою историю комплекс также служил школой, госпиталем и стоматологией.

    Предыдущий владелец из России приобрел объект в 2022 году за 96 рублей, однако не выполнил обязательства по реставрации. Теперь москвичка Татьяна, проживающая в Минске уже два года, стала единственной участницей аукциона. Она намерена создать в здании апарт-отель, кафе и демонстрационные залы, а также организовать интерактивные квесты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле торги по продаже исторического здания Рижского вокзала в Москве отменили из-за отсутствия покупателей.

    Месяцем ранее на электронном аукционе за 21 млн рублей продали старинный особняк режиссера Тимура Бекмамбетова в Казани.

    В феврале предприниматель Михаил Масловский приобрел на торгах подмосковную усадьбу Воронцовых-Дашковых за 270 млн рублей.

    21 мая 2026, 13:00 • Новости дня
    Эксперт: Зеленский готовит провокацию на границе с Белоруссией

    Tекст: Олег Исайченко

    Основная задача Владимира Зеленского – показать некое проявление агрессии со стороны Белоруссии и добиться от Североатлантического альянса отправки контингента на помощь, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее Зеленский заявил, что украинские власти разрабатывают план действий в связи с возможным наступлением российских войск из Белоруссии.

    «Владимир Зеленский пытается создать ситуацию, когда НАТО придется вступить в конфликт открыто. Так, ранее он устраивал провокации с дронами: через Латвию, Литву, Эстонию осуществлялись удары украинских беспилотников по России», – напомнил военный эксперт Юрий Кнутов.

    Кроме того, Киев поддерживает психоз вокруг Минска и проходящих российско-белорусских учений, продолжил собеседник. По словам аналитика, за утверждениями Зеленского о том, что ВС России якобы готовятся начать наступление на Черниговско-Киевском направлении с территории Белоруссии, скрываются «хотелки» главы киевского режима.

    Аналитик объясняет: «Основная задача Зеленского – показать некое проявление агрессии со стороны белорусской республики и добиться от Североатлантического альянса отправки контингента». «Дело в том, что финансовой помощью Киев в целом обеспечен. В среду Еврокомиссия и Украина подписали меморандум для выделения кредита на 90 млрд евро. На этом фоне главной проблемой остаются люди», – уточнил Кнутов.

    Спикер указал, что ВСУ не хватает около 200 тыс. человек. «Противник пытается закрыть фронт дронами, но это не получается. В результате нужно, чтобы кто-то «вписался» за них», – добавил он. По его мнению, именно с этим связаны попытки спровоцировать Минск. Эксперт напомнил, что ранее Зеленский высказывал угрозы в адрес Александра Лукашенко и белорусского народа.

    «Более того, Украина держит серьезную группировку на границе. Я не исключаю, что оппоненты пойдут на провокацию: соберут войска и попытаются напасть на союзное нам государство. Такие действия потребуют от нас переброски сил для оказания помощи Белоруссии», – заключил Кнутов.

    Ранее Владимир Зеленский сообщил, что украинские власти разрабатывают план действий в связи с возможным наступлением российских войск со стороны Белоруссии. «Детально проанализировали имеющиеся данные у наших разведок о российском планировании наступательных операций на Черниговско-Киевском направлении. По каждому возможному варианту готовим ответы», – написал он в соцсетях.

    Несколькими днями ранее глава киевского режима уже заявлял, что Украина «знает» о «дополнительных контактах между россиянами и Александром Лукашенко, которые призваны убедить его присоединиться» к конфликту на Украине либо «против одной из стран НАТО». В Минске отвергли утверждения о планируемой операции с территории Белоруссии.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал утверждения Зеленского попыткой подстрекательства. «Белоруссия — наш союзник, и мы имеем Союзное государство с Белоруссией, но это суверенное государство. Поэтому подобные заявления не что иное, как попытка дальнейшего подстрекательства в плане продолжения войны и нагнетания напряженности», – сказал он.

    В Киеве неоднократно громогласно обвиняли Минск якобы в подготовке «второго фронта». Однако в последнее время такие заявления звучат все чаще – особенно на фоне тренировки воинских частей из РФ и РБ по доставке ядерных боеприпасов и подготовке к их применению. В Минобороны подчеркивали: тренировка является плановой и по своей сути «не направлена против третьих стран».

    Несмотря на это подыграть Зеленскому в нагнетании истерии решил генсек НАТО Марк Рютте. Он заявил, что Россия столкнется с последствиями, если во время совместных с Белоруссией учений по ядерному потенциалу применит его против Украины. По его словам, представители блока следят как за динамикой боевых действий на Украине, так и за проходящими российско-белорусскими учениями.

    21 мая 2026, 14:33 • Новости дня
    Лукашенко назвал ракетные комплексы «Искандер-М» оружием мечты
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообщался с расчетом пусковой установки «Искандер-М», назвав комплекс «хорошей машиной».

    «Когда-то я об этой машине мечтал. А сегодня она у нас не одна. И вы лучше меня знаете, что это хорошее оружие», – сказал он, передает ТАСС.

    Командир ракетной бригады белорусских вооруженных сил Александр Кравцов пояснил, что электронный пуск практически идентичен боевому. Разница заключается лишь в том, что ракета остается на направляющей. Все режимы и этапы полностью отрабатываются расчетами в штатном порядке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 19 мая в России и Белоруссии начались масштабные маневры по подготовке и применению ядерных сил.

    На следующий день российские подразделения на территории республики отработали приведение частей применения ядерного оружия в высшие степени боевой готовности.

    В рамках этих учений военные успешно переместили специальные боеприпасы для комплексов «Искандер-М» в полевые пункты хранения.

    21 мая 2026, 20:33 • Видео
    Итоги визита Путина в Китай: главное

    По итогам визита президента России Владимира Путина в КНР было подписано порядка 40 различных соглашений, включая меморандум о многополярном мире. Что во всем этом самое главное?

    21 мая 2026, 20:52 • Новости дня
    Лукашенко заявил о готовности встретиться с Зеленским

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Лидер Белоруссии выразил готовность обсудить двусторонние отношения и перспективы сотрудничества с главой Украины в любом удобном месте.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о готовности провести встречу с главой Украины Владимиром Зеленским для обсуждения накопившихся вопросов, сообщает БелТА.

    «Если он хочет о чем-то поговорить, посоветоваться или еще что-то, пожалуйста, мы открыты для этого», – отметил белорусский лидер. По его словам, диалог может состояться в любой точке Украины или Белоруссии.

    Лукашенко подчеркнул важность обсуждения проблем белорусско-украинских отношений и их перспектив. Он выразил недоумение по поводу того, что с западными странами темы для разговора находятся, а с Украиной – нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре прошлого года белорусский лидер призвал Владимира Зеленского срочно пойти на мирные переговоры. Ранее Лукашенко выразил намерение лично побеседовать с главой киевского режима. До этого президент Белоруссии предложил Минск в качестве идеального места для урегулирования конфликта.

    21 мая 2026, 20:40 • Новости дня
    Минск обвинил Литву в открытии неба для украинских дронов
    Tекст: Ольга Иванова

    Вильнюс разрешил пролет беспилотных аппаратов ВСУ через свою территорию для атак на российские регионы, пытаясь переложить ответственность за эскалацию на соседние страны, заявили в Совбезе Белоруссии.

    Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович обвинил литовское руководство в содействии атакам на Россию, передает РИА «Новости».

    «Они открыли воздушное пространство для удара Украины по регионам Российской Федерации. Сами разрешили пролет беспилотников и теперь обвиняют Российскую Федерацию, Республику Беларусь в том, что с нашей стороны по отношению к ним идет угроза. Но беспилотники летят почему-то со стороны Украины», – подчеркнул госсекретарь.

    Членство в Евросоюзе и Североатлантическом альянсе не защищает Вильнюс от залетающих дронов. При этом литовские политики прячутся в бомбоубежищах и публикуют оттуда радостные фотографии, что Вольфович назвал безумием и пиаром.

    Минск по-прежнему нацелен на мирное сосуществование и урегулирование конфликтов. Поступки властей прибалтийских стран и Польши вызывают у белорусской стороны недоумение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Белоруссии выразил протест Литве из-за нарушения границы украинским беспилотником.

    Несколькими днями ранее литовские средства слежения не обнаружили упавший на территории республики дрон. Президент страны Гитанас Науседа категорически выступил против транзита иностранных аппаратов.

    21 мая 2026, 20:22 • Новости дня
    Польские силовики расстреляли машину белоруса

    Польские силовики выпустили 29 пуль по машине гражданина Белоруссии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Польские полицейские обстреляли автомобиль 60-летнего жителя Белоруссии на трассе, нанеся ему тяжелые огнестрельные ранения, сообщил СК республики.

    Следственный комитет Белоруссии сообщил о безосновательном расстреле польскими полицейскими машины белорусского гражданина. В результате инцидента водитель получил тяжелые огнестрельные ранения, а в автомобиле насчитали 29 пулевых отверстий, передает РИА «Новости».

    «Следственный комитет Республики Беларусь проводит проверку по факту нападения польских полицейских на гражданина нашей страны. По данным следствия, ночью 12 мая 60-летний уроженец Слонима находился на территории Польши. Во время движения по автодороге S8 вблизи города Сыцув на него было совершено безосновательное нападение со стороны польских силовиков с применением огнестрельного оружия», – сообщил официальный представитель СК Сергей Кабакович.

    Пострадавший получил ранения головы и конечностей, однако смог пересечь границу и был экстренно госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. МИД Белоруссии заявил, что инцидент произошел из-за ошибки правоохранителей, и Минск рассчитывает на объективное расследование и привлечение виновных к ответственности.

    Следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия позволили восстановить картину произошедшего и установить личности стрелявших полицейских. Инциденту будет дана жесткая правовая оценка, а подробности будут доведены до общественности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецслужбы Белоруссии и Польши провели обмен задержанными лицами на государственной границе. Ранее польские пограничники начали наблюдение вглубь белорусской территории с помощью новейшего оптоэлектронного оборудования.

    А в прошлом году нетрезвый солдат армии Польши устроил стрельбу в приграничном селе Мельник.

    21 мая 2026, 16:32 • Новости дня
    Путин назвал ядерную триаду гарантом суверенитета Союзного государства
    Tекст: Елизавета Шишкова

    На фоне роста мировой напряженности российское стратегическое вооружение призвано обеспечить безопасность и глобальный баланс сил для России и Белоруссии, заявил президент РФ Владимир Путин

    Президенты России и Белоруссии в четверг провели совместную дистанционную тренировку ядерных сил. Российский лидер подчеркнул крайнюю важность стратегического сдерживания в современных условиях, передает агентство БелТА.

    «Учитывая рост напряженности в мире, появление новых угроз и рисков, наша ядерная триада, как и прежде, должна служить надежным гарантом суверенитета Союзного государства России и Беларуси, обеспечить решение задач стратегического сдерживания, поддержания ядерного паритета и баланса сил на глобальном уровне», – заявил глава государства.

    «Уже отмечал и вновь подчеркну: использование такого оружия, ядерного оружия – это крайняя, исключительная мера обеспечения национальной безопасности наших государств», – отметил президент России, его слова приводит Кремль в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Белоруссия начали масштабные учения по скрытному перемещению ядерных боеприпасов.

    В конце прошлого года российские ракетные комплексы «Орешник» заступили на боевое дежурство в республике.

    В феврале президент России Владимир Путин заявил о намерении продолжить совместные усилия для обеспечения военной безопасности Союзного государства.

    21 мая 2026, 13:10 • Новости дня
    Лукашенко посетил учения по применению ядерного оружия
    Tекст: Дарья Григоренко

    Белорусский лидер Александр Лукашенко приехал в расположение ракетной бригады вооруженных сил страны, сообщили СМИ.

    Учебные мероприятия проходят на территории Осиповичского района, сообщил близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал «Пул первого».

    Как уточняет БелТА, основной целью визита стала проверка воинских частей, отвечающих за боевое применение ядерного оружия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 18 мая в Белоруссии началась тренировка воинских частей боевого применения ядерного оружия. К совместным маневрам двух стран привлекли более 64 тыс. военнослужащих.

    Накануне российские подразделения отработали перевод частей применения ядерного оружия на высшие ступени боевой готовности.

    21 мая 2026, 21:29 • Новости дня
    Эксперт: Ядерные учения Москвы и Минска призваны остудить горячие головы в НАТО

    Tекст: Олег Исайченко

    Совместные учения ядерных сил России и Белоруссии стали предупреждением «ястребам» в европейских странах НАТО, откуда в последнее время все чаще звучат агрессивные заявления в адрес Москвы и Минска, заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. В четверг президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко по видеосвязи провели совместные учения ядерных сил двух стран.

    «Совместные учения ядерных сил России и Белоруссии стали серьезным сигналом для Запада. Впервые у них было два верховных главнокомандующих – Владимир Путин и Александр Лукашенко, а тренировки полностью охватили систему управления всей ядерной триадой, имеющейся у Союзного государства», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    По его словам, время для тренировки оказалось самым подходящим. «Европейские политики на протяжении последних месяцев последовательно усиливают курс на эскалацию в отношении России. Франция все чаще заявляет о расширении ядерных амбиций, Прибалтика сквозь пальцы смотрит на пролеты украинских дронов в сторону Ленинградской области, при этом угрожая безопасности Калининграда», – акцентирует собеседник.

    По его мнению, в столь напряженный момент истории показывать силу необходимо, и Владимир Путин это прекрасно понимает. «Ядерные учения стали ответом на агрессивные действия Европы, призванным остудить горячие головы в Брюсселе», – пояснил он.

    Главным итогом мероприятия, по мнению эксперта, стала отработка стратегических вооружений двух стран. «Россия обновила около 97% ядерного арсенала. При этом наша техника давно «ушла в отрыв» от западных образцов инженерной мысли. «Сармат», например, способен преодолевать все современные средства ПВО», – продолжает Леонков.

    Кроме того, он обратил внимание на связь учений с недавним визитом Путина в КНР. «Теплая беседа российского лидера с Си Цзиньпином показала: Китай сделал осознанный выбор в пользу надежного партнера и проверенного военного тыла в лице России на долгий срок», – резюмировал Леонков.

    В четверг Владимир Путин и Александр Лукашенко в режиме видеосвязи провели российско-белорусские ядерные учения. «Учитывая рост напряженности в мире, появление новых угроз и рисков, наша ядерная триада, как и прежде, должна служить надежным гарантом суверенитета Союзного государства России и Белоруссии», – подчеркнул российский лидер.

    Путин пояснил, что системные и последовательные учения необходимы для укрепления безопасности РФ и Белоруссии и защиты от угроз со всех направлений. По словам президента, Россия будет повышать уровень подготовки стратегических и тактических ядерных сил. «При этом, как уже говорил, мы не намерены втягиваться в гонку вооружений. Наша ядерная триада будет оставаться на уровне необходимой достаточности», – сказал глава страны.

    Напомним, учения стартовали 19 мая в Белоруссии и по своему масштабу охватили практически все ключевые компоненты ядерной триады. К тренировке привлечены Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флот, командование Дальней авиации, а также субмарины стратегического назначения.

    21 мая 2026, 16:12 • Новости дня
    Минск выразил протест Литве из-за нарушения границы беспилотником

    Tекст: Ольга Иванова

    Внешнеполитическое ведомство Белоруссии вызвало временного поверенного в делах Литвы после пересечения государственной границы украинским дроном.

    Министерство иностранных дел Белоруссии вызвало временного поверенного в делах Литвы в республике Эрикаса Вилканецаса, передает ТАСС. Дипломату был заявлен решительный протест в связи с нарушением государственной границы украинским беспилотным летательным аппаратом со стороны литовской территории.

    «21 мая в Министерство иностранных дел Республики Беларусь был вызван временный поверенный в делах Литовской Республики в Республике Беларусь Эрикас Вилканецас. Ему был заявлен решительный протест в связи с очередным грубым нарушением государственной границы Беларуси беспилотным летательным аппаратом с территории Литвы», – сообщил пресс-секретарь белорусского МИД Руслан Варанков.

    По данным министерства, инцидент произошел 17 мая. Украинский дрон «Чайка», направлявшийся для нанесения ударов по территории России, был обнаружен в районе деревни Станиславцы Докшицкого района Витебской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, литовские средства слежения не обнаружили упавший на территории республики украинский беспилотник.

    Ранее МИД Латвии вызвал российского дипломата из-за инцидента с дронами ВСУ.

    В конце прошлого года белорусское внешнеполитическое ведомство уже заявляло протест Вильнюсу из-за нарушения воздушных границ.

    21 мая 2026, 18:06 • Новости дня
    Лукашенко сообщил о готовности защищать Отечество от Бреста до Владивостока
    Tекст: Ольга Иванова

    Москва и Минск намерены использовать все имеющиеся ресурсы для обеспечения безопасности единого пространства на фоне проведения совместных учений ядерных сил.

    Руководство Белоруссии подтвердило оборонительный характер действий союзного государства в ходе масштабных маневров, передает ТАСС. Минск и Москва не собираются выступать агрессорами, но обладают необходимым арсеналом для надежной защиты своих территорий.

    «Действительно, это первая такая совместная тренировка. Но по элементам, по составляющим, оказывается, наши генеральные штабы, министры обороны проводят ее ежеквартально», – подчеркнул глава республики в ходе общения с российским президентом Владимиром Путиным.

    Политик напомнил о зимних обсуждениях перспектив участия глав государств в подобных мероприятиях. Он уточнил, что наличие мощного вооружения обязывает страны уметь им пользоваться для защиты общего пространства от Бреста до Владивостока.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Белоруссия начали масштабные маневры по подготовке и применению ядерных сил.

    В ходе совместных учений российские подразделения отработали перевод частей применения ядерного оружия на высшие ступени боевой готовности.

    Военнослужащие двух стран отрепетировали скрытное перемещение ядерных боеприпасов.

    21 мая 2026, 14:31 • Новости дня
    Рютте заявил о наблюдении НАТО за ядерными учениями России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Североатлантический военный блок внимательно отслеживает совместные тренировки ядерных сил сдерживания России и Белоруссии, сообщил генсек альянса Марк Рютте.

    Генеральный секретарь организации Марк Рютте подтвердил повышенное внимание к маневрам ядерных сил РФ и Белоруссии, передает РИА «Новости».

    «Что касается учений, то они, конечно же, проводятся повсюду. Мы за ними следим, мы следим за ними очень внимательно», – подчеркнул он во время встречи со шведским премьер-министром Ульфом Кристерссоном.

    Масштабные тренировки по применению ядерных сил завершаются сегодня. В них задействованы Ракетные войска стратегического назначения, дальняя авиация, а также Северный и Тихоокеанский флоты.

    Кроме того, к выполнению поставленных задач привлечены отдельные подразделения Ленинградского и Центрального военных округов.

    До этого в четверг Рютте пригрозил Москве разрушительными последствиями в случае применения ядерного оружия.

    Напомним, ранее российское Министерство обороны сообщило о начале масштабных маневров ядерных сил. Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы РФ также перебросили в Белоруссию специальные боеприпасы для комплексов «Искандер-М».

    21 мая 2026, 17:24 • Новости дня
    Путин объявил о полном выполнении задач ядерных учений

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский лидер подвел итоги совместной с Белоруссией тренировки ядерных сил и отметил успешное выполнение поставленных задач военными двух стран.

    Подводя итоги совместных учений России и Белоруссии по управлению стратегическими и тактическими ядерными силами, президент Владимир Путин заявил о полном выполнении всех поставленных задач, передает ТАСС. После окончания тренировки он подчеркнул: «Задачи выполнены полностью».

    Глава государства отдельно выразил признательность белорусскому коллеге Александру Лукашенко и участникам маневров. Путин отметил хорошую организацию тренировки, а также грамотную и слаженную работу военнослужащих обеих армий.

    Президент поблагодарил российских и белорусских военных за четкие действия в ходе учений и подчеркнул значимость проведенной совместной подготовки для взаимодействия двух государств в сфере стратегической безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России и Белоруссии начались масштабные маневры ядерных сил с участием более 64 тыс. военнослужащих. Вооруженные силы двух стран завершили подготовку ко второму этапу совместных учений по применению нестратегического ядерного оружия.

    Перед началом совместной тренировки Путин сообщил о задачах по управлению и взаимодействию при применении ядерного оружия и о проведении практических пусков баллистических и крылатых ракет.

    21 мая 2026, 17:48 • Новости дня
    Путин анонсировал совместные тактические учения России и Белоруссии в 2027 году

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия и Белоруссия проведут масштабные маневры «Щит Союза» в следующем году для укрепления обороноспособности и защиты от потенциальных угроз, сообщил президент РФ Владимир Путин.

    Глава государства Владимир Путин рассказал о планах провести совместные тактические учения «Щит Союза – 2027», передает «Интерфакс». Мероприятие запланировано на следующий год.

    «Такие системные и последовательные шаги необходимы для укрепления обороноспособности наших стран, для надежной защиты граждан России и Белоруссии от потенциальных угроз со всех направлений», – подчеркнул российский лидер во время видеоконференции с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

    Президент добавил, что обе страны продолжат повышать боеготовность войск с учетом опыта специальной военной операции. В текущем году отработка задач пройдет на маневрах Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ в России и миротворческих учениях «Нерушимое братство – 2026» на белорусской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил о полном выполнении задач совместной тренировки ядерных сил с Белоруссией.

    Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил о доставке ядерных боеприпасов в части боевого применения.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал данные маневры сигналом для европейских государств.

    21 мая 2026, 17:22 • Новости дня
    Лукашенко заявил о готовности ответить на агрессию всеми видами оружия

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Белорусские вооруженные силы готовы задействовать весь имеющийся арсенал для защиты страны в случае вооруженного нападения извне, заявили власти союзного государства.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко после проведения совместной с Россией тренировки ядерных сил сделал заявление о защите государства, передает ТАСС. Он сообщил, что вооруженные силы республики готовы применить против потенциального противника все виды оружия, включая ядерное.

    «Не дай бог что-то – вы видели уже ядерную тренировку. Никто тут ничего думать не будет. Как только напали на нас, как только осуществили агрессию, сразу получат ответ всеми видами оружия», – подчеркнул белорусский лидер.

    Глава государства добавил, что в противном случае держать такое вооружение на территории страны не имеет смысла. По его словам, Минск будет действовать в данном направлении без угроз для других стран, но при строгом условии ненападения на республику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России и Белоруссии начались масштабные маневры по подготовке и применению ядерных сил. Ранее российские военные успешно переместили специальные боеприпасы в полевые пункты хранения на белорусской территории. А Лукашенко лично посетил расположение отвечающей за боевое применение ядерного оружия ракетной бригады.

    21 мая 2026, 22:15 • Новости дня
    Лукашенко: О тренировке ядерных сил Россия и Белоруссия договорились зимой

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что он и президент России Владимир Путин еще зимой условились провести совместные тренировки ядерных сил.

    «Президент Беларуси отметил, что еще прошлой зимой условился с президентом России Владимиром Путиным, что они примут участие в тренировках ядерных сил ориентировочно в конце мая», – сообщила пресс-служба Лукашенко.

    Уточняется, что в маневрах задействовано как размещенное в республике вооружение, так и российская ядерная триада, передает РИА «Новости».

    Глава Белоруссии подчеркнул, что мероприятие было давно запланировано, и сроки не сдвигались ни на сутки. Он отметил, что Путин принял участие в учениях сразу после возвращения из Китая. В масштабных тренировках участвуют тысячи военнослужащих и внушительное количество техники обеих стран, подчеркнул Лукашенко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, масштабные маневры ядерных сил России и Белоруссии начались 19 мая. Путин отметил полное выполнение всех поставленных задач.

    Он также анонсировал совместные тактические учения России и Белоруссии в 2027 году.

    Германию заставляют продать хребет энергетической безопасности

    Едва оправившийся от кризиса немецкий энергоконцерн Uniper стал разменной монетой в отношениях между Еврокомиссией и ФРГ. По каким причинам Германия вынуждена продать один из столпов своей энергетической безопасности – и почему это решение вызвало резкую критику ряда немецких политиков? Подробности

    «Единая Россия» ставит на успех в малых делах

    «Единая Россия» продолжает подбор кандидатов на выборы в Госдуму. Лучшие шансы имеют те, кто активно работает в округе, не боится отвечать на жесткие вопросы избирателей и помогает им в конкретных жизненных ситуациях. Официальные бонусы на праймериз есть только у участников СВО. О том, как партия готовится к кампании-2026, рассказал секретарь генсовета ЕР Владимир Якушев. Подробности

    Второе кресло в кабине создает новую роль для Су-57

    В России сделан новый шаг по модернизации истребителя пятого поколения Су-57: первый полет совершила двухместная версия этой машины. Как и зачем начиналась ее разработка, какие задачи лягут на второго члена экипажа – и в чем двухместная машина эффективнее варианта с одним пилотом? Подробности

    США создали повод для агрессии против Кубы

    США выдвинули обвинения против еще одного крупного зарубежного политика – бывшего лидера Кубы Рауля Кастро. По сути, кубинцам дают понять: они могут просто выдать Соединенным Штатам брата Фиделя, и тогда будут выстроены «новые отношения» с Соединенными Штатами и на Кубу прольется золотой дождь. А если не выдадут – Вашингтон готов провести вторжение на остров Свободы. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

