2024 год в кино рискует остаться последним годом яркого возрождения русской киноиндустрии. Распустив в этом году свой невообразимо красивый хвост, этот павлин завтра рискует оказаться тем, кто он есть – крупной общипанной птицей, похожей на курицу обыкновенную, домашнюю.13 комментариев
Пяный польский военный устроил стрельбу на границе с Белоруссией
Нетрезвый польский военный открыл стрельбу в селе Мельник у границы с Белоруссией
Военнослужащий польской армии, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил стрельбу в общественном месте в селе Мельник, расположенном в нескольких километрах от границы с Белоруссией.
В Польше, в селе Мельник, недалеко от границы с Белоруссией, произошел инцидент с участием нетрезвого военнослужащего, передает ТАСС.
Военнослужащий польской армии открыл стрельбу в общественном месте. Телеканал Polsat сообщил об этом со ссылкой на представителя полиции Подляского воеводства Томаша Крупу. Сведений о пострадавших пока нет.
Томаш Крупа уточнил, что информация о стрельбе поступила на телефон экстренных служб около 15.30 по местному времени. Подозреваемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, был задержан сотрудниками военной жандармерии, прибывшими на место происшествия.
Ранее польские силовики выбросили на территорию Белоруссии избитого мигранта из Египта со сломанной рукой.
До этого президент Польши Анджей Дуда созвал заседание Совета национальной безопасности из-за задержания военных, открывших огонь в сторону мигрантов на границе с Белоруссией.