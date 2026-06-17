Ельцин был готов на крайние меры: запретить КПРФ, распустить Думу, ввести чрезвычайное положение, наконец, перенести выборы на 1998 год. И все же штаб Ельцина вызов принял. Ровно 30 лет назад, 16 июня 1996 года, состоялся первый тур выборов президента России.87 комментариев
Японские ученые назвали главную ошибку в профилактике деменции
Для профилактики деменции важно контролировать все факторы риска
Для эффективного предотвращения старческого слабоумия необходимо контролировать все факторы риска одновременно, а не концентрироваться на одном показателе, рассказал профессор Университета Кюсю Тосихару Ниномия.
Главная ошибка при профилактике деменции у людей старше 60 лет заключается в поиске единственного фактора риска вместо комплексного контроля за здоровьем.
«Важно не выделять какой-то один фактор – давление, диабет, курение, физическую активность или вес, – а управлять ими комплексно», – заявил эксперт РИА «Новости».
Японские ученые проанализировали данные более 9 тыс. жителей страны старше 65 лет. Они оценивали влияние генетики в сочетании с такими факторами, как гипертония, диабет, курение и малоподвижный образ жизни.
Профессор отметил, что людям из группы риска необходимо как можно раньше изменить свои привычки. Пересмотр образа жизни, а также раннее лечение гипертонии и диабета способствуют профилактике не только деменции, но и инсульта, сердечно-сосудистых заболеваний и хронической болезни почек.