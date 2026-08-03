Отправной точкой для развития маркетплейсов стало вынужденное упрощение, обеднение социальной ткани. Платформенная модель продаж символически отчуждает товар от его реального продавца. Работник ПВЗ также не равен продавцу в традиционном магазине, его социальная роль проще.20 комментариев
Количество жертв атаки беспилотника в Архипо-Осиповке выросло до семи
В результате удара по Архипо-Осиповку в Краснодарском крае количество жертв выросло до семи человек.
Трагедия произошла в курортной зоне Краснодарского края, передает ТАСС. Региональный оперативный штаб опубликовал обновленные данные о последствиях атаки.
«Число погибших из-за атаки БПЛА в Архипо-Осиповке увеличилось до семи человек. В числе погибших трое детей. 40 человек получили различные травмы», – говорится в официальном сообщении ведомства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о шести погибших при ударе беспилотника.
Мэр Геленджика Алексей Богодистов заявил о 47 пострадавших в результате этой атаки.
Очевидцы происшествия рассказали о падении украинского аппарата на территорию многолюдного пляжа.