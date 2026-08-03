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    Игорь Караулов Игорь Караулов Удобство маркетплейсов имеет свою цену

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Как Россия ответит европейским пиратам XXI века

    Мир движется к формированию нескольких параллельных систем морского судоходства с разными регуляторными режимами и различными уровнями юридической защиты. Россия, обладая собственным торговым флотом, развитой страховой инфраструктурой и военным потенциалом, имеет все необходимые ресурсы для эффективного судоходства в новой реальности.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Смертная казнь – кровь на руках каждого

    Против России сейчас ведется гибридная война, где в ход идут чисто террористические средства – от диверсий до спланированных убийств. Особенно острой стала дискуссия о высшей мере после страшного теракта в «Крокусе» в 2024 году.

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    3 августа 2026, 22:29 • Новости дня

    Эксперт: Россия создает новые возможности для раскрытия талантов школьников

    Эксперт Майоров: Конкурс «Большая перемена» стал частью системы поиска и развития талантов в России

    Эксперт: Россия создает новые возможности для раскрытия талантов школьников
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Россия создает новые возможности для школьников, которые стремятся развиваться, искать свое призвание и воплощать собственные идеи. Одним из таких инструментов стал конкурс «Большая перемена», превратившийся в важный элемент системы поддержки талантливой молодежи, сказал газете ВЗГЛЯД член научно-методического совета РДДМ «Движение первых» Арсений Майоров. В понедельник Владимир Путин принял участие в Красноярске в церемония закрытия финала конкурса «Большая перемена».

    «Конкурс «Большая перемена» сегодня является важнейшим элементом государственной системы профориентации. Масштаб проекта впечатляет: за годы его проведения в испытаниях приняли участие более 7 млн человек», – сказал Арсений Майоров, член научно-методического совета РДДМ «Движение первых».

    По словам эксперта, в седьмом сезоне конкурс вошел в структуру национального проекта «Молодежь и дети», а также стал частью линейки президентской платформы «Россия – страна возможностей». «За это время проект превратился в полноценную среду, где школьники могут проявить свои способности и найти себя за пределами привычной учебной программы», – отметил он.

    Одной из ключевых особенностей «Большой перемены» является ориентация на развитие навыков, которые востребованы в XXI веке: умения работать в команде, творчески подходить к решению задач и брать на себя ответственность. При этом задания для участников разрабатываются при участии ведущих отечественных компаний и корпораций, что позволяет школьникам лучше понять требования современного рынка труда и подготовиться к будущему профессиональному пути, подчеркнул собеседник.

    Именно раскрытие потенциала каждого ребенка, поиск своего призвания и создание условий для самореализации молодых людей остаются одной из важнейших задач государственной молодежной политики. Для ребят, которые стремятся развиваться, пробовать себя в новых сферах и идти к большим целям, создаются дополнительные возможности для раскрытия талантов.

    Отдельным стимулом для участия становится и система наград конкурса. Так, 300 победителей финала получают возможность отправиться в просветительское путешествие по России, а педагоги-наставники лучших участников – премию в размере 100 тыс. рублей.

    При этом для многих победителей особое значение приобрел не только конкурс, но и возможность личного общения с главой государства. Президент воспринимается ими как авторитетный собеседник и символ страны, с которым можно поделиться идеями, рассказать о собственных проектах и достижениях, а также получить напутствие.

    «В этом контексте личное внимание Владимира Путина к конкурсу имеет большое смысловое и стратегическое значение. Президент подчеркивает, что поддержка детей и молодежи, создание условий для раскрытия их талантов являются одним из приоритетов государства», – заявил Майоров.

    «Глава государства понимает, что нынешнее поколение школьников в будущем будет определять развитие страны. Поэтому возможность личного общения с президентом становится для ребят важным признанием их достижений и усилий.

    Такой прямой диалог помогает им осознать свою роль в будущем России», – заключил эксперт.

    В понедельник в Красноярске прошла церемония закрытия финала конкурса «Большая перемена» с участием Путина. В начале мероприятия президент вышел на сцену и обменялся футбольными пасами с одним из юных соведущих церемонии Денисом, после чего обратился к участникам конкурса и гостям события.

    «Приятно очень встретиться с теми, кто проявил себя самым лучшим образом в поиске себя самого и своего дела в будущей жизни, в будущем России. Мне очень приятно видеть здесь молодых людей, подростков, креативных детей, которые ищут себя и смотрят в будущее», – поприветствовал школьников президент.

    Глава государства отметил, что за время конкурса в нем приняли участие более 7 млн человек. «Многие из них стали студентами ведущих вузов, высших учебных заведений страны. Некоторые занялись своим собственным творчеством, открыли свои сайты, платформы, работают в искусстве, причем работают успешно, удачно», – отметил президент.

    После завершения церемонии российский лидер пообщался с детьми. «А что для вас победа, может быть не в спорте, а в других сферах, и как вы себя на нее настраиваете?» – спросил президента семиклассник Вячеслав Казекин, участник конкурса из Бурятии. «Победа – это когда преодолеваешь самого себя. Это самая большая победа», – ответил Путин.

    3 августа 2026, 16:50 • Новости дня
    Путин пожелал успеха финалистам конкурса «Большая перемена»

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин посетил церемонию закрытия масштабного молодежного мероприятия «Большая перемена» и обратился с напутственными словами к самым креативным подросткам страны.

    Российский лидер выступил на церемонии закрытия финала конкурса в Красноярске, передает ТАСС. Владимир Путин отметил, что участники проекта – это креативная молодежь, которая активно ищет свое призвание и уверенно смотрит вперед.

    «Я очень рад вас всех видеть. Приятно очень встретиться с теми, кто проявил себя самым лучшим образом в поиске себя самого и своего дела в будущей жизни, в будущем России», – обратился к финалистам глава государства.

    Во время выступления президенту временами приходилось перекрикивать ликующую толпу подростков. В завершение речи политик пожелал молодым людям дальнейших успехов и поблагодарил их за участие в проекте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, седьмой сезон всероссийского конкурса стартовал в марте текущего года. Прошлой осенью финал для студентов колледжей успешно завершился в Нижнем Новгороде. Победители этого масштабного проекта получают по одному миллиону рублей.

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    3 августа 2026, 15:22 • Новости дня
    Число пострадавших в Архипо-Осиповке под Геленджиком возросло до 47 человек
    Число пострадавших в Архипо-Осиповке под Геленджиком возросло до 47 человек
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате удара беспилотного летательного аппарата по Архипо-Осиповке травмы получили 47 человек.

    Число пострадавших при атаке беспилотника на село Архипо-Осиповка достигло 47 человек, передает ТАСС. Об этом в социальной сети Мах написал глава Геленджика Алексей Богодистов. «Сейчас формируются итоговые списки всех пострадавших. На данный момент 47 человек пострадали, шесть погибли. В больнице Архипо-Осиповки развернута первичная помощь всем пострадавшим», – заявил мэр города. Он добавил, что местную больницу усилили врачами из Геленджика и санаториев, а тяжелых пациентов отправляют в соседние города.

    Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев уточнил, что 17 пострадавших уже госпитализированы. Их приняли медицинские учреждения Геленджика, Туапсинского округа и Горячего Ключа, где пациентам оказывают всю необходимую помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотный аппарат нанес удар по территории многолюдного пляжа. Власти организовали в селе Архипо-Осиповка оперативный штаб для ликвидации последствий налета.

    Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал случившееся целенаправленным терактом против мирного населения.

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    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

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    3 августа 2026, 17:36 • Новости дня
    Путин рассказал, что для него значит победа

    Путин: Победа – это когда ты преодолеваешь самого себя

    Путин рассказал, что для него значит победа
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин в ходе общения с участниками конкурса «Большая перемена» объяснил, что истинная победа – это прежде всего преодоление самого себя.

    Путин поделился своим видением того, что значит побеждать. Об этом сообщает Telegram-канал «Юнашев Live».

    В ходе общения с финалистом конкурса «Большая перемена» глава государства ответил на вопрос о значении успеха вне спортивной сферы. «Победа – это когда ты преодолеваешь самого себя», – подчеркнул российский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл в Красноярск на церемонию закрытия финала конкурса «Большая перемена». Глава государства присоединился к мероприятиям решающего этапа соревнований.

    За шесть лет существования проекта участие в нем приняли более семи миллионов школьников.

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    3 августа 2026, 16:59 • Новости дня
    Главгосэкспертиза одобрила проект 703-метрового небоскреба «Лахта Центр 2»
    Главгосэкспертиза одобрила проект 703-метрового небоскреба «Лахта Центр 2»
    @ Полина Ястребцева/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В Петербурге согласован проект строительства второй башни комплекса «Лахта Центр», высота которой составит 703 метра.

    Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на проектную документацию многофункционального комплекса «Лахта Центр 2», передает «Интерфакс». Застройщиком объекта в Приморском районе Петербурга выступает АО «Синергия», а техническим заказчиком – АО «Ренконс».

    Проекты двух новых высоток на побережье Финского залива компания «Газпром» представила городским властям в 2021 году. Высота «Лахта Центра 2» составит 703 метра, а третьего здания – 555 метров. В компании тогда отмечали, что с появлением третьего небоскреба «сложится гармоничный архитектурный ансамбль из трех современных высотных зданий».

    Правительство Петербурга утвердило проект планировки территории в мае 2026 года. Общая площадь новых объектов составит 411,6 тыс. и 322,6 тыс. кв. метров. В зданиях разместятся офисы, музеи, спортивные объекты, включая бассейны, а также торговые площади и кафе. Завершить проектирование планируется в 2026 году, а строительство – к 2033 году.

    Первая башня «Лахта Центра» высотой 462 метра была введена в эксплуатацию в 2018 году. Соглашение о возведении еще двух высоток было подписано на ПМЭФ-2024.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин посетил петербургский комплекс «Лахта Центр» летом 2024 года.

    Глава Газпрома Алексей Миллер показал главе государства проект триумфальной колонны.

    Губернатор Александр Беглов подписал постановление об установке этого памятника на Приморском шоссе.

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    3 августа 2026, 19:38 • Новости дня
    Самолет Cessna 182 пропал в Иркутской области

    Губернатор Кобзев сообщил о пропаже самолета Cessna в Иркутской области

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Легкомоторный самолет, патрулировавший лесные пожары в Бодайбинском районе Иркутской области, не вернулся на базу и перестал выходить на связь, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

    Кобзев сообщил о пропаже легкомоторного самолета в своем канале в «Максе». На борту находились два человека: командир воздушного судна и летчик-наблюдатель.

    «Буквально час назад пришло сообщение от региональной диспетчерской службы министерства лесного комплекса, что в назначенное время не вышел на связь и не вернулся в место вылета самолет Cessna 182, который занимался мониторингом лесопожарной обстановки в Бодайбинском районе», – написал Кобзев.

    Борт должен был вернуться в поселок Мама в 20.50. Экипаж осмотрел пожар в местном лесничестве и направился в сторону Бодайбо, после чего ушел на юго-восток. Последние координаты воздушного судна были зафиксированы в 13.58.

    В ближайшее время на поиски пропавшего самолета вылетит борт из Якутии. Утром к спасательной операции присоединятся два вертолета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне текущего года спасатели приостановили поиски пропавшего во время патрулирования лесов Приморья вертолета Robinson R44.

    Годом ранее в Якутии при мониторинге лесопожарной обстановки оборвалась связь с самолетом Ан-2.


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    3 августа 2026, 06:15 • Новости дня
    Telegraph заявила о медленной смерти «коалиции желающих»
    Telegraph заявила о медленной смерти «коалиции желающих»
    @ i-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    «Коалиция желающих» переживает медленную «смерть» на фоне отсутствия четкого лидерства, пишет газета Telegraph.

    В материале Telegraph, озаглавленном «Медленная смерть коалиции желающих», отмечается, что новый премьер Британии Энди Бернем сосредоточен на внутренней повестке, а президент Франции Эммануэль Макрон не сможет баллотироваться на новый срок. Уход с политической арены прежних лидеров лишает объединение опоры, передает РИА «Новости».

    «После того, как Кир ушел, а президент Франции Эммануэль Макрон не сможет участвовать в президентских выборах в следующем году, есть опасения, что возникнет вакуум лидерства, который может оставить Европу без руля», – пишет издание.

    По данным Telegraph, в Лондоне уже пытаются просчитать, как возможная победа Марин Ле Пен на президентских выборах во Франции повлияет на британо-французские отношения и работу коалиции.

    Газета напоминает, что Ле Пен обещала вывести Францию из командования НАТО и снять санкции с России. Потенциальным новым лидером коалиции автор называет канцлера Германии Фридриха Мерца, однако указывает на растущую внутриполитическую нестабильность в Германии. Кроме того, Германия отказалась присоединиться к контингенту коалиции для переброски на Украину, аналогичное решение приняла Польша.

    По оценке Telegraph, сохранить коалицию можно только в том случае, если Бернем согласится взять на себя роль ее лидера.

    В коалицию желающих входят более 30 стран, инициаторами стали Британия и Франция. В январе лидеры объединения подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине после заключения мирного соглашения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лондон сообщил о планах Британии и Франции создать военные базы по всей Украине в случае прекращения огня.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна не будет вступать в «коалицию желающих», поддерживающую конфликт на Украине.

    Сменивший Кира Стармера премьер Британии Энди Бернем в разговоре с Владимиром Зеленским пообещал сохранить курс Лондона на давление на Россию и продолжение помощи Киеву.

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    3 августа 2026, 16:14 • Новости дня
    Путин прибыл с рабочей поездкой в Красноярск

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин прибыл в Красноярск, он посетил кампус Сибирского федерального университета, где состоится торжественная церемония закрытия финала Всероссийского конкурса «Большая перемена».

    Президент России Владимир Путин находится с рабочим визитом в Красноярске, передает ТАСС. Глава государства прибыл в местный кампус Сибирского федерального университета.

    В рамках поездки запланировано участие российского лидера в церемонии закрытия финала Всероссийского конкурса «Большая перемена».

    В предыдущий раз президент посещал Красноярск в марте 2019 года. Тогда он присутствовал на открытии XXIX Всемирной зимней универсиады и общался со спортсменами сборной России в деревне Универсиады.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года президент России направил приветственную телеграмму участникам финала конкурса «Большая перемена».

    В начале того же месяца в центре «Артек» стартовал финальный этап шестого сезона этого проекта.

    Летом прошлого года в аналогичном мероприятии соревновались сотни школьников из десятков стран мира.

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    3 августа 2026, 16:42 • Новости дня
    Путин: Более семи млн школьников поучаствовали в «Большой перемене» за шесть лет
    Путин: Более семи млн школьников поучаствовали в «Большой перемене» за шесть лет
    @ Евгений Биятов/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Участие в конкурсе «Большая перемена» за шесть лет приняло более семи млн учеников, сообщил президент России Владимир Путин.

    Свыше семи млн школьников приняли участие во Всероссийском конкурсе «Большая перемена» с момента его основания в 2020 году, передает ТАСС. Такую цифру озвучил президент России Владимир Путин на церемонии закрытия финала мероприятия.

    «За те годы, в течение которых мы проводим конкурс, приняли участие – только представьте себе! – более семи миллионов человек», – обратил внимание глава государства.

    Президент добавил, что важно не только количество участников, но и выдающиеся достижения ребят, прошедших испытания. Конкурс помогает школьникам раскрыть свой потенциал и добиться значимых результатов в различных сферах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, седьмой сезон всероссийского конкурса стартовал в марте текущего года. В ноябре прошлого года президент России направил приветственную телеграмму студентам-финалистам.

    Летом прошлого года в детском центре «Артек» начался финальный этап соревнований для школьников.

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    3 августа 2026, 04:54 • Новости дня
    Жертвами столкновения двух автомобилей Lada в Дагестане стали три человека

    Tекст: Антон Антонов

    В Хасавюртовском районе Дагестана в результате столкновения легковых автомобилей Lada Largus и Lada Priora три человека погибли, еще трое, в том числе двое детей, госпитализированы, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

    ДТП произошло близ населенного пункта Баматюрт. В результате ДТП Lada Priora загорелась. К ликвидации последствий аварии привлекли 18 человек и пять единиц техники, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Магарамкентском районе Дагестана при столкновении автомобилей Lada Priora и Lada Granta погибли пять человек.

    В Буйнакском районе республики при столкновении Mitsubishi Pajero и Lada Granta погибли мужчина и трехлетний ребенок.

    На трассе Буйнакск – Гуниб вблизи села Временный при столкновении грузового автомобиля «Урал» и легковушки Lada Vesta погибли два человека и пострадали девять.

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    3 августа 2026, 16:20 • Новости дня
    Путин принял участие в церемонии закрытия конкурса «Большая перемена»
    Путин принял участие в церемонии закрытия конкурса «Большая перемена»
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин присоединился к мероприятиям финала Всероссийского конкурса «Большая перемена».

    Соревнования для учеников пятых-седьмых классов и зарубежных старшеклассников проходят в Красноярске с 29 июля по 4 августа, передает ТАСС.

    Участниками решающего этапа стали более 800 ребят. Проект существует с 2020 года и за это время охватил свыше 7 млн детей и подростков по всей стране. Сейчас к нему могут присоединиться школьники всех возрастов и студенты колледжей.

    Эксперты оценивают умение конкурсантов работать в команде и находить нестандартные выходы из сложных ситуаций. Также жюри обращает внимание на творческое мышление и организаторские способности молодежи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, седьмой сезон всероссийского конкурса стартовал в марте текущего года. Организаторы проекта сделали ставку на командную работу школьников.

    В прошлом году финальный этап состязания начался в детском центре «Артек».

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    3 августа 2026, 17:50 • Новости дня
    Путин назвал Красноярск географическим центром России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На церемонии закрытия всероссийского конкурса «Большая перемена» президент РФ Владимир Путин отметил уникальное расположение и важнейший научно-промышленный статус Красноярска.

    Путин принял участие в церемонии закрытия финала Всероссийского конкурса «Большая перемена», передает РИА «Новости». Мероприятие состоялось в понедельник, 3 августа.

    «Здорово, что ваша встреча проходит именно здесь, в Красноярске. Обращаю ваше внимание на то, что это – географический центр нашей огромной страны. Красноярск – это географический центр России», – сказал Путин.

    Российский лидер также подчеркнул важность города в масштабах всей страны. По его словам, Красноярск выступает крупным промышленным, индустриальным, научным и образовательным центром России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России с рабочим визитом прибыл в Красноярск. За шесть лет в проекте «Большая перемена» поучаствовали более 7 млн школьников.

    На церемонии закрытия глава государства пожелал финалистам дальнейших успехов.

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    3 августа 2026, 08:41 • Новости дня
    Турчак: Земельная амнистия вывела туризм на Алтае из тени

    Tекст: Вера Басилая

    Земельная амнистия позволила вывести сферу туризма из тени в Республике Алтай, налоговые поступления выросли в полтора раза по итогам прошлого года, заявил глава региона Андрей Турчак.

    По словам Турчака, Республика Алтай значительно нарастила экономические показатели благодаря обелению туристической отрасли, передает РИА «Новости».

    На встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным руководитель региона Андрей Турчак заявил: «Для республики земля – это один из острейших вопросов: дефицит участков, спекуляция, значительный объем «серого» рынка».

    Политик добавил, что количество легальных баз отдыха выросло со 168 до 1600 объектов. Кроме того, властям удалось вернуть в собственность более 5,5 тыс. гектаров ценных участков, ранее переданных недобросовестным инвесторам. В Горно-Алтайске на маршруты вышли 28 новых автобусов, приобретенных за счет местных средств.

    Также в регионе успешно решается проблема долгостроев. В прошлом году открылись пять женских консультаций и шесть фельдшерско-акушерских пунктов, а общая смертность снизилась на 8%. До конца текущего года планируется сдать еще семь медицинских объектов и завершить ремонт двух районных больниц.

    В июле прошлого года председатель правительства Михаил Мишустин отметил растущий интерес туристов к Республике Алтай.

    В мае текущего года президент России Владимир Путин подписал закон о создании игорной зоны на территории данного региона.

    Месяцем позже Путин направил поздравительную телеграмму жителям по случаю 35-летия образования республики.

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    3 августа 2026, 19:30 • Новости дня
    Путин выразил надежду на запуск метро в Красноярске «в наши времена»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин рассчитывает, что начавшееся более 30 лет назад строительство красноярского метро завершится в ближайшие годы.

    Глава государства провел рабочую встречу с губернатором региона Михаилом Котюковым, передает РИА «Новости». Основной темой обсуждения стала реализация крупных инфраструктурных проектов? в том чсиле строительству метро.

    Губернатор доложил о серьезном прогрессе в строительстве. «Проект начинался в незапамятные времена, что называется. А сегодня уже больше десяти километров подземных тоннелей», – отметил Котюков. Он добавил, что за полтора года строители сделали больше, чем за прошедшие 30 лет.

    В ответ российский лидер выразил надежду на успешное завершение работ. «Надо, чтобы он (проект – прим. ВЗГЛЯД) закончился в наши времена», – отметил с улыбкой Путин.

    Президент также подчеркнул важность контроля за расходами. По его словам, средства на реализацию выделены, однако необходимо четко определить итоговую стоимость совместно с подрядчиками и экспертами.

    Сейчас проектная документация полностью готова и одобрена государственной экспертизой. Руководитель края заверил, что профильные ведомства активно занимаются уточнением всех финансовых расчетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел очную встречу с губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым.

    Перед этим глава государства посетил церемонию закрытия финала Всероссийского конкурса «Большая перемена».

    Ранее российский лидер обсуждал строительство красноярского метро с председателем совета директоров компании «Бамтоннельстрой-Мост» Русланом Байсаровым.

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    3 августа 2026, 18:36 • Новости дня
    Путин обменялся футбольными пасами с юным ведущим в Красноярске
    Путин обменялся футбольными пасами с юным ведущим в Красноярске
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин сыграл в футбол с юным ведущим всероссийского конкурса «Большая перемена».

    Президент России Владимир Путин вернул два футбольных паса, выходя на сцену финала всероссийского конкурса «Большая перемена» в Красноярске, передает РИА «Новости». Собравшиеся в зале участники финала встретили российского лидера бурными овациями.

    В момент появления главы государства один из юных соведущих церемонии по имени Денис дал пас в сторону президента. Путин обменялся с мальчиком двумя футбольными пасами, после чего официально поприветствовал всех собравшихся на мероприятии.

    Конкурс «Большая перемена» считается самым масштабным проектом для талантливых детей и подростков в стране. Программа включает 12 направлений, или «вызовов», охватывающих сферы от науки и технологий до искусства и творчества. По итогам представления новаторских проектов 300 школьников-победителей получат возможность отправиться в путешествие через всю Россию на специально оборудованном поезде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Красноярск. Глава государства присоединился к мероприятиям финала Всероссийского конкурса «Большая перемена».

    На церемонии закрытия российский лидер озвучил цифру в семь миллионов участников проекта за шесть лет.

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    3 августа 2026, 17:20 • Новости дня
    Путин провел встречу с губернатором Красноярского края

    Путин провел первую очную встречу с губернатором Красноярского края Котюковым

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин в рамках рабочего визита в Красноярск провел встречу с губернатором региона Михаилом Котюковым.

    Президент России Владимир Путин проводит встречу с руководителем Красноярского края Михаилом Котюковым, передает ТАСС. Мероприятие проходит в Красноярске в рамках рабочего визита российского лидера.

    Перед этим глава государства посетил церемонию закрытия финала Всероссийского конкурса «Большая перемена». Там он пообщался со школьниками, ставшими финалистами состязания.

    Михаил Котюков руководит регионом с 2023 года. Он постоянно принимает участие в мероприятиях с участием президента, но эта двусторонняя встреча стала первой, прошедшей в очном формате.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Красноярск. Глава государства принял участие в церемонии закрытия финала Всероссийского конкурса «Большая перемена».

    Российский лидер пожелал дальнейших успехов финалистам масштабного молодежного мероприятия.

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