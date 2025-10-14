  • Новость часаДепутаты парламента Мадагаскара проголосовали за отстранение президента
    Бунт на Мадагаскаре лишает Францию важнейших месторождений
    Зеленский лишил гражданства Украины мэра Одессы
    В Германии отмечен резкий рост числа полетов неизвестных БПЛА
    ВС РФ поддержал отмену патента на мобильный телефон судящегося с Apple изобретателя
    Британия сняла эмбарго на поставку оружия в Армению и Азербайджан
    Российские войска освободили поселок Балаган в ДНР
    Дробницкий: Трамп перешел к политике Байдена по Украине
    Эксперты оценили презентацию мобильной пусковой установки для «Томагавков»
    ЕСПЧ обязал Россию выплатить Грузии 253 млн евро
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Война уступает место торговле у южных рубежей СНГ

    Находясь в афганско-узбекском пограничье, первое, на что обращаешь внимание, – это повысившийся уровень шума от двигающихся в обе стороны железнодорожных составов и автомобильных фур.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Может ли женщина быть епископом

    Люди часто с непониманием (или даже обидой) воспринимают нежелание православной церкви рукополагать женщин в священный сан. Тем более что в некоторых христианских церквях это происходит. А недавно главой англиканской церкви впервые в истории стала дама. Однако с таким рукоположением связано два вопроса.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Дело «Северных потоков» раскалывает Европу изнутри

    Европейские страны все меньше готовы жертвовать собственными интересами ради абстрактных идей «солидарности» и «единства». Когда речь идет о реальных деньгах, когда избиратели требуют объяснений, куда уходят их налоги, вся эта красивая риторика о европейских ценностях испаряется.

    14 октября 2025, 17:02 • Новости дня

    Два человека погибли в ДТП с грузовиком на трассе Дагестана

    В аварии с грузовым «Уралом» в Дагестане пострадали одиннадцать человек

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате столкновения грузового автомобиля и легковушки на трассе Буйнакск – Гуниб в Дагестане погибло двое и пострадало девять человек.

    По информации, опубликованной на сайте регионального ГУ МЧС, передает ТАСС, авария произошла вблизи населенного пункта Временный Унцукульского района. На дороге регионального значения Буйнакск – Гуниб грузовой автомобиль «Урал» столкнулся с легковой «Ладой Веста», после чего грузовик опрокинулся.

    В результате дорожно-транспортного происшествия всего пострадало одиннадцать человек, двое из них скончались на месте. Девять человек получили различные травмы. Детали состояния пострадавших и причины аварии уточняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Нахичеванской автономной республике пассажирский автобус упал в овраг, в результате ДТП пострадали 16 человек.

    Вблизи поселка Зубутли-Миатли на территории Дагестана маршрутка с 14 пассажирами перевернулась, несколько человек получили травмы. В Тарумовском районе Дагестана автомобили Lada и Chery столкнулись, в результате аварии погибли четыре человека.

    13 октября 2025, 18:40 • Новости дня
    Sohu: «Буревестник» изменил стратегический баланс в мире
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Перспективная российская крылатая ракета с ядерной энергоустановкой «Буревестник» способна преодолевать любые системы ПРО, что вызывает обеспокоенность в США и НАТО.

    Китайское издание Sohu оценило влияние нового оружия, о котором недавно говорил президент России Владимир Путин. Разработка способна изменить стратегический баланс в мире, считают авторы материала, передает Lenta.Ru.

    Автор материала предположил, что речь идет о крылатой ракете «Буревестник» с ядерной энергоустановкой. Она отличается большой дальностью и способна обходить любые системы противоракетной обороны, а ее высокая скорость не оставит противнику времени на реакцию.

    «Буревестник» непременно нарушит существующий стратегический баланс и станет серьезным сдерживающим фактором для Соединенных Штатов и НАТО», – говорится в публикации.

    Ранее китайские СМИ сообщили, что президент России Владимир Путин, упомянув о новом российском оружии, произвел впечатление на противников страны.

    Напомним, 10 октября президент России Владимир Путин анонсировал появление у России нового оружия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия продолжает совершенствовать свой арсенал новейшими видами вооружений, помимо уже известного ракетного комплекса «Орешник». Страна также располагает современными высокотехнологичными вооружениями, включая новый комплекс «Орешник». Депутат Госдумы Андрей Колесник сообщил, что анонсированное Путиным новейшее оружие может превзойти по мощности ракету «Орешник».

    13 октября 2025, 19:56 • Новости дня
    Эрдоган развернул над Красным морем самолет из-за Нетаньяху

    @ IMAGO/Turkish presidency apaim/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Турции Тайип Эрдоган и премьер Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани заявили о готовности бойкотировать саммит в Египте, если бы туда прибыл глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху.

    Эрдоган прибыл в Шарм-эш-Шейх для участия в международном саммите по окончанию войны Израиля и ХАМАС, но его самолет не сразу совершил посадку, пишет Milliyet, передает РБК. По данным издания, президент Турции отказался разрешить посадку самолета, узнав, что Нетаньяху может прибыть на мероприятие.

    После того как Эрдоган заявил, что не будет участвовать в саммите в случае приезда израильского премьера, участие Нетаньяху было отменено. Затем самолет президента Турции, некоторое время круживший над Красным морем, приземлился в Шарм-эш-Шейхе. Эту же информацию подтвердил телеканал TGRT.

    Иракское агентство INA сообщает, что аналогичную позицию занял и глава правительства Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани. По информации источника INA, ас-Судани уведомил египетскую и американскую стороны, что Ирак не будет участвовать в саммите в случае присутствия Нетаньяху.

    Источник агентства добавил, что президент США Дональд Трамп пытался обеспечить участие израильского премьера в саммите, однако большинство стран поддержали позицию Ирака, и попытка не увенчалась успехом.

    Ранее сообщалось, что президент Палестины Махмуд Аббас и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани собираются обсудить прекращение огня в секторе Газа на предстоящем «саммите мира» 13 октября.

    14 октября 2025, 16:47 • Видео
    Украина воюет с Россией из-за взятки

    Как утверждают британские СМИ, антироссийский настрой бывшего премьера Бориса Джонсона оплачен крупной взяткой от производителя БПЛА. Именно Джонсона считают виновным в том, что Москва и Киев не смогли договориться в апреле 2022 года.

    14 октября 2025, 03:59 • Новости дня
    Испытательный запуск Starship завершился взрывом
    @ кадр из видео SpaceX

    Tекст: Антон Антонов

    Испытательный запуск ракеты-носителя с прототипом космического корабля Starship завершился приводнением в Индийском океане и огненной вспышкой, после которой ведущий трансляции заявил, что SpaceX «не собиралась сегодня возвращать Starship».

    Испытательный полет продолжался 1 час и 6 минут. В ходе запуска корабль вывел из грузового отсека восемь симуляторов спутников системы Starlink, передает ТАСС.

    Также компании удалось повторно запустить двигатель Raptor, а инженеры проверили улучшения, которые были внедрены для повышения надежности аппарата при возвращении.

    После приводнения корабля на поверхности воды была замечена огненная вспышка. «Мы не собирались сегодня возвращать Starship», – заявил ведущий трансляции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, запуск ракеты-носителя с прототипом космического корабля Starship был произведен с космодрома Starbase в штате Техас.

    13 октября 2025, 21:43 • Новости дня
    Грузовое судно с украинским экипажем затонуло в Черном море

    @ maritime.bg

    Tекст: Денис Тельманов

    В акватории Черного моря потерпело крушение судно, на борту которого находились десять украинских моряков, спасательная операция завершилась успешно.

    О происшествии сообщает болгарское издание Maritime. По данным портала, грузовое судно Eileen с украинским экипажем затонуло в Черном море на расстоянии 260 километров от города Варна.

    На борту судна находились десять украинских моряков, всех удалось спасти. В спасательной операции принимали участие службы Турции, Румынии и Болгарии.

    Причины затопления и детали происшествия в настоящее время уточняются. Специалисты выясняют все обстоятельства аварии.

    Ранее в районе Одессы сухогруз получил серьезные повреждения и начал тонуть после предположительного подрыва на мине

    14 октября 2025, 13:49 • Новости дня
    ЕСПЧ обязал Россию выплатить Грузии 253 млн евро из-за конфликта в 2008 году

    Tекст: Вера Басилая

    Международная инстанция Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) приняла решение удовлетворить государственный иск Грузии против России, присудив Тбилиси компенсацию в размере 253 млн евро за предполагаемые нарушения прав человека после конфликта 2008 года.

    Европейский суд по правам человека удовлетворил иск Грузии, поданный в 2018 году, постановив взыскать с России 253 млн евро за якобы нарушения прав человека после конфликта 2008 года, передает ТАСС.

    При этом в октябре 2021 года ЕСПЧ отклонил заявления жителей Южной Осетии о нарушениях прав человека грузинскими военными во время военного конфликта 2008 года.

    Заявители указывали на непропорциональное использование силы грузинской армией в отношении мирных жителей, включая массовые обстрелы и действия военных в Цхинвале. Суд посчитал, что Грузия не могла осуществлять власть в этих районах.

    Напомним, в ночь на 8 августа 2008 года Грузия совершила вооруженное нападение на Южную Осетию. Россия встала на защиту граждан республики, многие из которых имели гражданство России, а также своих миротворцев.

    В ходе пятидневного конфликта погибло более 1 тыс. человек, включая 72 российских военнослужащих.

    26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии – Абхазии.

    Ранее Кремль заявил, что Россия не признает и не намерена исполнять решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что войну с Россией в 2008 году начал режим бывшего президента Михаила Саакашвили по заказу deep state.

    Премьер-министр при этом назвал грузинских солдат героями и обвинил Россию в оккупации Абхазии и Южной Осетии.

    МИД России напомнил о необходимости диалога между Тбилиси, Сухумом и Цхинвалом.

    14 октября 2025, 13:36 • Новости дня
    Эксперты оценили презентацию новой мобильной пусковой установки для «Томагавков»

    Эксперт Кнутов: Презентация новой пусковой установки для «Томагавков» связана с визитом Зеленского

    @ oshkoshdefense.com

    Tекст: Анастасия Куликова

    Презентация новой мобильной пусковой установки для Tomahawk накануне встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского – едва ли совпадение. Презентация нацелена в том числе на европейские страны, которые захотят иметь у себя на вооружении крылатые ракеты и в перспективе могут поставить их на Украину, сказали газете ВЗГЛЯД военные эксперты Юрий Кнутов и Александр Артамонов.

    «На разработку пусковой установки (ПУ) для ракет требуется продолжительный период времени. Я полагаю, что создание отдельных мобильных платформ для Tomahawk активизировалось, когда в Вашингтоне заговорили о возможном выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД)», – считает Юрий Кнутов, военный эксперт и историк войск ПВО.

    Он напомнил, что у США есть универсальная установка Mк-41. Эта система применяется на атомных подводных лодках классов «Лос-Анджелес», «Вирджиния» и «Сивулф», а также на наземном комплексе Aegis Ashore. Что касается новых ПУ, то они представлены американской Oshkosh Defense – компанией-производителем различных грузовиков.

    «Возможно, они взяли Mк-41 и поставили на свой тягач», – допустил собеседник. Впрочем, добавил Кнутов, в таком случае вероятен и конфликт интересов с корпорацией Lockheed Martin, которая тоже производит мобильные платформы для Tomahawk. Как бы то ни было, наибольшую опасность из презентованной линейки предоставляет многоцелевой автономный аппарат (X-MAV), который позволяет разместить четыре ракеты, считает эксперт.

    В этой связи аналитик вспомнил и о наземных комплексах Typhon, с которых возможен запуск Tomahawk: в одну батарею входят четыре мобильные установки, каждая из которых несет по четыре ракеты. «Групповой удар сложнее отразить системе ПВО», – уточнил он. Говоря о других новинках, спикер указал: средний многоцелевой автономный аппарат (M-MAV) предназначен для запуска не Tomahawk, а ракет РСЗО типа HIMARS, а легкий многоцелевой автономный аппарат (L-MAV) – это РЭБ.

    «Например, у Taurus есть модификация HPM (High Power Microwave) – эта ракета оснащена специальной боевой частью с СВЧ-излучателем высокой мощности. У Tomahawk такое не встречается. Возможно, поэтому L-MAV создавалась, чтобы защитить позицию батареи от возможных ударов, обеспечить безопасность пунктов управления и самих пусковых установок с ракетами», – предположил Кнутов.

    «Демонстрация новой ПУ адресована в первую очередь Пентагону, который может заинтересоваться приобретением такого типа средства транспортировки и запуска Tomahawk. Во-вторых, презентация нацелена на Киев и европейские страны, которые захотят иметь у себя на вооружении крылатые ракеты», – продолжил собеседник.

    Он не исключает, что новая ПУ окажется на Украине, а поставка будет произведена через третьи страны. «Выгода США в этом случае очевидна: они проверят установку в боевых условиях. Вместе с тем, в последнее время мы видим попытки Дональда Трампа увильнуть от ответственности в вопросе конфликта. Его примитивная хитрость легко раскрывается, и «уши» Вашингтона в случае передачи оружия украинской стороне спрятать не получится», – акцентировал Кнутов.

    Схожей точки зрения придерживается военный эксперт Александр Артамонов. «Пусковая установка – не пистолет, из которого можно просто выстрелить. Во-первых, когда Tomahawk запускается в воздух, непонятно, несет ли она ядерную боеголовку или нет, что представляет для нас угрозу. Во-вторых, пуск ракеты невозможен без участия американских военнослужащих. Развитие событий по такому сценарию станет новым витком эскалации», – пояснил аналитик.

    По мнению собеседника, презентация новой ПУ накануне встречи Трампа с Владимиром Зеленским – вовсе не совпадение. «Штаты продолжают предпринимать попытки говорить с Россией языком ультиматумов. Речь идет и об обсуждении поставок Tomahawk, и о сообщениях о передислокации подлодок. Американский президент обрел какие-то ложные надежды на то, что сможет изменить политический курс Москвы. На деле он неверно представил себе расклад дел», – заключил Артамонов.

    Ранее американская компания Oshkosh Defense представила мобильную пусковую установку для ракет Tomahawk. Компания продемонстрирует три готовых к серийному производству варианта установок на выставке Ассоциации армии США, которая проходит с 13 по 15 октября.

    Первый вариант – многоцелевой автономный аппарат (X-MAV). Это пусковая установка с возможностью автономного пуска, работающая с дальнобойными боеприпасами. Отмечается, что X-MAV может быть оснащен сразу четырьмя Tomahawk.

    Средний многоцелевой автономный аппарат (M-MAV) обладает передовыми навигационными возможностями, дистанционным управлением и автоматизированной системой загрузки, оснащена реактивной системой залпового огня MLRS.

    Наконец, легкий многоцелевой автономный аппарат (L-MAV) имеет модульную конструкцию, может использоваться для радиоэлектронной борьбы и отражения атак БПЛА. «Армия США четко заявила о необходимости создания автономных, не зависящих от целевой нагрузки платформ, которые уже готовы», – заявил руководитель программ Oshkosh Defense Пэт Уильямс.

    Напомним, Дональд Трамп заявил, что во время воскресного телефонного разговора он сообщил Владимиру Зеленскому о планах выдвинуть ультиматум президенту России Владимиру Путину о возобновлении мирных переговоров. В противном случае США поставят Украине ракеты Tomahawk, сообщил портал Axios со ссылкой на два осведомленных источника.

    Трамп провел с Зеленским беседы в субботу и воскресенье. Окончательное решение по поводу Tomahawk пока не принято. Они используются в основном с морских носителей, таких как эсминцы и подводные лодки. Однако Штаты располагают достаточно большим ассортиментом наземных ПУ для данных крылатых ракет, и гипотетически каждая из этих систем может быть отправлена на Украину. Тем более что Пентагон весьма заинтересован в получении опыта использования наземных платформ.

    14 октября 2025, 11:29 • Новости дня
    Лавров напомнил, как Клинтон смотрела убийство Каддафи и хлопала в ладоши

    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Сергей Лавров напомнил арабским журналистам, как бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон радовалась убийству ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил арабским журналистам, как бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон радовалась убийству ливийского лидера Муаммара Каддафи, передает RT.

    По словам Лаврова, Клинтон «наблюдала за его физическим уничтожением в прямом эфире и хлопала в ладоши».

    Глава МИД также сообщил, что бывший сирийский президент Башар Асад сейчас проживает в Москве. Он объяснил, что России пришлось предоставить ему и его семье убежище из гуманитарных соображений, поскольку на родине им грозило физическое уничтожение, аналогичное судьбе Каддафи.

    Напомним, в 2011 году Клинтон с улыбкой прокомментировала новость об убийстве Каддафи.

    «Мы пришли, мы увидели, он умер», – прокомментировала Клинтон.

    Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Башар Асад и его семья находятся в Москве по гуманитарным причинам из-за угрозы их жизни.

    После переезда в Москву в 2023 году Башар Асад увлекся онлайн-играми и сейчас живет с семьей в апартаментах в «Москва-Сити».

    14 октября 2025, 09:31 • Новости дня
    FT: США могут поставить Киеву до 50 ракет «Томагавк»
    @ Mass Communication Specialist 1st Class Justin Wolpert/U.S. Navy/dvidshub.net

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    По оценкам аналитиков, США смогут выделить Киеву ограниченное количество ракет Tomahawk, что не способно существенно повлиять на ход боевых действий, пишет газета Financial Times со ссылкой на директора оборонной программы в аналитическом центре Center for a New American Security (CNAS) Стейси Петтиджон.

    США способны выделить Киеву только от двадцати до пятидесяти ракет Tomahawk, что не сможет существенно повлиять на ход конфликта на Украине, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию газеты Financial Times.

    Директор оборонной программы в CNAS Стейси Петтиджон заявила: «Вашингтон может выделить для Украины от 20 до 50 ракет Tomahawk, что не окажет решающего влияния на динамику войны».

    По информации бывшего сотрудника Пентагона Марка Канчиана, США имеют в распоряжении 4150 таких ракет, но на практике поставки Киеву будут ограничены. С 2022 года Пентагон закупил 200 ракет Tomahawk, из которых уже более 120 были использованы, а в бюджете на 2026 год предусмотрено финансирование еще только на 57 ракет.

    Газета отмечает, что Вашингтону, вероятно, потребуется часть этих ракет для потенциальных ударов по территории Венесуэлы. Кроме того, неназванный украинский чиновник сообщил изданию, что Дональд Трамп пока не принял окончательного решения по вопросу дальнейших поставок вооружения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский попросил у Дональда Трампа крылатые ракеты Tomahawk.

    Сенатор Алексей Пушков заявил, что передача ракет Tomahawk Киеву может привести к угрозе ракетной войны.

    Эксперт Степанов отметил, что военное сотрудничество России с Кубой стало ответом на возможную передачу Tomahawk на Украину.

    13 октября 2025, 18:22 • Новости дня
    В Архангельской области нашли алмаз весом 340 карат

    Губернатор Цыбульский: В Архангельской области нашли алмаз весом 340 карат

    В Архангельской области нашли алмаз весом 340 карат
    @ Tsybulskiy_A

    Tекст: Валерия Городецкая

    На месторождении имени Владимира Гриба в Мезенском округе Архангельской области найден уникальный алмаз весом 340 карат, сообщил глава региона Александр Цыбульский.

    По словам губернатора, это рекорд для всей истории промышленной разработки месторождения, на котором работает компания «АГД Даймондс».

    «Уникальная находка на месторождении им. В. Гриба – алмаз весом 340 карат! Это рекорд для всей истории промышленной разработки месторождения, на котором работает «АГД Даймондс», и один из пяти крупнейших алмазов, добытых в современной России», – написал он в своем Telegram-канале.

    Цыбульский отметил, что камень отличается не только внушительными размерами, но и исключительным качеством, что придает ему особую ценность на рынке. В природных условиях доля таких кристаллов составляет не более двух процентов от общего числа алмазов.

    В мае в Якутии обнаружили уникальный алмаз янтарного цвета, масса которого составила 468,3 карата, а размеры достигли 56 на 54 на 22 миллиметра.

    13 октября 2025, 23:49 • Новости дня
    Новые мобильные пусковые установки для Tomahawk представили в США

    @ oshkoshdefense.com

    Tекст: Антон Антонов

    На выставке в Вашингтоне американская компания Oshkosh представила новые мобильные пусковые установки для ракет Tomahawk, сообщают информационные агентства.

    Новые разработки были представлены на выставке Ассоциации армии США в Вашингтоне, передает РИА Новости.

    Oshkosh впервые показала X-MAV – автономную мобильную установку, оснащенную четырьмя управляемыми ракетами наземного базирования Tomahawk, предназначенную для поддержки будущих дальнобойных боеприпасов.

    Также на выставке был представлен легкий многоцелевой аппарат L-MAV, разработанный для борьбы с беспилотниками, и средний автономный аппарат M-MAV с реактивной системой залпового огня.

    Руководитель программ Oshkosh Defense Пэт Уильямс заявил: «Армия США четко заявила о необходимости создания автономных, не зависящих от целевой нагрузки платформ, которые уже готовы».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США рассматривали возможность передачи Украине ракет «Томагавк». Эти ракеты используются в основном с морских носителей, таких как эсминцы и подводные лодки. Однако создание новой пусковой установки для них не представляет особых проблем.

    14 октября 2025, 12:09 • Новости дня
    Лукашенко заявил о готовности Белоруссии заключить с США «большую сделку»

    @ Александр Миридонов/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности к обсуждению «большой сделки» с Вашингтоном, отметив необходимость учета интересов обеих сторон.

    Заявление белорусского лидера прозвучало на совещании по вопросам глобальной международной обстановки и развитию белорусско-американских отношений, передает БелТА.

    Лукашенко отметил, что Минск готов рассмотреть предложения США о «большой сделке».

    «На одной чаше весов их вопросы, просьбы и требования, на другой чаше весов – наши вопросы и требования. Решаем? Давайте будем решать. Мы к этому готовы», – заявил Лукашенко.

    Он подчеркнул, что считает предложения Дональда Трампа по этому вопросу нормальными, но настаивает на честном учете интересов обеих сторон.

    Кроме того, Лукашенко выразил поддержку действиям президента США Дональда Трампа по наведению порядка на Ближнем Востоке.

    По его словам, эти действия могут привести к созданию единого Палестинского государства, куда войдет и сектор Газа, что даст людям возможность нормально жить.

    Лукашенко напомнил, что ранее между Минском и Вашингтоном уже предпринимались усилия по поиску баланса интересов и честного диалога.

    Ранее Александр Лукашенко заявил, что поддержит Дональда Трампа на выдвижение на Нобелевскую премию, если тот станет миротворцем.

    Дональд Трамп назвал приоритетом заботу о жителях сектора Газа и предложил начать восстановление разрушенной инфраструктуры до обсуждения преобразований региона.

    Эксперты отметили обреченность очередной «победы» Трампа.

    14 октября 2025, 01:20 • Новости дня
    ВМС США поздравили с юбилеем фотографией крейсера «Варяг»
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Национальный музей морских котиков ВМС США опубликовал поздравление с 250-летием американского флота, сопроводив его фотографией российского ракетного крейсера «Варяг», сообщил репортер Wall Street Journal Дэвид Браун. Он нашел целую серию таких поздравлений.

    Поздравительный пост с изображением российского корабля был размещен в соцсетях. В публикации был использован снимок, предположительно, ракетного крейсера «Варяг» проекта 1164, известного как «Атлант», передает РИА «Новости».

    «Это российский ракетный крейсер», – указал Браун в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Затем он опубликовал целую серию подобных поздравлений, где американскими политиками и организациями по ошибке были использованы корабли России и других стран. Публикуя одно за другим изображения с подобными ошибками, журналист написал: «Пожалуйста, остановитесь. У меня есть семья».

    Администрация музея не стала исправлять ошибку, а просто удалила запись из социальной сети.

    «Варяг» служит в составе Тихоокеанского флота с 1996 года, однако был введен в строй еще в 1989 году в СССР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Пентагон опубликовал в соцсетях поздравление по случаю Дня флага США, при этом на прикрепленном изображении можно увидеть «российский триколор».

    13 октября 2025, 20:19 • Новости дня
    Трамп: Третьей мировой войны не будет
    @ Amr Nabil/AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп на саммите по сектору Газа заявил о невозможности начала третьей мировой войны, особенно на Ближнем Востоке.

    Слова Дональда Трампа прозвучали в ходе саммита по сектору Газа, передает РИА «Новости». Президент США отметил, что разговоры о третьей мировой войне на Ближнем Востоке ведутся постоянно, но этому не суждено сбыться.

    Трамп подчеркнул: «Они всегда говорят о том, что на Ближнем Востоке начнется третья мировая война, но этого не произойдет. Мы не хотим, чтобы это где-то начиналось, этого не произойдет». Его выступление транслировали в прямом эфире СМИ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф уберег человечество от новой мировой войны, выступая в парламенте Израиля.

    13 октября 2025, 21:50 • Новости дня
    Трамп назвал Пашиняна соотечественником Алиева

    Трамп назвал Пашиняна соотечественником Алиева
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп на саммите в Египте назвал премьер-министра Армении Никола Пашиняна «соотечественником» президента Азербайджана Ильхама Алиева.

    Президент США Дональд Трамп назвал премьер-министра Армении Никола Пашиняна «соотечественником» президента Азербайджана Ильхама Алиева, передает РИА «Новости». Это произошло в ходе саммита по урегулированию ситуации в Газе, проходящего в египетском Шарм-эш-Шейхе.

    Во время разговора с Алиевым Трамп повернулся к нему и спросил: «Где ваш соотечественник?» После этого Алиев жестом указал на Пашиняна. В ответ Трамп добавил: «Вы, ребята, все еще ладите?».

    Президент США напомнил. что Армения и Азербайджан «сражались» 32 года, а «мы уладили все за час».

    В августе Трамп не смог выговорить несколько географических названий в прямом эфире и объявил об окончании конфликта между «Абербайджаном» и «Албанией».

    Позже на совместной пресс-конференции с премьер-министром Британии Киром Стармером в резиденции Чекерс Трамп снова перепутал Армению с Албанией.

    13 октября 2025, 19:15 • Новости дня
    Рожин: Освобождение Мирнограда позволит развить наступление на Днепропетровскую область

    Рожин: Освобождение Мирнограда позволит развить наступление на Днепропетровскую область
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Российские войска решают задачу полного освобождения Красноармейской агломерации. Мирноград станет одним из этапов ее достижения. ВС РФ плавно развивают уже достигнутые успехи в городе и препятствуют регулярному снабжению противника в этом районе, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Рожин. Ранее Минобороны сообщило о заходе российских сил в восточные районы Мирнограда.

    «Российские войска приблизились к восточным окраинам Мирнограда (Димитрова). Противнику до сих пор удается удерживать городскую застройку населенного пункта, однако его положение ухудшается с каждым часом, поскольку ВСУ здесь испытывают колоссальные логистические проблемы», – сказал военный эксперт Борис Рожин.

    «Дело в том, что все основные пути снабжения фактически обстреливаются нашими солдатами с помощью БПЛА. Конечно, на текущий момент город «обрезан» не до конца: в его округе расположено большое количество сел, которые считаются частью его небольшой агломерации. Сейчас мы их активно зачищаем», – поясняет он.

    «После того, как это будет сделано, у ВС РФ появится возможность вести более активные действия в городской застройке, как это было в Красноармейске. Собственно, как и говорил глава ДНР Денис Пушилин, процесс освобождения поселков начался еще в конце лета. С тех пор мы достигли немало успехов», – акцентирует эксперт.

    «То есть на сегодняшний день перед нами стоит задача полностью освободить всю Красноармейскую агломерацию, в состав которой и входит Мирноград. В дальнейшем это позволит перейти российским войскам в наступление на Доброполье и даже усилить давление на Днепропетровскую область к западу от Красноармейска», – заключил Рожин.

    Ранее ВС РФ зашли в восточные районы Мирнограда (Димитрова) Донецкой Народной Республики. Достичь этого удалось усилиями подразделения группировки войск «Центр», которое также освободило населенный пункт Московское. В ходе операции было нанесено поражение двум штурмовым полкам ВСУ, бригаде морской пехоты и теробороны.

    Потери украинских вооруженных формирований составили до 535 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа и три орудия полевой артиллерии. Примечательно, что о начале боев в Мирнограде глава ДНР Денис Пушилин объявил еще в конце июля, писал «Коммерсант».

    Напомним, Мирноград является восточным пригородом крупного логистического узла. Этот населенный пункт, находящийся в 50 км от Донецка, имеет важное стратегическое значение. По состоянию на 2020 год его население составляло 50 тыс. человек.

