Минченко перечислил новшества предварительного голосования ЕР

Tекст: Алексей Нечаев

«Предварительное голосование «Единой России» – уникальная партийная практика, которая оттачивалась на протяжении 15 лет. На сегодняшний день она доведена практически до идеального состояния – как с точки зрения контроля за честностью электорального процесса, так и в части верификации граждан», – сказал Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

«Этому активно способствует использование портала «Госуслуги», которое позволяет избегать подтасовок и исключает учет голосов граждан не из того региона. Также важным нововведением стал запрет на одновременное выдвижение кандидатов по списку и по округу. Это решение банально снижает риски путаницы», – поясняет он.

«То есть кандидату необходимо заранее определиться, по какому пути он хочет идти. Это позволит правильно распределить партийный ресурс и выстроить стабильную, отлаженную систему конкуренции. Что касается требований к участникам предварительного голосования, то они остаются преимущественно без изменений. Однако есть новшество: кандидату после завершения процедуры необходимо подтвердить свой статус в качестве сторонника или члена партии», – заключил Минченко.

Ранее «Единая Россия» создала федеральный оргкомитет по предварительному голосованию. Его возглавил сенатор Александр Карелин – трехкратный олимпийский чемпион, Герой России. Выдвижение кандидатов начнется 11 марта и продлится до 30 апреля. Регистрация избирателей традиционно пройдет через портал «Госуслуги», а само голосование состоится с 25 по 31 мая.

«Предварительное голосование – уникальная для России партийная процедура. Наш обязательный стандарт внутрипартийной конкуренции и механизм реальной проверки кандидатов делом. Они получают возможность начать прямой диалог с людьми до официального старта кампании. А мы – отобрать тех, кому действительно доверяют граждане. Кто разделяет идеи и ценности нашей партии», – подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

При этом кампания 2026 года будет иметь ряд особенностей. Среди них – сохранение преференций для участников СВО (25% к полученному результату), а также возможность обучения и сопровождения на площадке Высшей партийной школы. Кроме того, все кандидаты должны будут заранее определиться, будут ли они избираться по одномандатным округам или по партийным спискам.

По итогам процедуры каждый из них получит партийный статус – сторонника либо члена «Единой России». «От того, насколько организованно и дисциплинированно мы пройдем предварительное голосование, во многом зависит тон и содержание всей избирательной кампании», – заключил Якушев.

Ранее замглавы фракции ЕР в Госдуме Андрей Исаев рассказал газете ВЗГЛЯД, что народная программа «Единой России» остается ключевым документом, определяющим взаимодействие партии с правительством. Ее реализация находится под постоянным контролем программной комиссии во главе с Дмитрием Медведевым, а средства, заложенные в бюджет на эти цели, в 2026 году составят 5,9 трлн рублей.