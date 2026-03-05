  • Новость часаИран атаковал штаб военных США у аэропорта Абу-Даби
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Вашингтон заразил своей агрессией Африку
    Telegraph: Иран пытается превратить Ормузский пролив в «морской Вьетнам» для США
    Москалькова рассказала о возвращении из плена считавшегося погибшим военного
    Mysl Polska: Польша будет долго расплачиваться за русофобскую политику
    Названо количество вывезенных из стран Персидского залива россиян
    В Госдуме заявили о реальной угрозе Орбану из Киева
    Путин провел встречу с женщинами разных профессий перед 8 Марта
    «Рейтинг недружественных правительств» выявил усиление северо-балтийского давления на РФ
    Иран вычислил пилотов, атаковавших школу для девочек в Минабе
    Мнения
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Кто последний в очереди в «ядерный клуб»

    О собственном ядерном оружии открыто говорят Польша, Турция и даже Эстония. Другие страны не говорят, но стремятся. «Ядерный клуб» в любой момент может внезапно начать никем не контролируемое расширение. Чем это грозит планете – страшно даже думать.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян США отметили собственный «день позора»

    Возможно, в Вашингтоне считают, что они поступили с Ираном правильно. Вспоминают Сунь-Цзы и его лозунг о том, что «война – это путь обмана». Однако в данном конкретном случае обман может дорого обойтись.

    13 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему у США нет никакого плана по Ирану

    Трамп строит всю свою политику вокруг сверхзадачи по ослаблению Китая. Китайская экономика же достаточно сильно завязана на нефтегазовые потоки из Ирана, поэтому хаос на Ближнем Востоке в первую очередь бьет по геоэкономическим позициям Китая. И это главное для США, а остальное – сопутствующий ущерб.

    17 комментариев
    5 марта 2026, 20:24 • Новости дня

    Трамп анонсировал «Закон о спасении Америки»

    Трамп анонсировал «Закон о спасении Америки»
    @ Serguei Fomine/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп анонсировал появление «Закона о спасении Америки».

    Об этом он написал на своей странице в социальной сети Truth Social, передает РБК.

    Среди основных пунктов закона – требование предъявлять удостоверение личности и документы, подтверждающие гражданство, для участия в голосовании. Голосование по почте предлагается разрешить только в исключительных случаях: при болезни, инвалидности, военной службе или поездках.

    Трамп также заявил: «Никаких мужчин в женском спорте». Кроме того, обсуждается запрет на проведение операций по смене пола (движение ЛГБТ признано экстремистской организацией в России) среди несовершеннолетних без письменного согласия родителей.

    Ранее Трамп прекратил работу горячей линии помощи ЛГБТ-молодежи.

    5 марта 2026, 05:31 • Новости дня
    Трамп обозвал лидеров Европы «сосунками»
    Трамп обозвал лидеров Европы «сосунками»
    @ Kyle Mazza/imago-images/Global Look Pres

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент США Дональд Трамп на встрече с представителями технологических компаний охарактеризовал власти европейских стран как «сосунков», которым Китай продает ветрогенераторы.

    Трамп заявил, что Вашингтон не намерен санкционировать строительство ветряных электростанций, поскольку все профильное оборудование производит КНР, передает ТАСС.

    «Но проблема в том, что у них нет ветряных электростанций», – заметил глава Белого дома. По его словам, Пекин производит генераторы и продает их «сосункам в Европе», которые закупают технику тысячами.

    Трамп добавил, что три года предупреждал партнеров о негативных последствиях такой политики. Теперь, по мнению американского лидера, в Европе начинают признавать его правоту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил о коллапсе энергетики ЕС из-за возобновляемых источников. Министры европейских государств собрались для согласования плана по наращиванию производства ветровой энергии. Глава Белого дома оценил происходящие в Европе изменения как крайне негативные.

    Комментарии (5)
    4 марта 2026, 23:24 • Новости дня
    Испания опровергла заявление Белого дома о сотрудничестве с США по Ирану
    Испания опровергла заявление Белого дома о сотрудничестве с США по Ирану
    @ Alberto Ortega/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес объяснил позицию страны по конфликту на Ближнем Востоке и на фоне угроз со стороны США разорвать торговые отношения.

    «Я категорически это отрицаю. Позиция испанского правительства по поводу войны на Ближнем Востоке, бомбардировок Ирана и использования наших баз нисколько не изменилась. У меня нет ни малейшего представления, к чему это может относиться или откуда это могло взяться. Позиция испанского правительства по поводу использования баз и войны на Ближнем Востоке нисколько не изменилась», – заявил в радио Cadena SER Альбарес.

    По словам испанского министра, он не представляет, откуда могла взяться иная информация, о которой на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома.

    «Честно говоря, сейчас я очень занят. Мы проводим несколько эвакуационных операций. Испанцы, покинувшие Иран, находятся в безопасности в Азербайджане. У меня нет ни желания, ни времени строить предположения. Наша позиция остается неизменной, и я отрицаю любые предположения об изменении», – подчеркнул он.

    Напомним, ранее Белый дом объявил, что Испания согласилась помочь США в операции против Ирана.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о разрыве всех торговых связей с Испанией. Глава Белого дома выразил готовность задействовать испанские базы вопреки запрету Мадрида.

    Премьер-министр Испании Педро Санчес отказался поддержать военные действия США и Израиля против Ирана.

    Комментарии (0)
    5 марта 2026, 19:09 • Видео
    Закавказье пытаются втянуть в войну с Ираном

    Азербайджан обвинил Иран в ударе беспилотниками по аэропорту и школе в Нахичевани. В Тегеране категорически отвергают все обвинения. Суть игры ясна: США и Израилю срочно нужна подмога в войне с Ираном. Азербайджан выглядит как идеальный кандидат.

    Комментарии (0)
    4 марта 2026, 22:51 • Новости дня
    Белый дом: Испания согласилась помочь США в операции против Ирана

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Испании решили поддержать американские войска в операции против Ирана после жесткого предупреждения о возможном разрыве экономических связей между странами, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

    О согласии Мадрида сотрудничать сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает ТАСС. По ее словам, испанская сторона правильно восприняла сигнал Вашингтона.

    «Что касается Испании, то полагаю, что они четко и ясно услышали вчера заявление президента, и, как я понимаю, несколько часов назад они согласились сотрудничать с военными США», – заявила Левитт.

    Ранее Дональд Трамп пригрозил полностью прекратить торговлю с королевством из-за отказа довести военные расходы до 5% ВВП. Американский лидер также подчеркнул готовность использовать базы на Пиренейском полуострове для операций против Ирана вопреки мнению местных властей.

    Трамп заявил о разрыве всех торговых связей с Испанией.

    Глава Белого дома выразил готовность задействовать испанские базы вопреки запрету Мадрида.

    Премьер-министр Испании Педро Санчес отказался поддержать военные действия США и Израиля против Ирана.

    Комментарии (4)
    5 марта 2026, 10:01 • Новости дня
    WP: Премьер Испании Санчес бросил вызов Трампу из-за низкого рейтинга
    WP: Премьер Испании Санчес бросил вызов Трампу из-за низкого рейтинга
    @ Guillermo Gutierrez Carrascal/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Испании Педро Санчес резко выступил против позиции президента США Дональда Трампа в вопросе войны на Ближнем Востоке из-за низкого рейтинга, решив заработать очки на непопулярности американского лидера в стране, сообщает The Washington Post.

    Премьер-министр Испании Педро Санчес резко выступил против позиции президента США Дональда Трампа в вопросе войны на Ближнем Востоке, публично осудив американско-израильские удары по Ирану и отказавшись уступать торговому давлению Вашингтона, сообщает The Washington Post.

    Санчес заявил: «Мы не будем соучастниками того, что вредно для мира или противоречит нашим ценностям и интересам, даже чтобы избежать чьих-то репрессалий». Он также напомнил об уроках 2003 года, когда США втянули Испанию в войну в Ираке.

    На фоне эскалации конфликта Санчес отказался разрешить использование военных баз Испании для операций США, что привело к выводу с территории страны 12 топливозаправщиков KC-135. После этого Трамп в свою очередь пригрозил полностью прекратить торговлю с Испанией и поручил министру финансов заблокировать любые сделки с Мадридом.

    На этом фоне Санчес встретил одобрение левых политиков как внутри страны, так и в Европе, тогда как оппозиция обвинила его в нанесении ущерба национальным интересам.

    По мнению аналитиков, Санчес сознательно идет на конфронтацию с Трампом, рассчитывая на его непопулярность среди испанских левых избирателей и ставя на свою политическую выживаемость.

    «Если мы сосредоточимся только на интересах Педро Санчеса, я думаю, это будет выгодно всем», – сказал Луис Орриолс, политолог из Мадридского университета имени Карлоса III, отметив, что Санчесу нечего терять, учитывая, что мало кто верит в его шансы на предстоящих выборах.

    «Негативные последствия такой позиции будут ощущаться в среднесрочной и долгосрочной перспективе, и Педро Санчес не останется у власти ни в среднесрочной, ни в долгосрочной перспективе», – сказал Орриолс.

    Премьер-министр Испании Педро Санчес отказался поддержать военные действия США и Израиля против Ирана.

    Трамп заявил о разрыве всех торговых связей с Испанией. Глава Белого дома выразил готовность задействовать испанские базы вопреки запрету Мадрида.

    Позже Белый дом объявил, что Испания согласилась помочь США в операции против Ирана.

    Однако министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес опроверг заявление Белого дома о сотрудничестве с США по Ирану.

    Комментарии (2)
    5 марта 2026, 10:24 • Новости дня
    Politico: Трамп не смог добиться поддержки Европы в войне с Ираном
    Politico: Трамп не смог добиться поддержки Европы в войне с Ираном
    @ Presidential Office of Ukraine/picture alliance/SvenSimon-The/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американский президент Дональд Трамп столкнулся с неожиданным сопротивлением ключевых европейских союзников, отказавшихся участвовать в военной кампании Вашингтона на Ближнем Востоке.

    Трамп осознал ценность союзников после года критики в их адрес, однако столкнулся с отказом в поддержке военной операции, пишет Politico.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер запретил американским бомбардировщикам взлетать с британских баз для ударов по Ирану.

    Аналогичную жесткую позицию занял испанский премьер Педро Санчес, осудивший действия Вашингтона, а президент Франции Эммануэль Макрон назвал войну опасной и противоречащей международному праву.

    Глава Белого дома выразил разочарование позицией Лондона: «Мы имеем дело не с Уинстоном Черчиллем».

    Разногласия грозят перерасти в торговое противостояние, поскольку Трамп уже пригрозил разорвать экономические связи с Мадридом, назвав испанское правительство «ужасным».

    Американские самолеты-заправщики были вынуждены покинуть Испанию и временно перебазироваться во Францию.

    Единственным исключением стала Германия, канцлер которой Фридрих Мерц получил похвалу от американского лидера за предоставление авиабазы Рамштайн. Трамп отметил, что Берлин позволил использовать определенные зоны для посадки, хотя Вашингтон не требует прямого участия немецких солдат в боях.

    Напомним, Трамп резко критиковал Стармера за нежелание участвовать в ударах по Ирану. Глава Белого дома также пригрозил полностью прекратить торговые отношения с Испанией из-за позиции Мадрида. Американский лидер заявил о готовности задействовать испанские военные базы вопреки запрету местных властей.

    Комментарии (4)
    4 марта 2026, 22:45 • Новости дня
    Пентагон начал расследование авиаудара по школе в Иране

    Tекст: Катерина Туманова

    Пентагон ведет расследование инцидента, при котором по иранской школе был нанесен ракетный удар, повлекший более 150 жертв среди детей и их родителей, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на вопрос о причастности Израиля к этой трагедии.

    «Военное министерство в настоящее время расследует этот вопрос. Но я еще раз хочу подтвердить, что Военное министерство и вооруженные силы Соединенных Штатов не бьют по гражданским лицам», – процитировало Левитт РИА «Новости».

    Напомним, в среду в Иране прошли похороны погибших при ударе США школьниц.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, представитель министерства образования Ирана  заявил о 175 жертвах среди учителей и школьников за двое суток атак США и Израиля.

    Госсекретарь США Марко Рубио пообещал провести расследование возможной причастности американских военных к атаке. Захарова назвала удар по школе в Иране запредельным цинизмом.

    Комментарии (6)
    5 марта 2026, 01:11 • Новости дня
    Израильские СМИ сообщили о начале наземной операции курдов в Иране

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель Партии свободной жизни Курдистана (PJAK) заявил, что курдские вооруженные группировки, базирующиеся в Ираке, начали военное наступление против сил иранского режима, сообщил израильский телеканал i24News.

    По словам официального представителя, курдские бойцы, связанные с Партией свободной жизни Курдистана (PJAK), начали занимать боевые позиции на территории Ирана еще в понедельник.

    «Наземные военные операции курдских сил против Ирана начались уже с полуночи 2 марта», –  сообщил чиновник телеканалу i24NEWS.

    Он добавил, что иранские силы эвакуировали приграничный город Мариван 3 марта и начали создавать оборонительные позиции в этом районе и вокруг него. Тысячи солдат PJAK уже дислоцированы в горных районах Ирана, особенно в районе горного хребта Загрос.

    В состав PJAK входят два вооруженных формирования: YRK (Подразделения самообороны Восточного Курдистана) и HPJ (Отряды женской самообороны), которые, по словам чиновника, созданы по образцу курдских формирований в Сирии.

    Подобные заявления появились после высказываний в Вашингтоне о том, что США рассматривают курдские группировки в качестве потенциальных партнеров в усилиях по оказанию давления на иранский режим.

    По данным CNN, ЦРУ изучает планы по вооружению курдских сил с целью разжигания народного восстания в Иране.

    Тем временем издание Axios сообщило, что президент США Дональд Трамп провел переговоры с курдскими лидерами в Ираке, чтобы обсудить продолжающийся конфликт между Израилем и Ираном и возможные дальнейшие шаги.

    Газета Wall Street Journal добавила, что администрация Трампа готова поддержать вооруженные группировки внутри Ирана.

    Халил Надири, представитель Партии свободы Курдистана (ПАК), базирующейся в полуавтономном курдском регионе на севере Ирака, заявил в среду, что часть их сил переместилась в районы вблизи иранской границы в провинции Сулеймания и находится в режиме ожидания, сообщает Arab News.

    Washington Post со ссылкой на Associated Press пишет, что курдские группировки заявляют о готовности присоединиться к борьбе против режима Ирана при поддержке США после того, как Вашингтон обратился к иракским курдам с просьбой поддержать их.

    На ваш взгляд
    Чем закончится операция США и Израиля против Ирана?






    Результаты
    10 комментариев

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американские силы готовились перебросить до 500 бывших сторонников и боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» из тюрем в Сирии на территорию соседнего Ирака. Нетаньяху заявил о создании условий для смены власти в Иране. США намерены разрушить Иран изнутри чужими руками.

    Комментарии (0)
    4 марта 2026, 22:25 • Новости дня
    В Белом доме оценили возможность наземной операции США в Иране

    Tекст: Катерина Туманова

    Возможность проведения наземной операции США в Иране есть, заявила на брифинге в Белом доме пресс-секретарь Кэролайн Левитт.

    «На данный момент это не входит в план операции, но я, конечно, никогда не буду исключать военные варианты решения от имени президента США или главнокомандующего», – цитирует ее РИА «Новости».

    Левитт добавила, что Дональд Трамп мудро поступает, «делая то же самое», имея в виду допущение любых вариантов развития ситуации на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские силы за первые три дня конфликта нанесли  серьезный ущерб коммуникационным системам на семи базах Пентагона. Трамп  заявил, что США располагают почти неограниченными запасами боеприпасов. Газета New York Times выяснила, что Иран готов завершить конфликт.

    На ваш взгляд
    Чем закончится операция США и Израиля против Ирана?






    Результаты
    10 комментариев

    Комментарии (0)
    5 марта 2026, 11:50 • Новости дня
    Лавров раскрыл цель ударов США по Ирану

    Лавров заявил о попытке США и Израиля поссорить регион

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Сергей Лавров считает, что действия США и Израиля в отношении Ирана направлены на раскол между странами региона и могут привести к серьезным последствиям.

    По словам Лаврова, одной из целей военной операции США и Израиля против Ирана было стремление внести раскол между Тегераном и другими странами региона, передает РИА «Новости».

    «У меня нет сомнений, еще раз хочу к этому вернуться, что одной из целей было внести раскол между странами региона, между странами Персидского залива», – заявил Лавров.

    Лавров отметил, что внутри самих США сейчас идут споры об истинных целях операции против Ирана. Он сообщил, что даже среди американских политиков нет единого мнения относительно задач, которые преследует проведение военных действий.

    Министр также предупредил о масштабных рисках текущего кризиса на Ближнем Востоке для всего мира и глобальной экономики. По его словам, действия Израиля и США несут «колоссальнейшие последствия» для международной стабильности и могут негативно повлиять на экономическое положение в мире.

    Россия выразила соболезнования в связи с жертвами среди мирного населения на Ближнем Востоке из-за развивающегося кризиса. Лавров отметил, что Москва разделяет боль утраты среди всех пострадавших в этом конфликте мирных жителей.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров предупредил о тяжелейших последствиях действий США и Израиля для всего Ближнего Востока.

    Постпред России при ООН Василий Небензя назвал атаку Вашингтона и Иерусалима неспровоцированным актом вооруженной агрессии.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, когда конфликт на Ближнем Востоке станет опасным для России.

    Комментарии (0)
    5 марта 2026, 04:04 • Новости дня
    Axios узнал о беспокойстве Нетаньяху из-за возможных переговоров США с Ираном

    Axios узнал о беспокойстве Нетаньяху из-за возможного диалога США с Ираном

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на этой неделе обратился в Белый дом за разъяснениями после того, как стало известно, что представители администрации президента США Дональда Трампа, возможно, общаются с иранской стороной.

    «Источники сообщили, что израильская разведка получила на этой неделе информацию, которая вызвала подозрения в том, что между Ираном и администрацией Трампа имело место некое общение по поводу прекращения огня», – пишет портал Axios.

    Обращение Нетаньяху свидетельствует о том, что израильское правительство обеспокоено сценарием, при котором США будут добиваться прекращения огня до достижения всех военных целей Израиля, отметили в материале.

    В понедельник Нетаньяху позвонил представителям Белого дома и спросил, имели ли место подобные переговоры или обмен сообщениями.

    «Белый дом сообщил Биби [как зовет Нетаньяху Трамп], что администрация Трампа не общается с иранцами за его спиной», – сказал один источник.

    Американский чиновник заявил, что американская сторона тесно общается с Израилем и не ведет никаких переговоров с иранцами.

    Несколько источников портала сообщили, что иранцы в последние несколько дней отправляли сообщения администрации Трампа через страны Персидского залива и другие страны региона, но США не ответили.

    «Мы восприняли эти сообщения как чушь», – сказал американский чиновник Axios.

    На ваш взгляд
    Чем закончится операция США и Израиля против Ирана?






    Результаты
    10 комментариев

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Израиля Нетаньяху обсуждал с Дональдом Трампом совместные удары по иранской территории. Axios узнал, что  нападение на Иран началось после звонка Нетаньяху Трампу. В Израиле назвали три сценария завершения конфликта на Ближнем Востоке.

    Комментарии (0)
    5 марта 2026, 09:21 • Новости дня
    Блинкен предрек истощение арсенала США из-за конфликта с Ираном

    Экс- госсекретарь США Блинкен предрек истощение арсенала США из-за Ирана

    Tекст: Вера Басилая

    Для реальных изменений в исламской республике Вашингтону придется постоянно держать войска в регионе, что грозит критическим дефицитом вооружений, заявил бывший госсекретарь США при президенте Джо Байдене Энтони Блинкен.

    Бывший глава Госдепа Энтони Блинкен в беседе с Bloomberg указал на риски для американской обороноспособности, передает Lenta.ru. Он подчеркнул: «Это может привести к истощению запасов американского оружия и сделать его уязвимым для атак со стороны других противников».

    Дипломат выразил обеспокоенность сценарием, при котором на восстановление арсенала уйдет слишком много времени. По его мнению, такая ситуация поставит Вашингтон в невыгодное положение в случае гипотетического противостояния с Китаем или Россией.

    На ваш взгляд
    Чем закончится операция США и Израиля против Ирана?






    Результаты
    10 комментариев

    Ранее бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор предположил, что Тегеран выстоит в конфликте. Эксперт допустил, что Соединенным Штатам в итоге придется покинуть ближневосточный регион.

    Секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани заявил о больших потерях американских военных после недавних ответных действий Тегерана.

    Иранский военный чиновник пригрозил Израилю ударом по атомному реактору в Димоне в случае продолжения попыток свержения власти в Иране.

    Американские военные отметили серьезные трудности при перехвате иранских беспилотников Shahed.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что планы Трампа закончить иранскую кампанию за четыре недели объясняются, в том числе, истощением запасов противоракет у Пентагона.


    Комментарии (0)
    5 марта 2026, 10:55 • Новости дня
    Сенат США отклонил попытку ограничить военные полномочия Трампа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сенат США отказался ограничивать полномочия Дональда Трампа на ведение боевых действий против Ирана, несмотря на гибель шести американских военнослужащих за четыре дня операций.

    Сенат США отклонил инициативу о введении ограничений на полномочия президента Дональда Трампа по продолжению военных действий против Ирана без одобрения Конгресса, передает The New York Times.

    Голосование прошло практически по партийной линии: пятьдесят три сенатора выступили против рассмотрения резолюции, сорок семь поддержали инициативу.

    Авторы резолюции, демократы Тим Кейн и республиканец Рэнд Пол, пытались воспользоваться положением закона 1973 года, предусматривающим ускоренное рассмотрение подобных инициатив. Однако в рядах республиканцев только Пол поддержал ограничение полномочий президента, остальные члены партии проголосовали против.

    Среди демократов исключение составил Джон Феттерман, который выступил против резолюции из-за своей поддержки Израиля и нежелания ограничивать власть президента в вопросах защиты союзника.

    Перед голосованием сенатор Кейн заявил: «Американцы хотят, чтобы президент Трамп снижал цены, а не втягивал нас в бесконечные войны», подчеркнув, что глава государства начал удары по Ирану без одобрения Конгресса.

    Республиканцы оправдывают военную кампанию необходимостью реагировать на угрозы со стороны Ирана, отмечая гибель верховного лидера Али Хаменеи и его советников в результате ударов США и Израиля. Сенатор Роджер Уикер выразил соболезнования по поводу гибели шести американских военных и отметил многолетние потери США в регионе.

    Министр обороны Пит Хегсет и глава Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн заявили, что США и Израиль продолжают массированные воздушные удары по Ирану, а операция переходит в более интенсивную фазу. По их словам, иранская баллистическая программа и военно-морской флот понесли серьезные потери, а удары постепенно расширяются вглубь территории страны.

    Ряд республиканцев, в частности Джош Хоули, выразили готовность пересмотреть свою позицию, если кампания выйдет за пределы воздушных ударов и потребует ввода наземных войск.

    Следующее голосование по аналогичной инициативе ожидается в Палате представителей, где ее также, вероятно, ждет провал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО Ирана сбили американский истребитель F-15 над Кувейтом. ПВО Ирана также сбили американский ударный беспилотник MQ-9 Reaper. Власти Кувейта сообщили о крушении нескольких военных самолетов США.

    Комментарии (0)
    5 марта 2026, 13:32 • Новости дня
    Лавров осудил планы США по превращению Газы в «ривьеру»

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Сергей Лавров выступил против инициативы США о превращении сектора Газа в курорт, призвав уважать право палестинцев на свою землю.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что инициатива президента США Дональда Трампа по превращению сектора Газа в «ближневосточную ривьеру» и возможное переселение жителей анклава является проявлением неуважения к палестинскому народу, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что говорить о восстановлении Газы нужно только в ключе гарантии права палестинцев на возвращение и проживание на собственной земле.

    «Уже сейчас, по-моему, про «ближневосточную ривьеру» не говорят, но непонятно, идет разговор о том, да, надо восстановить, наверное, лучше сделать какой-то курорт… Мне кажется, это будет неуважение к палестинцам, их пытаются расселить чуть ли не по всему миру – от Индонезии до Сомали», – заявил Лавров на круглом столе «Украинский кризис. Цифровые угрозы и международная информационная безопасность».

    Министр подчеркнул, что восстановление сектора Газа должно обеспечивать право палестинцев на возвращение.

    Ранее в феврале 2025 года президент США Дональд Трамп после встречи с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху выдвинул идею о превращении сектора Газа после реконструкции в «ближневосточную ривьеру».

    Президент США Дональд Трамп назвал сектор Газа «первоклассной недвижимостью» с возможностью строительства гостиниц.

    Позднее американский лидер предложил Израилю передать анклав под контроль Вашингтона после завершения боевых действий.

    В Кремле в ответ на эти инициативы призвали дождаться деталей плана с учетом интересов местного населения.

    Комментарии (0)
    5 марта 2026, 20:40 • Новости дня
    Трамп назвал Зеленского препятствием для мира на Украине

    Трамп: Зеленский стал препятствием для мира на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп в интервью газете Politico заявил, что Владимир Зеленский препятствует достижению мира на Украине.

    По словам американского лидера, ситуация складывается так, что у Зеленского становится все меньше козырей для урегулирования конфликта, передает ТАСС.

    «Немыслимо, что он является препятствием», – отметил Трамп. При этом президент США подчеркнул, что у Зеленского сейчас практически нет возможностей для давления. «Теперь у него еще меньше козырей», – добавил он.

    Ранее Зеленский после переговоров в Абу-Даби в феврале отказался выводить войска из Донбасса. Он также заявил, что США будут оказывать давление на Киев ради завершения конфликта на Украине к лету.

    Начальник ГРУ Генштаба ВС России Игорь Костюков сообщил об отсутствии согласованных даты и места для новых переговоров с Киевом.

    Комментарии (0)
    5 марта 2026, 08:09 • Новости дня
    Дело об «автопере» Байдена закрыли за отсутствием состава преступления

    Федеральные прокуроры США прекратили расследование об автопере Байдена

    Tекст: Мария Иванова

    Уголовное производство о применении Джо Байденом автоматического устройства для подписания актов о помиловании прекращено в США из-за отсутствия правовых оснований, сообщает канал CBS.

    Федеральные прокуроры решили остановить уголовное разбирательство касательно применения экс-президентом Джо Байденом специального устройства для визирования бумаг, сообщает телеканал CBS.

    «Федеральные прокуроры прекращают уголовное расследование по делу о незаконном использовании бывшим президентом Джо Байденом и его помощниками автоматического устройства для подписания помилований», – говорится в публикации.

    По сведениям инсайдеров, производство свернули, так как следователи не обнаружили весомых юридических причин для дальнейших действий, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп объявил об аннулировании всех подписанных автопером документов. Комитет по надзору Палаты представителей признал недействительными указы Джо Байдена о помилованиях.

    Сам бывший глава Белого дома назвал нелепыми подозрения в сговоре подчиненных.

    Комментарии (0)
    Главное
    В ЕС впервые признали опасность нелегального ввоза оружия с Украины
    Зеленский пригрозил передать адрес Орбана ВСУ
    Трамп анонсировал «Закон о спасении Америки»
    НАТО не будет задействовать пятую статью после инцидента с ракетой в Турции
    Россия вернула из украинского плена 200 военных
    Экс-замминистра Иванов заявил о готовности пойти на СВО рядовым
    Lada зарегистрировала товарный знак для новых автомобилей

    Почему Минфин меняет правила поддержки рубля

    Минфин неожиданно отказался продавать валюту и золото для поддержки рубля. Этих операций требовало бюджетное правило. Однако власти намерены изменить это правило, на что они идут только в крайних случаях. Что же случилось и как это повлияет на курс рубля и бюджет? Подробности

    Перейти в раздел

    Роль Китая в иранской войне трактуют чересчур однобоко

    Удар по Ирану – это на самом деле удар по Китаю. Такая версия популярна среди тех, кто пытается объяснить преображение президента США Дональда Трампа, от которого миротворчества ждали, а он большую войну развязал. Значимость китайского фактора действительно огромна. Но по другим причинам. Подробности

    Перейти в раздел

    Украина попыталась превратить Средиземное море в Ормузский пролив

    В Средиземном море с побережья Ливии совершена атака безэкипажным катером на российский газовоз «Арктик Метагаз». Несмотря на анонимность нападения, эксперты называют его организаторов – по их мнению, это дело рук Киева и его британских кураторов. Какие цели преследовал противник и чем обернется очередной акт украинского энергетического терроризма с учетом ситуации в Персидском заливе? Подробности

    Перейти в раздел

    Почему война США и Израиля против Ирана пошла не по плану

    Первые итоги агрессии коалиции США и Израиля против Ирана выглядят противоречиво. С одной стороны, коалиция достигла впечатляющих результатов, уничтожив и иранское руководство, и ВМС страны, и господствуя в воздухе. С другой, американо-израильская операция явно пошла не по плану, и у Ирана остались шансы на достойное сопротивление. За счет чего именно? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Закавказье пытаются втянуть в войну с Ираном

      Азербайджан обвинил Иран в ударе беспилотниками по аэропорту и школе в Нахичевани. В Тегеране категорически отвергают все обвинения. Суть игры ясна: США и Израилю срочно нужна подмога в войне с Ираном. Азербайджан выглядит как идеальный кандидат.

    • Усик – новый конкурент Зеленского

      Непобежденный боксер-тяжеловес Александр Усик заявил о своих президентских амбициях. Ранее опросы показали, что его рейтинг выше, чем у Владимира Зеленского.

    • Фактор Китая на войне с Ираном

      По одной из версий, основная причина нападения на Иран лежит в области глобального противостояния между США и Китаем. Что имеется в виду?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Что подарить на 8 Марта 2026: лучшие идеи подарков жене, маме и начальнице – недорого и оригинально

      Международный женский день – пожалуй, самый трепетный весенний праздник, когда каждая женщина ждет внимания, заботы и маленького чуда. Но чем ближе 8 Марта, тем острее встает извечный вопрос: что подарить, чтобы действительно порадовать, а не пополнить коллекцию «пылесборников» на антресолях? Чтобы подарок запомнился, вызвал искреннюю улыбку и попал в самое сердце, важно учитывать не только бюджет, но и характер, возраст, увлечения женщины, а также степень вашей близости. Публикуем гид по подаркам для жены, мамы и начальницы: от универсальных решений до оригинальных идей 2026 года.

    • Благовещение 2026: дата, смысл праздника, что можно и нельзя делать

      Православные 7 апреля отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы – один из главных церковных праздников, символизирующий приход радостной вести о рождении Спасителя. День несет духовное значение, соединяет традиции православия и народные обычаи, а также открывает весенний сезон. В 2026 году верующие продолжают соблюдать литургии, традиции и приметы, при этом ориентируясь на рекомендации Церкви.

    • Весенний паводок 2026 в России: зоны подтопления, список регионов и защита частного дома

      Весенние паводки 2026 года и летние ливни усиливают риски подтопления частных домов. По прогнозам, весеннее половодье в ряде регионов России будет сложнее, чем в 2025 году. Разлив рек и подъем грунтовых вод могут повредить фундамент, отмостку и отделку. Разбираемся, как проверить участок на зону затопления, оценить риски паводка и заранее защитить дом дренажом и гидроизоляцией.

    Перейти в раздел

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    • США готовятся напасть на Иран

      Президент США Дональд Трамп готов вновь в американской истории поднять топор войны – томагавк. На этот раз Белый дом официально признает подготовку к удару по Ирану, причем уже в ближайшие дни.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации