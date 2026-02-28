FT: Операция США в Иране может создать дефицит ракет для ПВО Украины

Tекст: Вера Басилая

Военная операция США и Израиля против Ирана может привести к нехватке ракет для систем ПВО THAAD, что негативно скажется на ситуации на Украине. В материале Financial Times отмечается, что американские военные допускают вероятность того, что ответный удар Ирана приведёт к ослаблению поставок этих жизненно важных боеприпасов, передает РИА «Новости»

По данным издания, пока восполнять запасы ракет THAAD будет сложно, а это напрямую влияет на возможности США поддерживать конфликт на Украине. В прошлом году для защиты Израиля было израсходовано до 150 ракет THAAD, а с начала эксплуатации системы в 2010 году заказано менее 650 экземпляров.

Напомним, в субботу утром в Тегеране прогремела серия взрывов после ударов Израиля. Министерство обороны Израиля объявило о нанесении удара по Ирану и ввело на всей территории страны режим особого чрезвычайного положения.

В ответ военные объекты США на Ближнем Востоке подверглись ракетным и беспилотным ударам со стороны Ирана. В результате атак был поражен штаб Пятого флота в Бахрейне.