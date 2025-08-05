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В Дагестане опрокинулась маршрутка с 14 пассажирами
Вблизи поселка Зубутли-Миатли на территории Дагестана маршрутка с 14 пассажирами перевернулась, в результате аварии несколько человек получили травмы.
Маршрутное такси с 14 пассажирами опрокинулось около населенного пункта Зубутли-Миатли в Дагестане, сообщает СУ СК России по республике в Telegram. По предварительным данным, водитель автомобиля марки «Газель» не справился с управлением, что привело к опрокидыванию транспортного средства.
«В Республике Дагестан проводится проверка по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадали люди. Есть пострадавшие, им оказывается медицинская помощь», – говорится в официальном заявлении.
Следователи Кизилюртовского межрайонного следственного отдела начали проверку по факту случившегося ДТП. На месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне при аварии на трассе в Кемеровской области пять человек погибли и один пострадал, а ночью в Хабаровском крае столкнулись два пассажирских автобуса.