При аварии на трассе в Кемеровской области пять человек погибли и один пострадал

Tекст: Ирма Каплан

В полиции рассказали, что ДТП произошло в 7.50 (3.50 мск) на автодороге Белово – Новый городок. По предварительным данным, легковой автомобиль Honda Accord врезался в припаркованный на обочине «Камаз».

«Предварительно установлено, что водитель автомобиля Honda Accord не справился с управлением и совершил наезд на припаркованный на обочине «КамАЗ». В результате пять человек, находившихся в легковом автомобиле, погибли», – сказано в сообщении.

Там уточнили, что одна женщина, пассажир Honda Accord, госпитализирована с травмами различной степени тяжести.

В ГУ МВД по региону добавили, что в Белово выехали следователь Главного следственного управления и эксперт-криминалист ЭКЦ ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу по указанию генерал-лейтенанта полиции Геннадия Корниенко.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, два человека погибли и один получил тяжелые травмы в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика в Кавалерово Приморского края.