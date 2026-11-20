И где же сейчас отстраненность и беспристрастность, которая мне когда-то представлялась неотъемлемым свойством корреспондента? Куда она делась, как растаяла? Когда украинцы стали убивать журналистов, открыто признаваясь, что считают нас законной военной целью?0 комментариев
Израиль уничтожил командиров ХАМАС и «Исламского джихада» в секторе Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала в секторе Газа двоих командиров «Исламского джихада» и заместителя командира отряда палестинского движения ХАМАС.
По данным пресс-службы армии, во вторник в результате ударов был уничтожен командир подразделения «Нухба» «Исламского джихада» Ахмад Абу Армана, сообщает РИА «Новости».
В среду израильские военные ликвидировали заместителя командира отряда «Нухба» ХАМАС Абд ар-Рауфа Наима Абда аль-Хая Набхана в районе Нусейрат.
В четверг в городе Газа был уничтожен Таэр аль-Вадиа, командир подразделения «Нухба» в составе «Исламского джихада».
В ЦАХАЛ заявили, что все трое боевиков «занимались восстановлением военного потенциала радикальных группировок» в секторе Газа.
В израильской армии подчеркнули, что перед нанесением ударов были приняты меры по снижению риска для гражданского населения.
Во вторник Армия обороны Израиля ликвидировала командиров взводов ХАМАС Ашрафа Табаси и Сабера Набхана.
В понедельник израильские военные заявили об уничтожении четырех командиров подразделений ХАМАС.
В воскресенье ЦАХАЛ совместно со службой безопасности ШАБАК уничтожила командира бригады ХАМАС Самира Абу Юниса.