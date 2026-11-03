  • Новость часаПолитолог: Пыточные стали обыденностью для концлагеря «Украина»
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    Забытый вид вооружений возвращается на новом технологическом уровне
    Политолог: Пыточные стали обыденностью для концлагеря «Украина»
    Европа намерена разместить силы на Украине после окончания конфликта
    Эксперт назвал трех противников встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина
    При атаках ВСУ за три месяца погиб 631 мирный житель России
    Украина заявила о масштабных разрушениях на трех ТЭС
    Лукашенко: Евросоюз снова будет сотрудничать с Россией
    НАТО решило усилить патрулирование Черного моря
    Европу предупредили о рисках победы демократов на выборах в США
    Мнения
    Василий Авченко Василий Авченко Восточный сосед, которого мы не знаем

    В России бытуют полярные мнения по поводу отношений с КНР. Оптимисты идеализируют эти отношения, алармисты убеждены, что коварный Китай хочет захватить Дальний Восток и выпить Байкал. В Китае ситуация не лучше.

    0 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Аэростаты снова стали целью для ПВО

    Аэростаты возвращаются на поле боя, причем не в качестве заградителей или устройств для подъема антенн, а в качестве наступательного вооружения.

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    Олег Хавич Олег Хавич Президента Польши превратили в «мальчика для битья»

    Почему президент Польши Кароль Навроцкий проиграл битву за Конституционный суд – последний орган власти, до сих пор не подконтрольный премьеру страны Дональду Туску.

    11 комментариев
    3 ноября 2026, 11:55 • Новости дня

    Индия запланировала закупить у России 52 комплекса «Панцирь-С1М»

    Hindustan Times: Индия намерена купить российские ЗРПК «Панцирь»

    Tекст: Мария Иванова

    Индия обсуждает с Россией закупку зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1М», чтобы интегрировать его в свою многоуровневую систему противовоздушной обороны.

    Министерство обороны южноазиатской республики намерено принять на вооружение 52 российских ЗРПК, 13 из которых предполагается закупить в РФ и 39 выпустить на индийских оборонных предприятиях по лицензии, передает ТАСС со ссылкой на газету Hindustan Times.

    Данный комплекс ПВО малой дальности входит в число вооружений, которые Россия ранее предложила Индии для закупок и совместного производства.

    ЗРПК планируется интегрировать в индийскую многоуровневую систему ПВО, в состав которой входят российские зенитно-ракетные комплексы большой дальности С-400 «Триумф».

    Индия в 2018 году подписала соглашение с РФ о покупке пяти дивизионов С-400 на сумму 5,43 млрд долларов. Четыре дивизиона размещены на границах с Пакистаном и Китаем. Поставка пятого ожидается в январе–феврале 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Индия отказалась от закупки российских истребителей пятого поколения Су-57Э.

    Летом Нью-Дели инициировал сделку с Парижем по производству на индийской территории 94 передовых истребителей. В марте Совет по оборонным закупкам Индии одобрил закупки военной техники на сумму примерно 25 млрд долларов.

    1 ноября 2026, 13:13 • Новости дня
    Эксперт заявил об испуге Египта из-за получения Эфиопией российских Су-35

    Израильский эксперт Коэн заявил об испуге Египта из-за Су-35 в Эфиопии

    Эксперт заявил об испуге Египта из-за получения Эфиопией российских Су-35
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израильский исследователь и публицист Эди Коэн заявил, что поставка российских истребителей Су-35 значительно укрепила обороноспособность Эфиопии и вызвала обеспокоенность в соседнем Египте.

    Эфиопия стала первой страной Африки к югу от Сахары, получившей такую современную военную технику. По словам Коэна, приобретение российских самолетов повысило военный потенциал страны, пишет ТАСС со ссылкой на Эфиопское информационное агентство (ENA).

    «Египтяне напуганы самолетами, которые Эфиопия получила из России», – заявил Коэн.

    Эксперт отметил, что египетские и другие арабские СМИ внимательно следят за укреплением вооруженных сил Эфиопии. Он напомнил, что ранее Египет также намеревался приобрести российские Су-35, однако отказался от сделки под давлением Вашингтона, который угрожал Каиру санкциями. Эфиопии удалось преодолеть аналогичные препятствия благодаря дипломатическим усилиям и развитию международных связей.

    28 октября премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед объявил о получении первой партии из 12 российских истребителей Су-35 и предстоящей поставке четырех батарей зенитных ракетных систем С-400. По его словам, поставки начались на год раньше первоначально согласованного срока.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил об обучении радикальных группировок в Африке украинскими военными инструкторами.

    Также года президент Владимир Путин сообщил об интересе африканских государств к созданию лицензионного производства российской военной продукции.

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    2 ноября 2026, 17:33 • Новости дня
    Эксперт рассказал о применении ВСУ «дронов-ждунов» на дорогах

    Эксперт Кнутов: ВСУ начали использовать новую тактику с дронами на дорогах

    Эксперт рассказал о применении ВСУ «дронов-ждунов» на дорогах
    @ Ashley Chan/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Появление на проезжей части якобы сбитых украинских дронов, детонирующих при приближении объекта, свидетельствует о новой тактике Вооруженных сил Украины по применению «дронов-ждунов», заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

    По его словам, вооруженные силы Украины начали использовать новую тактику применения так называемых «дронов-ждунов», оставляя их на проезжей части под видом сбитых аппаратов, пишет «Газета.Ru».

    «Это новое применение дронов-ждунов. Раньше дроны-ждуны помещали либо в траве, либо на деревьях, либо на крыше дома. А теперь вот уже непосредственно на дороге», – заявил Кнутов.

    Аналитик добавил, что подобные беспилотники способны детонировать при появлении человека или транспортного средства. Для этого устройства могут оборудовать микрофонами или датчиками движения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу военнослужащий группировки «Восток» с позывным Софон сообщил о новой тактике ВСУ с подвешиванием беспилотников на линиях электропередачи.

    В пятницу расчеты ударных дронов «Молния-2» группировки войск «Север» применили новую тактику двойного удара для уничтожения замаскированной техники украинской армии в Харьковской области.

    В среду оператор-техник расчета БПЛА сообщил о выявлении позиций ВСУ в Харьковской области по дымке от выстрелов, перемещениям и оставленному мусору.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    1 ноября 2026, 15:20 • Новости дня
    В Ленинградской области испытали платформу для защиты военно-морских баз

    В Ленинградской области успешно испытали платформу для обороны морских баз

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об успешном завершении на Ладоге боевых испытаний опытного образца платформы «Плот 47» для защиты морских баз и энергетических объектов.

    В Ленинградской области прошли боевые испытания уникальной платформы для защиты военно-морских баз, портовой инфраструктуры и объектов ТЭК «Плот 47», передает ТАСС.

    «В этом месяце на Ладоге завершились боевые испытания опытного образца. Установленный на платформе боевой модуль «Нарвал» успешно поразил все мишени, имитировавшие воздушные и морские беспилотники», – заявил Александр Дрозденко.

    Экспериментальный образец создали за 15 дней. Конструкция позволяет устанавливать различные системы обнаружения и противодействия угрозам, а также развивать безэкипажные модификации. Производство полностью локализовано в Ленинградской области. Платформа уже получила предварительное одобрение профильного научно-исследовательского центра ВМФ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявила об использовании украинской территории для испытаний новых видов оружия государств Североатлантического альянса.

    Также в России нашли способ защитить порты и нефтеперерабатывающие заводы от атак беспилотников.

    Кроме того, США провели серию летных испытаний ядерной бомбы свободного падения B61-12.

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    2 ноября 2026, 16:30 • Новости дня
    Глава концерна «Калашников» пообещал внедрить ИИ в автомат

    Глава концерна «Калашников» Лушников пообещал внедрить ИИ в автомат

    Глава концерна «Калашников» пообещал внедрить ИИ в автомат
    @ Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Концерн «Калашников» планирует в ближайшем будущем использовать искусственный интеллект в стрелковом оружии, заявил гендиректор компании Алан Лушников.

    Лушников сообщил о скором внедрении технологий искусственного интеллекта в стрелковое оружие, передает ТАСС. По его словам, компания уже использует ИИ в системах управления автоматизированными средствами и для обработки данных.

    «Поэтому эта технология, которая уже пришла на вооружение, уже с нами <…>, не скажу, что пока во всех (изделиях), в автомате его пока нет, но будет», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник генсек ООН Антониу Гутерриш предупредил о разрушительных последствиях соперничества стран в разработке оружия на базе ИИ.

    В пятницу лидер КНДР Ким Чен Ын назвал главными направлениями модернизации армии развитие беспилотников и применение ИИ в вооружениях.

    В прошлом месяце Министерство обороны Южной Кореи открыло первую базу трансформации искусственного интеллекта.

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    1 ноября 2026, 08:22 • Новости дня
    ВС России поразили сухогруз с оружием для украинской армии

    Минобороны: Российские беспилотники поразили сухогруз с оружием для ВСУ

    ВС России поразили сухогруз с оружием для украинской армии
    @ Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы России нанесли удар беспилотниками по морскому судну с военными грузами для украинской армии юго-западнее Одессы, а также поразили железнодорожную станцию в Сумской области.

    Российские войска в течение ночи нанесли серию ударов беспилотными летательными аппаратами по объектам логистической инфраструктуры, используемым в интересах украинских войск, а также по морским судам с военными грузами, сообщает Минобороны.

    В результате атаки поражены объекты управления движением на железнодорожной станции Конотоп в Сумской области. Эти узлы обеспечивали доставку вооружения и военной техники для украинской армии из западных регионов страны.

    Также на переходе морем в 69 км юго-западнее Одессы военные поразили судно типа «сухогруз». Оно доставляло грузы, предназначенные для снабжения подразделений ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Вооруженные силы России нанесли удар беспилотниками по морскому судну с военными грузами южнее Одессы.

    Авиация и артиллерия поразили объекты транспортной инфраструктуры украинских войск.

    В пятницу российские войска осуществили массированный удар по портовой инфраструктуре и сухогрузу в Черном море.

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    1 ноября 2026, 00:55 • Новости дня
    Российская армия освободила 39 населенных пунктов в зоне СВО за октябрь

    ВС России за октябрь освободили 39 населенных пунктов в зоне СВО

    Tекст: Катерина Туманова

    Вооруженные силы России в течение октября взяли под контроль 39 населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции, большая часть которых расположена в Харьковской области.

    С 1 по 31 октября под контроль российских войск перешли 18 населенных пунктов в Харьковской области, десять – в Запорожской области, семь – в ДНР, три – в Сумской области и один – в Днепропетровской области, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Минобороны России.

    На Харьковскую и Запорожскую области пришлось около 72% от общего числа освобожденных территорий – 28 населенных пунктов. Почти половину месячного результата составили 18 населенных пунктов Харьковской области.

    Президент Владимир Путин 16 октября отмечал положительную динамику в действиях российских группировок войск. Он заявил, что наступление идет по всей линии фронта.

    Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов ранее сообщил, что с 1 сентября российские войска взяли под контроль 92 населенных пункта и более 1800 квадратных километров территории. Основные усилия Объединенной группировки сосредоточены на освобождении Донбасса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу ВС России освободили Общее в Запорожской области, Алисовку в Харьковской области и Бариловку в Сумской области.

    В октябре российские войска за сутки взяли под контроль восемь населенных пунктов.

    В августе подразделения российской армии установили контроль над 32 населенными пунктами в Харьковской области и ДНР.

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    1 ноября 2026, 00:31 • Новости дня
    КНДР испытала тактическую баллистическую ракету с разбросной боеголовкой

    ЦТАК: КНДР испытала тактическую баллистическую ракету

    КНДР испытала тактическую баллистическую ракету с разбросной боеголовкой
    @ Kcnawatch. co/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Главное ракетное управление КНДР провело испытания тактической баллистической ракеты для оценки эффективности рассеивающейся боевой части (разбросной боеголовки).

    Главное ракетное управление КНДР 31 октября провело испытания тактической баллистической ракеты для оценки эффективности боевого применения рассеивающейся боевой части, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

    Испытаниями руководил первый заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Чен Сик. В ходе тестов подтвердилась способность боеголовки второго типа с высокой плотностью поражать целевую зону площадью 12–13 га.

    Начальник Главного ракетного управления отметил, что до конца года военные подразделения получат возможность использовать различные типы боевых частей в зависимости от целей операции и характеристик объектов поражения.

    В ведомстве подчеркнули, что стрельбы прошли в рамках регулярной научно-исследовательской деятельности по увеличению мощности оружейных систем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Объединенное командование начальников штабов Южной Кореи сообщило о запуске Пхеньяном около десяти баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря.

    Ким Чен Ын назвал развитие военных дронов и ИИ приоритетом КНДР.

    В сентябре КНДР провело испытательный запуск тактической баллистической ракеты для проверки обновленного важного элемента.

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    31 октября 2026, 16:12 • Новости дня
    Посол России в Дании заявил об угрозе из-за размещения ПРО США в Гренландии

    Посол в Дании Барбин предупредил об угрозе от размещения ПРО США в Гренландии

    Посол России в Дании заявил об угрозе из-за размещения ПРО США в Гренландии
    @ Александр Натрускин/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Развертывание элементов американской системы противоракетной обороны «Золотой купол» в Гренландии поставит под удар мировую стратегическую стабильность, заявил посол России в Дании Владимир Барбин.

    Посол России в Дании Владимир Барбин в интервью ТАСС предупредил об угрозе мировой стабильности от размещения ПРО США в Гренландии.

    «В случае развертывания на острове элементов американской системы противоракетной обороны «Золотой купол» под удар может быть поставлена стратегическая стабильность в мире. Под американский контроль попали ключевые аспекты внешней и экономической политики Гренландии», – заявил Барбин.

    По словам посла, возможности Гренландии по развитию взаимодействия с государствами, не входящими в Евросоюз и НАТО, оказались серьезно ограничены. Он подчеркнул, что соглашение Вашингтона по острову закрепляет конфронтационный подход к безопасности.

    Дипломат добавил, что этот шаг поощряет усиление роли Североатлантического альянса в делах Арктики и дает мощнейший импульс гонке вооружений в регионе. В результате США получили практически неограниченные возможности для расширения военной активности на территории Гренландии, резюмировал Барбин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе генерал США заявил о риске остановки разработки системы противоракетной обороны «Золотой купол» из-за проблем с финансированием. Пентагон планирует завершить первые проверки этой программы до конца года.

    Ранее Владимир Барбин заявил об усилении конфронтации в Арктике из-за вовлечения НАТО в дела региона.

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    31 октября 2026, 16:31 • Новости дня
    Пентагон признал отставание США от России в производстве беспилотников

    Bloomberg: Пентагон закупает БПЛА тысячами против миллионов у России и Китая

    Пентагон признал отставание США от России в производстве беспилотников
    @ Ron Sachs/CNP/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    США отстают от России и Китая по производству дешевых военных беспилотников, американские компании не смогут обеспечить выпуск нужного количества аппаратов в случае потенциального конфликта, пишут СМИ.

    Пентагон закупает дроны тысячами, тогда как китайские и российские производители выпускают их миллионами, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    «Пытаясь наверстать упущенное, американские разработчики БПЛА сталкиваются с серьезными проблемами в цепочках поставок, быстро меняющимися требованиями на поле боя, а также со спецификой самого Пентагона», – говорится в сообщении агентства.

    Уточняется, что американское военное ведомство привыкло тратить на дорогостоящие подводные лодки и истребители, а не на дешевые беспилотники.

    США начинают производство дешевых БПЛА «практически с нуля», заявил представитель Пентагона, которого цитирует агентство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле представитель Пентагона рассказал о нахождении США на самом раннем и сложном этапе создания БПЛА.

    Летом американское военное ведомство запустило конкурс для приобретения сотен тысяч малых ударных беспилотников.

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    2 ноября 2026, 08:35 • Новости дня
    Чешская компания решила восстановить оружейные заводы времен холодной войны

    Чешская CSG объявила о планах восстановить заводы времен холодной войны

    Tекст: Мария Иванова

    Директор по внешним связям чешского холдинга Czechoslovak Group Ян Хамачек заявил о планах расширить производство боеприпасов за счет восстановления европейских заводов времен холодной войны.

    Чешский промышленно-технологический холдинг Czechoslovak Group (CSG) намерен нарастить мощности по выпуску боеприпасов путем перезапуска старых европейских предприятий, передает ТАСС со ссылкой на портал Rapporteur.

    «Таким образом CSG стремится обеспечить контроль над всеми критически важными компонентами, необходимыми для производства европейских боеприпасов калибра 155 мм», – заявил Хамачек.

    Компания планирует запустить заводы в греческом Лаврионе совместно с государственным предприятием Hellenic Defence Systems. Кроме того, холдинг купил завод в немецком Гнашвице и переоборудует гражданское предприятие по производству нитроцеллюлозы в немецком Вальсроде для использования в военных целях.

    Ожидается, что немецкие заводы начнут работу до конца текущего года, а греческое производство будет запущено в 2027 году. По данным агентства CTK, в первом полугодии выручка чешского холдинга выросла на 17,2%, достигнув 3,25 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце чешский производитель оружия CSG стал крупнейшим акционером канадской компании в области космических технологий MDA Space.

    В августе украинское предприятие решило построить завод по производству боеприпасов в Литве.

    Весной СМИ сообщили о наличии у Чехии сложной теневой схемы по поставкам артиллерийских снарядов на Украину.

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    1 ноября 2026, 01:27 • Новости дня
    Служащие в ВСУ женщины призвали Зеленского вернуть их в мирную жизнь

    Служащие в ВСУ женщины попросили Зеленского вернуть их в мирную жизнь

    Tекст: Катерина Туманова

    Военный эксперт Андрей Марочко сообщил о том, что проходящие службу в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) женщины обращаются к Владимиру Зеленскому с призывами вернуть их к мирной жизни.

    «Тенденция увеличения женщин на линии боевого соприкосновения хоть и небольшая, но действует на регулярной основе. Сейчас наши разведорганы фиксируют все большее и большее присутствие женщин на линии боевого соприкосновения», – рассказал он ТАСС.

    Марочко отметил, что в украинских пабликах уже появляются обращения украинских женщин, которые до службы были на гражданских профессиях. Они просят Зеленского вернуть их обратно – в мирную жизнь.

    «Но я глубоко сомневаюсь, что их мобилизация на фронт проходит без участия Зеленского», – сказал эксперт.

    Он добавил, что из-за нехватки личного состава командование ВСУ отправляет женщин гражданских профессий для участия в боях у Славянска и Краматорска в ДНР. Они служат стрелками, операторами противотанковых управляемых ракет и механиками-водителями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе экс-замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила о возможности принудительного призыва женщин на военную службу.

    Марочко в июле сообщил об отправке украинским командованием насильно мобилизованных солдат в район Славянска и Краматорска. Тогда же женщина возглавила роту украинской армии из-за нехватки мужчин.

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    31 октября 2026, 14:22 • Новости дня
    Суд арестовал командира Ленинградской военно-морской базы за взятки

    Командир ЛенВМБ Суглобов арестован при получении взятки в 1,5 млн рублей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Гарнизонный военный суд заключил под стражу командира Ленинградской военно-морской базы (ЛенВМБ) Балтийского флота Алексея Суглобова и начальника морской инженерной службы Алексея Ионова по делу о взятках.

    Командир ЛенВМБ Алексей Суглобов и начальник инженерной службы учреждения Минобороны Алексей Ионов арестованы по делу о взятках. Суглобова, который возглавил базу в конце 2025 года, силовики задержали с поличным 21 октября на одной из улиц Кронштадта в момент получения 1,5 млн рублей. Об этом пишет «Фонтанка».

    Военно-следственный комитет по Ленинградскому военному округу возбудил уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере. Начальнику инженерного ведомства Ионову вменяют аналогичный состав преступления.

    По версии следствия, с конца 2025 года фигуранты систематически получали деньги от бизнесменов за покровительство и незаконную передачу территории ЛенВМБ в коммерческое пользование. Отмечается, что на землях военного городка в Ломоносове застройщики нелегально добывали песок и щебень, а в образовавшиеся котлованы коммерсанты сбрасывали строительный мусор для экономии на утилизации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца гендиректора Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых Игоря Шпурова задержали в Москве по делу о получении взятки в особо крупном размере.

    В прошлом месяце сотрудник жилищно-коммунальной службы Игорь Шеметов стал фигурантом уголовного дела из-за незаконной добычи криптовалюты в помещениях Министерства обороны.

    В апреле правоохранительные органы задержали в Подмосковье руководителя строительной организации по подозрению в присвоении крупной суммы при выполнении работ по контракту Минобороны.

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    31 октября 2026, 17:45 • Новости дня
    В НАТО оценили вероятность конфликта с Россией

    Главком сил НАТО в Европе Гринкевич не счел конфликт с Россией неизбежным

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич заявил, что вооруженный конфликт с Россией не является неизбежным, но альянс должен быть к нему готов.

    Вооружённый конфликт между НАТО и Россией не является неизбежным, однако альянс должен быть готов к возможному противостоянию заранее. Об этом заявил латвийскому порталу LSM главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич, пишет RT.

    При этом Гринкевич подчеркнул, что по-прежнему рассматривает Москву как угрозу для Североатлантического альянса.

    По его словам, наращивание военного потенциала НАТО соответствует принципу «мира через силу», которого придерживается президент США Дональд Трамп. Главком предположил, что подготовка к потенциальному конфликту может стать способом его предотвращения.

    Гринкевич добавил, что опыт государств восточного фланга НАТО, в частности Латвии, может быть полезен союзникам для укрепления институтов альянса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу помощник президента России Николай Патрушев заявил о попытках НАТО и Евросоюза разжечь в Европе большую войну.

    В тот же день сенатор Григорий Карасин назвал позитивным сигналом инициативы европейских лидеров по возобновлению прямого диалога с российским руководством. Хотя в понедельник глава командования спецназа бундесвера Андреас Кюне сообщил о подготовке к продолжительному противостоянию с Россией.

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    1 ноября 2026, 07:37 • Новости дня
    «Северяне» разгромили железнодорожный состав с военными ВСУ под Харьковом

    ВС России уничтожили поезд ВСУ в Харьковской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись по стратегическим направлениям и уничтожили железнодорожный состав с военнослужащими погранслужбы Украины в районе станции Берестин в Харьковской области.

    «Северяне» рассказали, как большие потери в Приколотном несет 1 пого ГПСУ (бригада «Гарт»). Командование отправляет на позиции офицерский состав для укрепления дисциплины и пресечения случаев бегства с позиций и сдачи в плен.

    «Ситуацию усугубило уничтожение ж/д состава с военнослужащими 1 пого в районе станции Берестин, который направлялся для усиления подразделений на позициях в районе Приколотного», – сообщили бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    На Харьковском направлении основные усилия российских войск сосредоточились на уничтожении скоплений иностранных наемников. Штурмовые группы продвинулись южнее Новой Казачьей на 100 метров, а также на 500 метров в районе Приколотного и Гарбузовки.

    На Сумском направлении продолжаются тяжелые позиционные бои. Российские штурмовики продвинулись в районе Хотени на 150 метров. В населенном пункте Береза удар дрона «Герань» уничтожил командно-наблюдательный пункт батальона 104-й бригады то, подтверждены большие потери среди украинских офицеров.

    Кроме того, в Черниговской области расчеты «Гераней» нанесли удары по складу беспилотников ВСУ в районе Сновска.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 150 человек (из них более 90 в Сумской и свыше 60 в Харьковской областях)», – указано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, расчеты ударных дронов группировки войск «Север» уничтожили в Харьковской области более 30 артиллерийских орудий и бронемашин ВСУ.

    Бойцы «Севера» узнали о методах борьбы командиров ВСУ с массовыми случаями членовредительства среди личного состава. Также бойцы группировки разгромили скопление боевиков и техники роты ВСУ «Шквал» у Рубежного Харьковской области.

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    1 ноября 2026, 10:19 • Новости дня
    ФСВТС анонсировала модернизацию объектов по ремонту бронетехники в Азербайджане

    ФСВТС решила помочь обновить объекты по ремонту бронетехники армии Азербайджана

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России планирует участвовать в модернизации и строительстве объектов по ремонту бронетехники для армии Азербайджана, заявил директор службы Дмитрий Шугаев.

    «Мы сегодня не только предлагаем нашу финальную продукцию, но и участвуем в военно-технологическом сотрудничестве. Подписана целая программа, которая подразумевает модернизацию и строительство объектов по ремонту бронетехники, которая находится на вооружении армии Азербайджана», – заявил Шугаев в эфире телеканала «Звезда», передает ТАСС.

    Директор ФСВТС также отметил высокий интерес заказчиков к зенитным ракетно-пушечным комплексам (ЗРПК) «Панцирь-С1». По его словам, комплексы «весьма востребованы», и в будущем возможны договоренности с Азербайджаном об их поставках.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее директор ФСВТС Дмитрий Шугаев сообщил о росте числа заявок зарубежных партнеров на поставки российского вооружения на фоне спецоперации.

    Британия решила отменить эмбарго на экспорт вооружения в Армению и Азербайджан.

     Российская сторона допустила возобновление переговоров с Индией о дополнительных поставках зенитных ракетных систем С-400.

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