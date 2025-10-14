  • Новость часаБритания сняла эмбарго на поставку оружия в Армению и Азербайджан
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Война уступает место торговле у южных рубежей СНГ

    Находясь в афганско-узбекском пограничье, первое, на что обращаешь внимание, – это повысившийся уровень шума от двигающихся в обе стороны железнодорожных составов и автомобильных фур.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Может ли женщина быть епископом

    Люди часто с непониманием (или даже обидой) воспринимают нежелание православной церкви рукополагать женщин в священный сан. Тем более что в некоторых христианских церквях это происходит. А недавно главой англиканской церкви впервые в истории стала дама. Однако с таким рукоположением связано два вопроса.

    13 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Дело «Северных потоков» раскалывает Европу изнутри

    Европейские страны все меньше готовы жертвовать собственными интересами ради абстрактных идей «солидарности» и «единства». Когда речь идет о реальных деньгах, когда избиратели требуют объяснений, куда уходят их налоги, вся эта красивая риторика о европейских ценностях испаряется.

    0 комментариев
    14 октября 2025, 15:07 • Новости дня

    Британия сняла эмбарго на поставку оружия в Армению и Азербайджан

    Британия сняла эмбарго на поставку оружия в Армению и Азербайджан
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Великобритания решила отменить введенное более тридцати лет назад эмбарго на экспорт вооружения в Армению и Азербайджан, сославшись на прогресс в мирном процессе.

    Великобритания полностью отменила эмбарго на поставки вооружений и боеприпасов Армении и Азербайджану, передает ТАСС. Об этом сообщил замглавы британского МИД Стивен Даути в официальном заявлении, опубликованном на сайте парламента.

    В документе отмечается, что причиной принятого решения стал «значительный прогресс» в вопросах мирного урегулирования и результаты последнего саммита в Вашингтоне, который организовал президент США Дональд Трамп.

    Британия считает, что причины, по которым в 1992 году по рекомендации ОБСЕ было введено эмбарго на поставки вооружений сторонам конфликта в Нагорном Карабахе, более неактуальны.

    В заявлении подчеркивается: «Великобритания считает, что обоснование рекомендованного ОБСЕ в 1992 году эмбарго на поставки оружия, касающееся всех поставок оружия и боеприпасов силам, участвующим в боевых действиях в районе Нагорного Карабаха, утратило свою актуальность. Поэтому Великобритания полностью снимет эмбарго на поставки оружия Армении и Азербайджану».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британские власти рассматривают вопрос о возможном сотрудничестве с Арменией по проблеме нелегальной миграции. Президент США Дональд Трамп на саммите в Египте назвал премьер-министра Армении Никола Пашиняна «соотечественником» президента Азербайджана Ильхама Алиева. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что Ереван самостоятельно определяет, у кого приобретать вооружение.

    12 октября 2025, 17:17 • Новости дня
    Guardian: Борис Джонсон получил 1 млн фунтов за войну на Украине
    Guardian: Борис Джонсон получил 1 млн фунтов за войну на Украине
    @ Ukrainian Presidency/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    В британской прессе появилось предположение о связи между щедрым донатом бизнесмена Кристофера Харборна экс-премьеру Британии Борису Джонсону и их совместной поездкой в Киев.

    Статья, опубликованная на сайте The Guardian, указывает на возможную связь между переводом миллиона фунтов стерлингов бизнесменом Кристофером Харборном бывшему премьеру Борису Джонсону и последующими действиями политика в отношении Украины. По данным издания, вскоре после получения средств Джонсон провел встречу с Харборном, обозначенную в расписании как «отчет по Украине».

    Затем, как отмечают журналисты, оба отправились в Польшу, где могли пересесть на ночной поезд в Киев. Адвокаты Харборна, отвечая на вопросы, заявили, что «все догадки не имеют под собой никаких реальных оснований», однако не раскрыли истинных причин визита бизнесмена на Украину. В «слитых» документах также упоминается возможное участие Харборна в закрытом совещании в военном научно-исследовательском центре.

    The Guardian приводит письмо Джонсона, адресованное группе лиц после поездки, где он сообщает: «Мне не известно ни о каких предположениях или доказательствах того, что Кристофер каким-либо образом поддерживает российское правительство или имеет связи с Россией коммерческого или иного характера». Джонсон в резкой форме обвинил журналистов в работе на Россию и президента Владимира Путина, отказавшись давать разъяснения по сути своих отношений с Харборном.

    Ранее Джонсон резко критиковал мирные инициативы президента США Дональда Трампа по Украине, по его словам, киевский режим в результате таких предложений ничего не получит.

    До этого на Украине сокрушались по поводу того, что Джонсон исчез из информационного поля во время переговоров Москвы и Вашингтона по украинскому урегулированию.

    14 октября 2025, 13:36 • Новости дня
    Эксперты оценили презентацию новой мобильной пусковой установки для «Томагавков»

    Эксперт Кнутов: Презентация новой пусковой установки для «Томагавков» связана с визитом Зеленского

    Эксперты оценили презентацию новой мобильной пусковой установки для «Томагавков»
    @ oshkoshdefense.com

    Tекст: Анастасия Куликова

    Презентация новой мобильной пусковой установки для Tomahawk накануне встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского – едва ли совпадение. Презентация нацелена в том числе на европейские страны, которые захотят иметь у себя на вооружении крылатые ракеты и в перспективе могут поставить их на Украину, сказали газете ВЗГЛЯД военные эксперты Юрий Кнутов и Александр Артамонов.

    «На разработку пусковой установки (ПУ) для ракет требуется продолжительный период времени. Я полагаю, что создание отдельных мобильных платформ для Tomahawk активизировалось, когда в Вашингтоне заговорили о возможном выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД)», – считает Юрий Кнутов, военный эксперт и историк войск ПВО.

    Он напомнил, что у США есть универсальная установка Mк-41. Эта система применяется на атомных подводных лодках классов «Лос-Анджелес», «Вирджиния» и «Сивулф», а также на наземном комплексе Aegis Ashore. Что касается новых ПУ, то они представлены американской Oshkosh Defense – компанией-производителем различных грузовиков.

    «Возможно, они взяли Mк-41 и поставили на свой тягач», – допустил собеседник. Впрочем, добавил Кнутов, в таком случае вероятен и конфликт интересов с корпорацией Lockheed Martin, которая тоже производит мобильные платформы для Tomahawk. Как бы то ни было, наибольшую опасность из презентованной линейки предоставляет многоцелевой автономный аппарат (X-MAV), который позволяет разместить четыре ракеты, считает эксперт.

    В этой связи аналитик вспомнил и о наземных комплексах Typhon, с которых возможен запуск Tomahawk: в одну батарею входят четыре мобильные установки, каждая из которых несет по четыре ракеты. «Групповой удар сложнее отразить системе ПВО», – уточнил он. Говоря о других новинках, спикер указал: средний многоцелевой автономный аппарат (M-MAV) предназначен для запуска не Tomahawk, а ракет РСЗО типа HIMARS, а легкий многоцелевой автономный аппарат (L-MAV) – это РЭБ.

    «Например, у Taurus есть модификация HPM (High Power Microwave) – эта ракета оснащена специальной боевой частью с СВЧ-излучателем высокой мощности. У Tomahawk такое не встречается. Возможно, поэтому L-MAV создавалась, чтобы защитить позицию батареи от возможных ударов, обеспечить безопасность пунктов управления и самих пусковых установок с ракетами», – предположил Кнутов.

    «Демонстрация новой ПУ адресована в первую очередь Пентагону, который может заинтересоваться приобретением такого типа средства транспортировки и запуска Tomahawk. Во-вторых, презентация нацелена на Киев и европейские страны, которые захотят иметь у себя на вооружении крылатые ракеты», – продолжил собеседник.

    Он не исключает, что новая ПУ окажется на Украине, а поставка будет произведена через третьи страны. «Выгода США в этом случае очевидна: они проверят установку в боевых условиях. Вместе с тем, в последнее время мы видим попытки Дональда Трампа увильнуть от ответственности в вопросе конфликта. Его примитивная хитрость легко раскрывается, и «уши» Вашингтона в случае передачи оружия украинской стороне спрятать не получится», – акцентировал Кнутов.

    Схожей точки зрения придерживается военный эксперт Александр Артамонов. «Пусковая установка – не пистолет, из которого можно просто выстрелить. Во-первых, когда Tomahawk запускается в воздух, непонятно, несет ли она ядерную боеголовку или нет, что представляет для нас угрозу. Во-вторых, пуск ракеты невозможен без участия американских военнослужащих. Развитие событий по такому сценарию станет новым витком эскалации», – пояснил аналитик.

    По мнению собеседника, презентация новой ПУ накануне встречи Трампа с Владимиром Зеленским – вовсе не совпадение. «Штаты продолжают предпринимать попытки говорить с Россией языком ультиматумов. Речь идет и об обсуждении поставок Tomahawk, и о сообщениях о передислокации подлодок. Американский президент обрел какие-то ложные надежды на то, что сможет изменить политический курс Москвы. На деле он неверно представил себе расклад дел», – заключил Артамонов.

    Ранее американская компания Oshkosh Defense представила мобильную пусковую установку для ракет Tomahawk. Компания продемонстрирует три готовых к серийному производству варианта установок на выставке Ассоциации армии США, которая проходит с 13 по 15 октября.

    Первый вариант – многоцелевой автономный аппарат (X-MAV). Это пусковая установка с возможностью автономного пуска, работающая с дальнобойными боеприпасами. Отмечается, что X-MAV может быть оснащен сразу четырьмя Tomahawk.

    Средний многоцелевой автономный аппарат (M-MAV) обладает передовыми навигационными возможностями, дистанционным управлением и автоматизированной системой загрузки, оснащена реактивной системой залпового огня MLRS.

    Наконец, легкий многоцелевой автономный аппарат (L-MAV) имеет модульную конструкцию, может использоваться для радиоэлектронной борьбы и отражения атак БПЛА. «Армия США четко заявила о необходимости создания автономных, не зависящих от целевой нагрузки платформ, которые уже готовы», – заявил руководитель программ Oshkosh Defense Пэт Уильямс.

    Напомним, Дональд Трамп заявил, что во время воскресного телефонного разговора он сообщил Владимиру Зеленскому о планах выдвинуть ультиматум президенту России Владимиру Путину о возобновлении мирных переговоров. В противном случае США поставят Украине ракеты Tomahawk, сообщил портал Axios со ссылкой на два осведомленных источника.

    Трамп провел с Зеленским беседы в субботу и воскресенье. Окончательное решение по поводу Tomahawk пока не принято. Они используются в основном с морских носителей, таких как эсминцы и подводные лодки. Однако Штаты располагают достаточно большим ассортиментом наземных ПУ для данных крылатых ракет, и гипотетически каждая из этих систем может быть отправлена на Украину. Тем более что Пентагон весьма заинтересован в получении опыта использования наземных платформ.

    13 октября 2025, 19:56 • Видео
    Израиль прекратил воевать. Надолго ли?

    Президент США Дональд Трамп, выступая в израильском парламенте, заявил о завершении конфликта в секторе Газа и о том, что «Израиль добился максимум возможного силой». Теперь региону обещаны мир и процветание. Стоит ли верить?

    13 октября 2025, 23:49 • Новости дня
    Новые мобильные пусковые установки для Tomahawk представили в США

    Oshkosh представила новые мобильные пусковые установки для Tomahawk

    Новые мобильные пусковые установки для Tomahawk представили в США
    @ oshkoshdefense.com

    Tекст: Антон Антонов

    На выставке в Вашингтоне американская компания Oshkosh представила новые мобильные пусковые установки для ракет Tomahawk, сообщают информационные агентства.

    Новые разработки были представлены на выставке Ассоциации армии США в Вашингтоне, передает РИА Новости.

    Oshkosh впервые показала X-MAV – автономную мобильную установку, оснащенную четырьмя управляемыми ракетами наземного базирования Tomahawk, предназначенную для поддержки будущих дальнобойных боеприпасов.

    Также на выставке был представлен легкий многоцелевой аппарат L-MAV, разработанный для борьбы с беспилотниками, и средний автономный аппарат M-MAV с реактивной системой залпового огня.

    Руководитель программ Oshkosh Defense Пэт Уильямс заявил: «Армия США четко заявила о необходимости создания автономных, не зависящих от целевой нагрузки платформ, которые уже готовы».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США рассматривали возможность передачи Украине ракет «Томагавк». Эти ракеты используются в основном с морских носителей, таких как эсминцы и подводные лодки. Однако создание новой пусковой установки для них не представляет особых проблем.

    13 октября 2025, 10:23 • Новости дня
    Черноморский флот опроверг неисправность подлодки «Новороссийск» в Ла-Манше
    Черноморский флот опроверг неисправность подлодки «Новороссийск» в Ла-Манше
    @ Николай Хижняк/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пресс-служба Черноморского флота (ЧФ) разъяснила, что подлодка «Новороссийск» движется по плану и проходит Ла-Манш в надводном положении согласно международным нормам.

    Как заявили в пресс-службе Черноморского флота, информация о неисправности дизель-электрической подводной лодки «Новороссийск» у берегов Франции не соответствует действительности, передает ТАСС.

    В пресс-службе добавили, что экипаж подлодки осуществляет плановый межфлотский переход после завершения задач в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море.

    Также подчеркивается, что в соответствии с международными правилами судоходства проход подводными лодками пролива Ла-Манш осуществляется исключительно в надводном положении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подводная лодка «Новороссийск» Черноморского флота, способная переносить ракеты «Калибр», была замечена у французских берегов. В мае сообщалось о «перехвате» в Ла-Манше подлодки «Краснодар», проходившей пролив в надводном положении согласно международным требованиям.

    11 октября 2025, 19:57 • Новости дня
    Пашинян опубликовал грустное видео под песню Земфиры

    Премьер Армении Пашинян опубликовал грустное видео под песню Земфиры

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян разместил в личном блоге странное видео с задумчивым настроением под песню Земфиры (музыкант Земфира Рамазанова внесена Минюстом России в реестр иностранных агентов), что вызвало активное обсуждение в сети.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян разместил в своем личном блоге видео, в котором он выглядит грустным, находясь в кабинете и слушая песню Земфиры ( признана иноагентом) «Прости меня, моя любовь», передает «Царьград».

    Публикация вызвала широкий отклик в социальных сетях, где пользователи активно обсуждают настроение и мотивы поступка политика. Многие отметили, что подобная активность премьер-министра выглядит необычно и провоцирует недоумение у общественности.

    Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян посоветовал не соревноваться с ним в оскорбительной риторике, ссылаясь на свой опыт пребывания в тюрьме.

    До этого Пашинян решил изменить имидж и сбрил бороду, опубликовав видео преображения в соцсетях.

    13 октября 2025, 21:50 • Новости дня
    Трамп назвал Пашиняна соотечественником Алиева

    Трамп назвал Пашиняна соотечественником Алиева

    Трамп назвал Пашиняна соотечественником Алиева
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп на саммите в Египте назвал премьер-министра Армении Никола Пашиняна «соотечественником» президента Азербайджана Ильхама Алиева.

    Президент США Дональд Трамп назвал премьер-министра Армении Никола Пашиняна «соотечественником» президента Азербайджана Ильхама Алиева, передает РИА «Новости». Это произошло в ходе саммита по урегулированию ситуации в Газе, проходящего в египетском Шарм-эш-Шейхе.

    Во время разговора с Алиевым Трамп повернулся к нему и спросил: «Где ваш соотечественник?» После этого Алиев жестом указал на Пашиняна. В ответ Трамп добавил: «Вы, ребята, все еще ладите?».

    Президент США напомнил. что Армения и Азербайджан «сражались» 32 года, а «мы уладили все за час».

    В августе Трамп не смог выговорить несколько географических названий в прямом эфире и объявил об окончании конфликта между «Абербайджаном» и «Албанией».

    Позже на совместной пресс-конференции с премьер-министром Британии Киром Стармером в резиденции Чекерс Трамп снова перепутал Армению с Албанией.

    12 октября 2025, 04:40 • Новости дня
    Военный эксперт рассказал о боях в Константиновке ДНР

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские военнослужащие ведут бои на востоке Константиновки Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «По последним данным, которые поступали, сейчас идут серьезные боестолкновения на восточных окраинах Константиновки. Но здесь, в основном, ведутся маневренные действия со стороны наших войск. Естественно, мы пока еще полноценно не закрепились в данном населенном пункте, но работаем как раз над этим очень плотно», – сказал он ТАСС.

    Как рассказывал днем ранее Марочко, ВС России вошли в населенный пункт, совершив рывок со стороны Предтечина.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские военные уничтожили артиллерию ВСУ на Константиновском направлении. Подразделения ВСУ, оказавшиеся у Клебан-Быкского водохранилища под Константиновкой в ДНР, были уничтожены российскими военными, сообщил глава республики Денис Пушилин.

    11 октября 2025, 22:33 • Новости дня
    Депутат Колесник предположил, каким может быть анонсированное Путиным оружие

    Tекст: Ирма Каплан

    Анонсированное президентом России Владимиром Путиным новейшее оружие может превзойти по мощности ракету «Орешник», считает депутат Госдумы Андрей Колесник.

    «Если Путин заявил о новом оружии, значит это оружие будет стратегического назначения, но, вероятно, более избирательное и более разрушительное. Думаю, что командным пунктам НАТО, где бы они ни были, особенно в Финляндии, в 300 км от границы с Россией, в любой точки мира, не спрятаться», – заявил депутат в беседе с NEWS.ru.

    Колесник уточнил, что место расположения оружия, никто не знает.

    «Думаю, оно будет мощнее «Орешника». Если Путин говорит, значит оно уже есть», – добавил он.

    Напомним, 10 октября президент России Владимир Путин анонсировал появление у России нового оружия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия продолжает совершенствовать свой арсенал новейшими видами вооружений, помимо уже известного ракетного комплекса «Орешник». Страна также располагает современными высокотехнологичными вооружениями, включая новый комплекс «Орешник».

    11 октября 2025, 23:40 • Новости дня
    Депутат Чепа развеял опасения последствий за удары по британским офицерам в Чугуеве

    Депутат Чепа развеял опасения последствий за удары по британским офицерам

    Tекст: Ирма Каплан

    Удары ВС России по заводу в Чугуеве под Харьковом, где находились десятки иностранных офицеров, не смогут вызвать сколь-нибудь действенные санкции или действия противной стороны, которые повлияют на ход сражений, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

    «Нет, для России со стороны Запада за этим ничего не последует, никаких санкций. Пусть следуют одни за одними новые санкции, это ни на что не влияет. На переговорный процесс это тоже влиять не будет, поскольку все идет своим чередом к победе», – сказал Чепа в беседе с «Лентой.ру».

    По его мнению, чем больше российские военные будут уничтожать подобных командных пунктов, тем быстрее закончится конфликт на Украине.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, подполье сообщило об ударе по танковому полигону ВСУ под Черниговом. В тот же день оно заявило о разрушении завода по сборке БПЛА в Полтаве. При этом 11 октября стало известно о взрыве на заводе с иностранцами под Харьковом.

    12 октября 2025, 07:23 • Новости дня
    Над тремя регионами России сбито более 30 дронов ВСУ
    Над тремя регионами России сбито более 30 дронов ВСУ
    @ Пресс-служба Минобороны России/Globallookpress.com

    Tекст: Ирма Каплан

    Средства ПВО за ночь сбили 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями трех областей, сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

    «В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – сказано в посте.

    Оборонное ведомство уточнило, что по 15 дронов были сбиты над Белгородской и Брянской областями и еще два дрона нейтрализованы над территорией Смоленской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, вечером субботы Минобороны доложило, что силы ПВО за шесть часов уничтожили семь украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской и Курской областями.

    12 октября 2025, 06:55 • Новости дня
    Бойцы «Севера» рассказали об офицерских «штрафротах» ВСУ на Сумском направлении

    Tекст: Ирма Каплан

    На Сумском направлении на правом фланге штурмовые подразделения ВДВ и морской пехоты группировки войск «Север» продвинулись в лесополосах на 250 м и закрепились, две контратаки ВСУ в районе Константиновки успеха не имели.

    «Для доукомплектования штурмовых групп командование ВСУ в Сумской области начало формирование офицерских «штрафных рот». Туда будут направляться нарушители воинской дисциплины, дезертиры и просто неугодные офицеры подразделений, действующих на Сумском направлении», – рассказали бойцы в неофициальном Telegram-канале группировки «Северный ветер».

    На Харьковском направлении в районе Синельниковского леса российские военнослужащие заняли один опорпункт ВСУ и продвинулись на 400 м. В Волчанске на левом берегу реки Волчья штурмовики продвинулись на 300 м, а на участке фронта Меловое-Хатнее в лесных массивах бойцы преодолели 1000 м.

    «Ударами БПЛА «Герань-2» и ТОС-1А поражены позиции противника в районе Бологовки и Великого Бурлука. В районе Великого Бурлука ударом «Герани» уничтожено расположение резервной роты 3 отмбр ВСУ, которая должна была выдвинуться на усиление в район Бологовки», – уточнили «Северяне».

    За прошедшие сутки потери противника составили свыше 170 человек (из них более 120 в Сумской области и свыше 50 в Харьковской), сказано в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, группировка российских войск «Север» заняла  несколько лесных массивов на участке фронта Меловое – Хатнее на Харьковском направлении. Кроме того, «Северяне» узнали о вранье командиров ВСУ штурмовикам, чтобы те не сбежали.

    12 октября 2025, 01:54 • Новости дня
    ВСУ спешно направили подкрепление к Звановке в ДНР

    Tекст: Ирма Каплан

    Командование ВСУ спешно шлет дополнительные силы и средства к Звановке Донецкой Народной Республики (ДНР) в район соседнего Свято-Покровского, так как контроль над Звановкой позволит российским войскам охватить соседний Северск, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

    «В районе населенного пункта Звановка противник оказывает ожесточенное сопротивление. В Свято-Покровское прибыли дополнительные силы и средства украинских боевиков. Сейчас идет переброска их в данный населенный пункт», – рассказал он ТАСС.

    Марочко добавил, что украинское командование выделяет отдельную роль Звановке, так как через нее откроется путь на Северск, который представляет для украинских боевиков стратегическое значение.

    Северск защищает важный путь на Красный Лиман и Славянск в ДНР, которые  контролируются Киевом, уточнил эксперт.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Марочко рассказал, что командиры ВСУ покинули Северск, а на позициях остались только простые солдаты для удержания обороны.

    ВС России за неделю продвинулись на севере, юге и востоке Северска ДНР, в городе начались бои.

    12 октября 2025, 01:25 • Новости дня
    Минобороны Нидерландов пообещало Украине 200 млн евро на борьбу с БПЛА

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава Минобороны Нидерландов Рубен Брекелманс написал в соцсети Х о встрече в Киеве с министром обороны Украины Денисом Шмыгалем и начальником разведки Кириллом Будановым, по итогам которой заявил о готовности Амстердама спонсировать Киев.

    «В Киеве мы обсудили авиаудары и линию фронта с министром обороны Шмыгалем и начальником разведки Будановым. Мы объявляем о выделении 200 млн евро на системы борьбы с беспилотниками, включая перехватчики дронов. Мы оказываем больше поддержки, чем когда-либо. С приближением зимы мы продолжаем!» – написал в посте министр Брекелманс.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны Нидерландов заявило о переносе военной помощи Киеву с 2026 года на нынешний для ускорения поставок. Однако в октябре десятки жителей Амстердама вышли на демонстрацию за мир и против поставок оружия на Украину.

    Кроме того, власти Нидерландов отказались поддержать инициативу по изменению правил принятия решений в ЕС для ускоренного вступления Украины, настаивая на сохранении права вето.


    11 октября 2025, 19:31 • Новости дня
    Движение «Мер дзевов» арестованного Карапетяна объединило 5 тыс. человек

    Tекст: Вера Басилая

    К числу сторонников движения «Мер дзевов» («По-нашему») арестованного в Армении Самвела Карапетяна за полтора месяца примкнуло 5 тыс. волонтеров, сообщил замглавы группы компаний «Ташир» племянник российского бизнесмена Нарек Карапетян.

    По словам Нарека Карапетяна, ежедневно сотни новых людей обращаются с желанием стать частью команды, и главным мотиватором для них является имя Самвела Карапетяна и его идеи, передает ТАСС.

    Он отметил, что благодаря инициативам Самвела Карапетяна движение «Мер дзевов» намерено сделать Армению примерной страной. Он выразил уверенность, что уже в ближайшие месяцы количество сторонников может достичь десятков тысяч, что, по мнению координатора, станет важной основой для необратимых изменений в стране.

    Также Нарек Карапетян сообщил, что на следующей неделе на площади Свободы в Ереване пройдет митинг движения «Мер дзевов» в поддержку арестованного Самвела Карапетяна.

    Самвел Карапетян был задержан 18 июня по обвинению в публичных призывах к захвату власти. Он не признает вину. Суд арестовал его на два месяца. После ареста власти начали проверки в его бизнесе, закрыли ряд пиццерий «Пицца Ташир» и инициировали процесс национализации «Электрических сетей Армении», принадлежащих Карапетяну.

    Ранее адвокаты Самвела Карапетяна подали апелляцию на решение армянского Антикоррупционного суда о продлении его ареста.

    Самвел Карапетян, находящийся под арестом в Армении, объявил о создании нового политического движения.

    Армянские следователи обвинили Карапетяна в отмывании денег.

    13 октября 2025, 12:19 • Новости дня
    Оверчук: Москва, Баку и Тегеран строят логистику до Персидского залива

    Tекст: Вера Басилая

    Москва, Баку и Тегеран согласовали шаги по формированию бесшовного транспортного коридора между севером Европы и Персидским заливом, сообщил вице-премьер Алексей Оверчук.

    Вице-премьер России Алексей Оверчук заявил, что Россия, Азербайджан и Иран стремятся к формированию безбарьерной логистики и гармонизации стандартов на всем пути от Баренцева и Балтийского морей до Персидского залива. передает ТАСС.

    По его словам, развитие транспортной связанности и бесшовной логистики будет способствовать укреплению торговых отношений между странами. Также отмечено, что тесное сотрудничество между Россией, Азербайджаном и Ираном создает условия для еще большей координации действий в области транспорта, энергетики и таможни.

    Ранее Иран передал России 34 км земли для строительства железной дороги.

    Также сообщалось, что Россия рассмотрит все аспекты проекта нового транспортного коридора между Арменией и Азербайджаном с рабочим названием «Маршрут Трампа».

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Россия заменяет западные правила глобальной торговли собственными механизмами.

    России удалось пустить инфляцию вспять

    Инфляция в этом году вполне может снизиться до 6,8%, считают в Минфине и Минэкономразвития. Хотя обычно осенью и к концу года происходит, наоборот, всплеск цен в силу сезонности и роста бюджетных трат. Однако на этот раз ведомства верят в противоположный сценарий. Оправдаются ли их оптимистичные ожидания и почему? Подробности

    СНГ начало разрастаться по линии ШОС

    Россия поддержала создание нового формата «СНГ плюс» и наделение ШОС статусом наблюдателя при содружестве. Как отметил президент Владимир Путин, более полное взаимодействие двух организаций обеспечит безопасное и устойчивое развитие всего Евразийского региона. Эксперты считают, что благодаря интеграционным усилиям России саммит в Душанбе раскрыл новый потенциал СНГ. Подробности

    Зачем учебный Як-130 переделывают в боевой

    На уходящей неделе было объявлено о начале испытаний новой версии одного из самых распространенных военных самолетов России – учебно-боевого Як-130. Чем Як-130М будет отличаться от базового варианта и почему перед нами отражение целой тенденции в современной боевой авиации? Подробности

    Джонсон толкал Украину на войну с Россией за большое вознаграждение

    Знаменитое выражение Бориса Джонсона «давайте просто воевать», обращенное к главе киевского режима Зеленскому, как оказалось, мотивировалось не только русофобией бывшего премьера Великобритании. У Джонсона существовал корыстный интерес в подталкивании Украины к продолжению военного противостояния с Россией. О чем идет речь – и почему перед нами только верхушка айсберга? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Израиль прекратил воевать. Надолго ли?

      Президент США Дональд Трамп, выступая в израильском парламенте, заявил о завершении конфликта в секторе Газа и о том, что «Израиль добился максимум возможного силой». Теперь региону обещаны мир и процветание. Стоит ли верить?

    • Десять тысяч шагов в день. История Ломоносова и русской науки эпохи Просвещения

      В XVIII веке началось время стремительного развития наук и образования – Эпоха Просвещения. В России этот процесс связан с именем Михаила Ломоносова. Самая яркая характеристика Ломоносова принадлежит перу Александра Пушкина: «Ломоносов был великий человек. Между Петром Первым и Екатериной Второй он один является самобытным сподвижником просвещения. Он создал первый университет. Он, лучше сказать, сам был первым нашим университетом».

    • Таинственные войны, которые остановил Трамп

      Президент США Дональд Трамп настаивает, что он завершил семь войн. Или восемь. Или даже десять. Хотя, если по совести, ни одной. Вспомним каждую из них.

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

