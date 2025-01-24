В тюрьмах Британии назначили награду за голову убийцы детей в Саутпорте

Детоубийцу Рудакубану изолируют и перемещают для безопасности из-за угроз заключенных в Британии

Tекст: Максим Попов

По информации издания, Рудакубану могут регулярно переводить из одной тюрьмы в другую для безопасности. Это необходимо, чтобы избежать нападений со стороны других заключенных, так как даже среди осужденных за педофилию существует желание расправиться с ним, передает РИА «Новости».

Напомним, Аксель Рудакубана был приговорен в Британии к 13 пожизненным срокам с минимальным отбыванием 52 года. По прошествии этого срока он сможет подать прошение о досрочном освобождении. Его преступления включают убийство троих детей, покушение на убийство 10 человек и хранение террористических материалов. После оглашения приговора депутат от правой партии Reform UK Руперт Лоу призвал начать обсуждение вопроса о возвращении смертной казни «в исключительных обстоятельствах».

Известно, что в июле 2024 года нападение Рудакубаны на детей вызвало массовые протесты по всей Британии. После распространения слухов о его статусе беженца протесты переросли в беспорядки. В результате были задержаны более тысячи человек, десятки полицейских пострадали.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в августе прошлого года в Сандерленде произошли столкновения между ультраправыми и полицией. Протестная активность националистов возросла после убийства детей в английском Саутпорте этническим руандийцем.