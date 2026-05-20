Путин заявил о развитии логистических маршрутов России и Китая
Россия и Китай сообща занимаются развитием транспортно-логистических маршрутов, за счет этого растет скорость грузоперевозок между странами, заявил президент РФ Владимир Путин.
Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине сообщил об успешном развитии транспортно-логистических маршрутов, передает РИА «Новости».
«Наши страны сообща занимаются развитием трансъевропейских транспортно-логистических маршрутов, как результат, продолжают расти не только объемы, но и скорость грузопассажирских перевозок между Россией и Китаем», – подчеркнул глава государства.
Кроме того, стороны прорабатывают вопросы укрепления партнерства в сфере критически важных элементов и металлов. Это взаимодействие необходимо для более широкого внедрения зеленых технологий, отметил президент после подписания ряда соглашений с Китаем.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва и Пекин договорились о совместном строительстве железнодорожных путей.
Российский лидер сообщил о подписании солидного пакета межправительственных и корпоративных документов.
Главы двух государств приняли совместное заявление о дальнейшем укреплении партнерства.