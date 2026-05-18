Спрос россиян на майские поездки в Китай вырос в три раза

Tекст: Дмитрий Зубарев

Востребованность отдыха в азиатской стране в период весенних выходных выросла почти в три раза по сравнению с показателями 2025 года, передает ТАСС. Страховые компании фиксируют повышенное внимание российских граждан к острову Хайнань и южным курортам.

«Самым быстрорастущим зарубежным направлением майских праздников 2026 года стал Китай. По данным „Альфастрахование“, спрос на поездки в Поднебесную вырос на 188% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», – говорится в материалах.

Одновременно специалисты заметили увеличение числа обращений за медицинской помощью во время путешествий. Чаще всего отдыхающие жаловались на пищевые расстройства, простуды и травмы после длительных пеших экскурсий. Средний чек за лечение в Китае этой весной составил около 48 тыс. рублей.

Представители страховой компании подчеркнули, что Китай постепенно становится полноценным массовым направлением для россиян. Эксперты ожидают дальнейшего роста интереса к азиатским странам благодаря расширению безвизового режима и упрощению правил въезда.

Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года Россия и Китай объявили о введении пробного безвизового режима для туристов.

После отмены виз спрос россиян на перелеты в азиатскую страну вырос на 60%. К новогодним праздникам количество бронирований поездок в данном направлении увеличилось более чем в два с половиной раза.