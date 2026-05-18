Минэкономразвития спрогнозировало дальнейший рост реальных доходов россиян
Решетников: Рост реальных доходов населения продолжится
В 2026 году ожидается продолжение роста реальных доходов россиян, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.
Решетников заявил в интервью РБК, что ведомство прогнозирует дальнейший «рост реальных доходов населения». «Если в 2026 году ожидаем рост на 1,6%, то далее по мере восстановления темпов роста экономики ожидаем и более быстрый рост доходов», – приводит его слова ТАСС.
Он заявил, что на ситуацию напрямую повлияет повышение производительности труда. Среди других факторов роста доходов министр назвал привлечение на рынок труда молодежи, пенсионеров и людей предпенсионного возраста. Он также отметил важность гибкости рынка труда и прагматичного подхода к миграции, которая должна осуществляться ограниченно и исключительно под запросы бизнеса.
«В ситуации дефицита кадров, о котором говорили раньше, предприятия стараются привлекать работников в том числе за счет более высоких, чем у конкурентов, зарплат. При этом меняется структура экономики, рост в разных отраслях идет неравномерно», – сказал он. Подчеркивается, что где-то потребность в кадрах является более острой, это ведет к межотраслевым перетокам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на недавней встрече с президентом России Владимиром Путиным глава Минэкономразвития сообщил о росте реальных доходов россиян на 26% за последние три года. Министр представил план компенсации кадрового дефицита в экономике за счет повышения производительности труда. Ведомство спрогнозировало ускорение роста ВВП России до 2,4% к 2029 году.