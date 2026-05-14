Мирошник: Ермак может попытаться слить Зеленского компроматом

Tекст: Дарья Григоренко

«Речь идет о перехвате управления киевским режимом и финансовыми потоками, которые существуют внутри этого киевского режима. Безусловно, взятие под стражу Ермака – это прямой удар по Зеленскому», – цитирует дипломата Газета.Ru.

По мнению Мирошника, дело Ермака является попыткой западных кураторов украинских антикоррупционных ведомств ослабить действующую власть в Киеве. Зеленский оказывается перед сложным выбором: либо пойти на уступки структурам вроде НАБУ и отдать им часть контроля, либо дистанцироваться от бывшего соратника.

Во втором случае Ермак может начать процесс слива президента, чтобы защитить себя на фоне уголовного преследования. Как отметил посол, сам по себе бывший чиновник не представляет большого интереса для Запада, однако через него можно отстранить Зеленского от реального управления государством.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Высший антикоррупционный суд Украины арестовал бывшего руководителя офиса президента по делу о легализации денежных средств.

Накануне российские силовики сообщили о планах политика получить политическое убежище за рубежом.

Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник назвал этот коррупционный скандал серьезным ударом по позициям Владимира Зеленского.