Готовность России к диалогу и предложение возобновить его с опорой на ФРГ заставили все большие страны Европы серьезно задуматься. Там понимают, что вести с Москвой диалог с позиции силы у них не очень получается.0 комментариев
Индия запросила у США продление лицензии на российскую нефть
Нью-Дели обратился к Вашингтону с просьбой пролонгировать разрешение на закупку сырья из России, сообщили СМИ.
Как пишет Bloomberg, причиной такого шага стали масштабные нарушения в цепочках поставок из-за эскалации на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости».
«Индия обратилась к США с просьбой продлить действие лицензии на российскую нефть, поскольку почти 11-недельная война в Персидском заливе нарушает энергоснабжение», – отмечает издание.
Индийские чиновники предупредили американских коллег о высокой приоритетности данного вопроса. Затянувшийся кризис и волатильность на мировом рынке приведут к тяжелым последствиям для 1,4 млрд граждан страны, которые уже сталкиваются с нехваткой горючего.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Минфин США выдал Индии тридцатидневное разрешение на покупку российской нефти.
В период временного снятия санкций Нью-Дели активизировал закупки отечественных энергоресурсов.
На фоне возникшего топливного дефицита премьер-министр Нарендра Моди предложил временно перевести школьные занятия в онлайн-формат ради экономии.