Предстоящее IPO SpaceX спровоцировало пересмотр правил фондового рынка

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Axios, индекс S&P 500 рассматривает возможность ускоренного включения акций компании в свой состав, что гарантирует колоссальный приток капитала от индексных фондов.

«Правила переписываются в интересах эмитентов IPO и инсайдеров ранних стадий, а ваш капитал используется для их обогащения», – отметил опытный инвестор Джордж Нобл, критикуя предлагаемые изменения.

Однако сторонники реформы отмечают, что индексы вынуждены адаптироваться, чтобы объективно отражать текущую реальность рынка, где доминируют мегакорпорации.

Предлагаемые S&P корректировки касаются компаний из топ-100 по капитализации. В частности, планируется отменить требование об обязательной прибыльности, сократить период ожидания для включения в индекс с года до шести месяцев и убрать условие о минимальном объеме акций в свободном обращении на уровне 10%. Ожидается, что SpaceX предложит публике лишь 5% своих бумаг.

Венчурный капиталист Пол Кедроски прогнозирует, что выход на биржу SpaceX, а также компаний OpenAI и Anthropic может привлечь на рынок до пяти триллионов долларов. Эксперт сравнил этот процесс с цунами, которое оттянет капитал от других активов. Если изменения одобрят до 28 мая, они вступят в силу 8 июня, незадолго до ожидаемого IPO космического гиганта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, компания SpaceX рассчитывала привлечь более 30 млрд долларов в ходе первичного размещения акций.

Илон Маск рассматривал возможность выделения до 30% ценных бумаг розничным инвесторам.

Накануне выхода на биржу космическая корпорация приобрела разработчика нейросетей Cursor за 60 млрд долларов.