Готовность России к диалогу и предложение возобновить его с опорой на ФРГ заставили все большие страны Европы серьезно задуматься. Там понимают, что вести с Москвой диалог с позиции силы у них не очень получается.0 комментариев
Ученые нашли древнейший след операции на зубах у алтайского неандертальца
Археологи нашли на Алтае просверленный зуб неандертальца возрастом 59 тыс. лет
В алтайской пещере исследователи нашли уникальный артефакт, доказывающий способность древних людей проводить сложные хирургические вмешательства для избавления от сильной зубной боли.
Древнейшее свидетельство медицинского вмешательства выявили в Чагырской пещере, передает РИА «Новости».
Специалисты Института археологии и этнографии СО РАН изучили зуб неандертальца возрастом 59 тыс. лет со следами намеренного сверления каменным орудием. Находка располагалась в нетронутом культурном слое известной азиатской стоянки.
«При больших увеличениях мы обнаружили специфические царапины именно внутри полости, на стенках полости», – рассказала ведущий научный сотрудник Лидия Зоткина.
Расположение отметин указывает на круговые движения инструмента, что подтверждает теорию о сверлении. Эксперименты на зубах современных людей доказали эффективность каменных орудий для таких процедур.
Полученные следы оказались полностью идентичными, что исключает возможность случайной травмы. Исследователи установили, что манипуляция подразумевала проникновение в пульпу и удаление тканей, пораженных кариесом. После успешной операции пациент прожил еще как минимум несколько лет.
Открытие демонстрирует высокий интеллект неандертальцев, способных самостоятельно осознать необходимость удаления поврежденной ткани для устранения боли. Предыдущий доказанный случай подобного лечения фиксировался у человека современного типа лишь 35 тыс. лет назад.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ученые установили факт проведения сложной операции на челюсти древней жительнице Алтая.
Исследователи связали наличие генов неандертальцев с возникновением головных болей у современных людей.
Специалисты рассматривали конкуренцию с кроманьонцами в качестве одной из причин вымирания этого древнего вида.