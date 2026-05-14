Экс-канцлер Германии Меркель избавилась от пиджаков и увлеклась садоводством

Экс-канцлер Германии Германии Меркель избавилась от части знаменитых костюмов

Tекст: Мария Иванова

Бывший канцлер Германии поделилась подробностями личной жизни в подкасте издания Focus, передает ТАСС.

Говоря о судьбе знаменитых нарядов, политик отметила: «Часть уже утилизирована, часть в шкафу». Она добавила, что начала носить строгие женские брючные комплекты только после первого избрания на высокий пост по совету стилистов.

Кроме того, экс-канцлер призналась в отсутствии больших успехов в садоводстве. По ее словам, результат часто зависит от качества почвы, поэтому выращивать стоит только неприхотливые культуры.

«Что-то удается, что-то нет. Я утешаю себя тем, что многое всегда зависит от характеристик почвы. С какими-то вещами вовсе не добиться успеха, а что-то цветет само по себе. Я усвоила, что выращивать нужно те культуры и цветы, которые чувствуют себя комфортно», – пояснила она.

При этом посадка картофеля всегда помогала ей отдыхать от напряженной работы.

Вспоминая о годах руководства страной, политик рассказала о способах борьбы со стрессом. Она старалась регулярно брать отпуск и проводить выходные в загородном доме за чтением книг.

Своей главной вредной привычкой бывшая глава правительства назвала употребление жареного картофеля в десять часов вечера.

В своих мемуарах политик назвала сложными отношения с президентом России Владимиром Путиным. Позже она обвинила Польшу и страны Балтии в срыве диалога с Москвой.