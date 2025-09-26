Можно ли удивляться нынешним секс-скандалам в Великобритании и США? Современные политики Запада всего лишь продолжают дело своих отцов, дедов и прадедов. Единственное их отличие в том, что они уже не едут на Восток, а подобно миллиардеру Эпштейну занимаются сексуальной эксплуатацией несовершеннолетних у себя дома.0 комментариев
Меркель назвала отношения с Путиным сложными
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель рассказала о сложных отношениях с президентом России Владимиром Путиным и ее разногласиях с ним по поводу итогов окончания холодной войны и распада Советского Союза.
Экс-канцлер Германии Ангела Меркель в интервью Spiegel заявила, что ее отношения с президентом России Владимиром Путиным были сложными, передает РИА «Новости».
Она подчеркнула, что их взгляды на распад Советского Союза существенно различались.
Меркель пояснила, что Путин рассматривал окончание холодной войны и распад СССР как «величайшую катастрофу XX века». Экс-канцлер ответила, что для нее это событие стало «счастьем всей жизни». Она отметила: «Уже тогда стало ясно: это ставит нас по разные стороны баррикад».
В своих мемуарах Ангела Меркель рассказала, что Владимир Путин якобы специально «пугал» ее своим лабрадором Кони во время встречи в 2007 году.
Президент России Владимир Путин заявил, что не знал о страхе Меркель перед собаками.
Позднее Ангела Меркель подчеркнула, что считает инцидент с лабрадором демонстрацией силы, несмотря на принесенные извинения.