Президенты Руанды и ДРК Кагаме и Чисекеди подписали мирный договор в Вашингтоне
Президент Руанды Поль Кагаме и глава ДРК Феликс Чисекеди подписали мирное соглашение в Вашингтоне при посредничестве президента США Дональда Трампа, сообщают информационные агентства.
Трамп провел встречу с африканскими коллегами в Овальном офисе за закрытыми дверями. После трехсторонних переговоров лидеры подписали мирный документ на официальной церемонии, передает РИА «Новости».
Церемония завершилась фотографированием и публичной демонстрацией подписанных документов. Во время подписания президент ДРК Феликс Чисекеди замешкался: показал журналистам только обложку соглашения и открыл сам документ позже, чем Трамп и Кагаме.
Президент ДРК выразил уверенность в необходимости неукоснительного соблюдения всех положений подписанного соглашения обеими сторонами. Чисекеди назвал подписанный договор с Руандой «поворотной точкой».
Как писала газета ВЗГЛЯД, главы африканских стран ранее обвинялидруг друга в нарушении подписанного их министрами летом документа. Президент Демократической Республики Конго Чисекди заявил, что Кагаме хочет аннексировать богатую ресурсами восточную часть ДРК. Кагаме заявил, что конголезская сторона медлит с исполнением договоренностей и высказывал сомнения в возможности встречи в Вашингтоне.