  • Новость часаМинобороны заявило о контроле половины Купянска
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Эксперт объяснил слова Трампа о «заговоре» России, Китая и КНДР против США
    Посадившему самолет со 167 людьми в поле пилоту предъявили обвинение
    Захарова заявила о не выросшей «истощилке» у Мерца
    Эксперт оценил успехи Китая в создании военных беспилотников
    NYT назвала военный парад в Пекине «дерзким предупреждением»
    Путин и Алиев пожали руки в Пекине
    Politico: Францию не спасет даже отставка Макрона
    США потребовали от Европы прекратить покупать российскую нефть
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленскому легче отдать Донбасс, чем отменить русофобию

    Сегодня русофобия на Украине не только закреплена законодательно, но стала частью мировоззрения немалой части общества. И этим людям Зеленскому будет невозможно объяснить отмену антирусских законов, если обстоятельства сложатся так, что их придется отменять.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Не надо делать из сатаны Че Гевару

    Сатанизм имеет довольно размытые границы, особенно сейчас, когда он употребляется как обобщенное ругательство. В сатанисты в наше время записывают кого угодно – политических противников, гомосексуалистов, квадроберов, фанатов Оззи Осборна или даже Гарри Поттера. Такая неопределенность создает богатые возможности для перегибов на местах.

    14 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Мировой порядок впервые меняется мирным путем

    Рассуждая о темпах, которыми будет двигаться процесс создания более справедливого мирового устройства после саммита ШОС, следует помнить, что мирный путь не может быть быстрым, но он позволяет избежать колоссальных человеческих жертв и страданий.

    8 комментариев
    3 сентября 2025, 13:28 • В мире

    Главная спецслужба Украины дождалась удара от агентов Запада

    Главная спецслужба Украины дождалась удара от агентов Запада
    @ ssu.gov.ua

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    В Службе безопасности Украины крайне нервно отреагировали на подозрение в коррупции, врученное скандальному генералу Витюку. Как человек, который много знает, он опасен для режима Владимира Зеленского, если попадет в нужные руки. А бывший начальник украинских хакеров попал в нужные руки.

    «Месть» и «избирательное правосудие». Это слова из официального комментария Службы безопасности Украины по поводу уголовного преследования Ильи Витюка – бригадного генерала, который три с половиной года отвечал за кибербезопасность, то есть противостоял чужим хакерам и организовывал атаки своих. Комментарий сопровождает характеристика с места работы, из которой следует, что Витюк – несгибаемый патриот.

    На современной Украине главнее СБУ только офис Владимира Зеленского, но НАБУ подчиняется кураторам с Запада, и недавно Киев убедился, что изменить такое положение дел ему не удастся. Структуру, созданную после госпереворота 2014-го для контроля за украинскими элитами (чтоб не позволяли себе лишнего и не воровали совсем бесстыже), пытались переподчинить, но грозный окрик даже со стороны всепрощающего Брюсселя заставил Зеленского вернуть все, как было. 

    Это были тяжелые для криворожца дни. В те дни он мог прочитать в обычно льстивой к себе прессе США и ЕС все то, что российская пресса писала о Зеленском и о его политических, профессиональных и личных качествах последние четыре года. Портрет выходил, мягко говоря, нелицеприятный: диктатор с коррумпированным окружением и ручными неонацистами. Как-то вдруг выяснилось, что от падения в пучину полного бесправия и саморасхищения Украину удерживали только НАБУ и родственные ей структуры.

    Откатывать ситуацию назад было позорно и саморазоблачительно как для Зеленского, так и для Верховной рады, которая принимала закон о НАБУ. Видимо, другого выхода для режима просто не было – в Брюсселе, Вашингтоне и Лондоне предупредили о неприемлемых последствиях.

    Но заложников из застенков СБУ все-таки не отпустили.

    В ходе битвы за НАБУ были арестованы два детектива бюро, которые занимались делами близких к Зеленскому людей, включая Тимура Миндича: квартиру того, кого называют «кошельком президента», прослушивали. Арестованных обвинили в работе на Россию, причем так неубедительно, что не поверила даже британская пресса (она-то всем обвинениям в «российском вмешательстве» по умолчанию верит), а вслед за этим последовала новость, что теперь все детективы НАБУ должны пройти проверку на лояльность в СБУ.

    Реализовать эту задумку Зеленскому тоже запретил Запад, однако детективы по-прежнему сидят. А подозрения, предъявленные НАБУ бригадному генералу Витюку, это месть за сидящих, если верить официальной версии главной спецслужбы Украины. Но верить, разумеется, не нужно – это пока еще не месть. Месть впереди.

    В СБУ по долгу службы должны уметь сооружать складные легенды, но эта легенда нескладная. Коррупционное поведение Витюка начали расследовать еще несколько лет назад, а в мае прошлого года он ушел в отставку с поста главного по кибербезопасности и значимых должностей с тех пор не занимал. То есть он летчик сбитый, списанный и официально попавший в опалу. Можно сказать, с ним свершилось неизбежное. Слишком мелко для мести.

    Если бы не истерика СБУ, про подозрения в коррупции, врученные отставнику, многие и не узнали бы. Поэтому возникает вопрос: а что, собственно, случилось, если у ведущей спецслужбы Украины столь болезненная реакция? Видимо, чего-то боятся. И можно догадаться, чего: все-таки их сбитый летчик – особенный персонаж.

    Прежде всего Витюка нельзя путать с Виктюком, хотя он тоже персонаж гламурный – и в этом как раз нет ничего удивительного. На Украине целая плеяда барбершопных офицеров, которые ведут борьбу с противником методом выкладывания фотографий в социальных сетях. В качалке и в кальянной, в Ницце и на Майорке, с бабой и соло – оружие, тачки, шмотки. Если б не посты со сборами на ВСУ можно было бы предположить, что это аккаунты гангста-рэперов, только почему-то белых.

    Витюк вроде бы мог себе такое позволить в силу того, что его служба по определению проходит в тылу, тогда как многие из «барбершопных войск» должны быть не в Ницце, а в окопах под Покровском. Однако в своей «дольче вита» он был настолько одиозен, что привлек много внимания. Начались журналистские расследования, которые впоследствии стали основой для проверок НАБУ, а в СБУ не придумали ничего умнее, кроме как натравить на аффилированных с ЕС журналистов «людоловов» из ТЦК. В одном из них внезапно узнали сотрудника Витюка.

    В итоге у бригадного генерала нашли то, что и должны были найти: элитное жилье, которое он не мог себе позволить на зарплату. Это стандарт: неофициальные «премии» в виде квартир в элитных ЖК – форма поощрения украинских силовиков со стороны президентского офиса. Но Витюк как-то совсем неловко заврался насчет доходов от юридической фирмы жены, следов деятельностей которой найдено не было, и ситуация стала совсем скандальной. Пришлось подать в отставку с поста главного по хакерам.

    После отставки Витюк был направлен в зону боевых действий, но «по бумагам». В реальности генерал остался в Киеве и не проявлял осторожности: появлялся на таких вечеринках, на каких точно не стоило появляться.

    На одной из них, где также присутствовали криминальные авторитеты, он засветился в компании главы экономического управления СБУ Анатолия Лойфа. Лойфа после этого отстранили от должности.

    Иными словами, Витюк вел себя так нагло, будто уверен, что надежно прикрыт. Человек, отвечавший за организацию и предотвращение компьютерных взломов, наверняка обезопасил себя интересной коллекцией компромата. В противном случае он просто не понимал, в какой стране живет, а он понимает, раз успешно избегал тюрьмы и фронта, и даже сейчас, оскандалившись, получил защиту от СБУ.

    Осталось предположить, что НАБУ нужен не Витюк. Нужен компромат, которым он располагает. А то, что генерал может пойти на «сделку со следствием» и поделиться своей коллекцией, напугало СБУ и офис Зеленского.

    У Витюка уже есть история предательства с торжественным переходом на «правильную сторону истории».

    В принципе, он карьерный спецслужбист, но в дни госпереворота прославился как тот, кто «запечатлел преступления режима» – стрельбу снайперов со стороны правительственных сил. Якобы Витюк вел оперативную съемку, но смириться с таким беззаконием не смог – «перешел на сторону народа». Однако съемку эту так и не предоставил, хотя обязан был это сделать по закону. А на суде потом заявил, что телефон с историческими кадрами украли в спортзале, а с других устройств он видео удалил.

    Кажется, именно это обстоятельство и предопределило дальнейшую блестящую карьеру офицера СБУ, хотя сотрудник спецслужб, которого обнесли в раздевалке, явно не хватает звезд с неба.

    Осталось ждать, какая сенсация про зеленский режим всплывет на поверхность первой, если Витюка не убьют, как Андрея Парубия – того, кто, согласно данным альтернативных расследований, на самом деле завез снайперов на майдан. Знание – это, конечно, сила, но про некоторых недаром говорят: «он слишком много знал».

    То, что с помощью НАБУ и охоты за «знайками» Запад делает подкоп под Зеленского, поскольку тот вышел из-под контроля и мешает назревшей смене парадигм – это своего рода теория заговора. Но она достаточно популярна в СМИ как Украины, так и Запада, а конец первой четверти XXI века – такое время, когда теории заговора оборачиваются правдой по нескольку раз за сезон.

    Главное
    Минобороны заявило о контроле половины Купянска
    Постпред США при НАТО упрекнул Европу в нежелании направить войска на Украину
    Поставщик оружия Украине Rheinmetall стал рекламироваться на презервативах
    В Хабаровске прошел первый парад в честь победы над Японией
    Умер создатель Су-25
    Ефремов официально развелся с пятой женой после 23 лет брака
    Федерация альпинизма России заявила о невозможности опознания Наговициной

    Для исторического контракта с Китаем по газу настал самый лучший момент

    После долгого молчания Россия и Китай наконец подписали меморандум по строительству «Силы Сибири – 2». И хотя меморандум еще не само коммерческое соглашение – это уже большой шаг вперед. Эксперты не исключают скорого заключения твердого контракта, потому что дальше переговорные позиции Китая будут только слабеть. Подробности

    Перейти в раздел

    Без НАТО Украина сможет постоять в очереди в Евросоюз

    Владимир Путин напомнил, что Россия никогда не возражала против вступления Украины в Евросоюз, но категорически против ее членства в НАТО. Президент подчеркивает, что обеспечение безопасности Украины не должно осуществляться за счет безопасности других государств. Как отмечают эксперты, даже в условиях противостояния с Западом Россия выступает с позиций защитника геополитического баланса, а не противника евроинтеграции. Подробности

    Перейти в раздел

    Безэкипажные катера вернули Россию в Дунай

    Россия уничтожила с помощью безэкипажного катера (БЭК) украинский разведывательный корабль проекта «Лагуна» «Симферополь». Для российских военных это первая подобная операция, ранее БЭКи для уничтожения кораблей противника не применялись. Как говорят эксперты, это только начало, а в будущем новыми целями ВМФ РФ могут стать украинские катера, подводные средства и береговая инфраструктура. Подробности

    Перейти в раздел

    Главная спецслужба Украины дождалась удара от агентов Запада

    В Службе безопасности Украины крайне нервно отреагировали на подозрение в коррупции, врученное скандальному генералу Витюку. Как человек, который много знает, он опасен для режима Владимира Зеленского, если попадет в нужные руки. А бывший начальник украинских хакеров попал в нужные руки. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Канцлер Германии слишком много на себя берет

      Канцлер Германии Фридрих Мерц отметился двумя громкими заявлениями. Согласно одному из них, Германия находится в конфликте с Россией, что ранее отрицалось. Согласно другому, Мерц спас НАТО от распада. В чем тут суть? И где здесь ложь?

    • Историческое примирение КНР и Индии назло США

      Саммит ШОС в китайском Тяньцзине продолжается, а к 3 сентября плавно перерастет в военный парад и празднования юбилея победы во Второй мировой войне. В центре внимания – лидеры России, КНР и Индии. Исторические события происходят прямо на наших глазах.

    • Переговоры о мире: как хитрит Европа?

      Переговоры по урегулированию на Украине разделены на два направления: на одном обсуждают «гарантии безопасности для Украины, на другом – вывод ВСУ из Донбасса. Цель Владимира Зеленского и стран ЕС сорвать этот процесс. Чтобы перетянуть на свою сторону президента США Дональда Трампа, они идут на хитрость.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации