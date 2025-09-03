Главная спецслужба Украины дождалась удара от агентов Запада

Tекст: Дмитрий Бавырин

«Месть» и «избирательное правосудие». Это слова из официального комментария Службы безопасности Украины по поводу уголовного преследования Ильи Витюка – бригадного генерала, который три с половиной года отвечал за кибербезопасность, то есть противостоял чужим хакерам и организовывал атаки своих. Комментарий сопровождает характеристика с места работы, из которой следует, что Витюк – несгибаемый патриот.

На современной Украине главнее СБУ только офис Владимира Зеленского, но НАБУ подчиняется кураторам с Запада, и недавно Киев убедился, что изменить такое положение дел ему не удастся. Структуру, созданную после госпереворота 2014-го для контроля за украинскими элитами (чтоб не позволяли себе лишнего и не воровали совсем бесстыже), пытались переподчинить, но грозный окрик даже со стороны всепрощающего Брюсселя заставил Зеленского вернуть все, как было.

Это были тяжелые для криворожца дни. В те дни он мог прочитать в обычно льстивой к себе прессе США и ЕС все то, что российская пресса писала о Зеленском и о его политических, профессиональных и личных качествах последние четыре года. Портрет выходил, мягко говоря, нелицеприятный: диктатор с коррумпированным окружением и ручными неонацистами. Как-то вдруг выяснилось, что от падения в пучину полного бесправия и саморасхищения Украину удерживали только НАБУ и родственные ей структуры.

Откатывать ситуацию назад было позорно и саморазоблачительно как для Зеленского, так и для Верховной рады, которая принимала закон о НАБУ. Видимо, другого выхода для режима просто не было – в Брюсселе, Вашингтоне и Лондоне предупредили о неприемлемых последствиях.

Но заложников из застенков СБУ все-таки не отпустили.

В ходе битвы за НАБУ были арестованы два детектива бюро, которые занимались делами близких к Зеленскому людей, включая Тимура Миндича: квартиру того, кого называют «кошельком президента», прослушивали. Арестованных обвинили в работе на Россию, причем так неубедительно, что не поверила даже британская пресса (она-то всем обвинениям в «российском вмешательстве» по умолчанию верит), а вслед за этим последовала новость, что теперь все детективы НАБУ должны пройти проверку на лояльность в СБУ.

Реализовать эту задумку Зеленскому тоже запретил Запад, однако детективы по-прежнему сидят. А подозрения, предъявленные НАБУ бригадному генералу Витюку, это месть за сидящих, если верить официальной версии главной спецслужбы Украины. Но верить, разумеется, не нужно – это пока еще не месть. Месть впереди.

В СБУ по долгу службы должны уметь сооружать складные легенды, но эта легенда нескладная. Коррупционное поведение Витюка начали расследовать еще несколько лет назад, а в мае прошлого года он ушел в отставку с поста главного по кибербезопасности и значимых должностей с тех пор не занимал. То есть он летчик сбитый, списанный и официально попавший в опалу. Можно сказать, с ним свершилось неизбежное. Слишком мелко для мести.

Если бы не истерика СБУ, про подозрения в коррупции, врученные отставнику, многие и не узнали бы. Поэтому возникает вопрос: а что, собственно, случилось, если у ведущей спецслужбы Украины столь болезненная реакция? Видимо, чего-то боятся. И можно догадаться, чего: все-таки их сбитый летчик – особенный персонаж.

Прежде всего Витюка нельзя путать с Виктюком, хотя он тоже персонаж гламурный – и в этом как раз нет ничего удивительного. На Украине целая плеяда барбершопных офицеров, которые ведут борьбу с противником методом выкладывания фотографий в социальных сетях. В качалке и в кальянной, в Ницце и на Майорке, с бабой и соло – оружие, тачки, шмотки. Если б не посты со сборами на ВСУ можно было бы предположить, что это аккаунты гангста-рэперов, только почему-то белых.

Витюк вроде бы мог себе такое позволить в силу того, что его служба по определению проходит в тылу, тогда как многие из «барбершопных войск» должны быть не в Ницце, а в окопах под Покровском. Однако в своей «дольче вита» он был настолько одиозен, что привлек много внимания. Начались журналистские расследования, которые впоследствии стали основой для проверок НАБУ, а в СБУ не придумали ничего умнее, кроме как натравить на аффилированных с ЕС журналистов «людоловов» из ТЦК. В одном из них внезапно узнали сотрудника Витюка.

В итоге у бригадного генерала нашли то, что и должны были найти: элитное жилье, которое он не мог себе позволить на зарплату. Это стандарт: неофициальные «премии» в виде квартир в элитных ЖК – форма поощрения украинских силовиков со стороны президентского офиса. Но Витюк как-то совсем неловко заврался насчет доходов от юридической фирмы жены, следов деятельностей которой найдено не было, и ситуация стала совсем скандальной. Пришлось подать в отставку с поста главного по хакерам.

После отставки Витюк был направлен в зону боевых действий, но «по бумагам». В реальности генерал остался в Киеве и не проявлял осторожности: появлялся на таких вечеринках, на каких точно не стоило появляться.

На одной из них, где также присутствовали криминальные авторитеты, он засветился в компании главы экономического управления СБУ Анатолия Лойфа. Лойфа после этого отстранили от должности.

Иными словами, Витюк вел себя так нагло, будто уверен, что надежно прикрыт. Человек, отвечавший за организацию и предотвращение компьютерных взломов, наверняка обезопасил себя интересной коллекцией компромата. В противном случае он просто не понимал, в какой стране живет, а он понимает, раз успешно избегал тюрьмы и фронта, и даже сейчас, оскандалившись, получил защиту от СБУ.

Осталось предположить, что НАБУ нужен не Витюк. Нужен компромат, которым он располагает. А то, что генерал может пойти на «сделку со следствием» и поделиться своей коллекцией, напугало СБУ и офис Зеленского.

У Витюка уже есть история предательства с торжественным переходом на «правильную сторону истории».

В принципе, он карьерный спецслужбист, но в дни госпереворота прославился как тот, кто «запечатлел преступления режима» – стрельбу снайперов со стороны правительственных сил. Якобы Витюк вел оперативную съемку, но смириться с таким беззаконием не смог – «перешел на сторону народа». Однако съемку эту так и не предоставил, хотя обязан был это сделать по закону. А на суде потом заявил, что телефон с историческими кадрами украли в спортзале, а с других устройств он видео удалил.

Кажется, именно это обстоятельство и предопределило дальнейшую блестящую карьеру офицера СБУ, хотя сотрудник спецслужб, которого обнесли в раздевалке, явно не хватает звезд с неба.

Осталось ждать, какая сенсация про зеленский режим всплывет на поверхность первой, если Витюка не убьют, как Андрея Парубия – того, кто, согласно данным альтернативных расследований, на самом деле завез снайперов на майдан. Знание – это, конечно, сила, но про некоторых недаром говорят: «он слишком много знал».

То, что с помощью НАБУ и охоты за «знайками» Запад делает подкоп под Зеленского, поскольку тот вышел из-под контроля и мешает назревшей смене парадигм – это своего рода теория заговора. Но она достаточно популярна в СМИ как Украины, так и Запада, а конец первой четверти XXI века – такое время, когда теории заговора оборачиваются правдой по нескольку раз за сезон.