Зачем СБУ придумала пародию на новый Майдан

Tекст: Евгений Крутиков

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала, как заявляется, группу людей, которые готовили общественные беспорядки в Киеве после Дня Конституции – 30 июня. По данным украинского ведомства, сотрудникам спецслужб удалось предотвратить госпереворот.



Если верить официальным сообщениям украинских спецслужб, во главе группы общественных «активистов», готовивших ряд провокаций, стоял соучредитель некоей общественной организации. Как сообщили в СБУ, еще с 2015 года компания известна своими «антиукраинскими акциями».

Теперь же под видом проведения так называемого вече злоумышленники планировали объявить об «отстранении от власти» действующего военно-политического руководства Украины. Затем они якобы надеялись захватить здание Верховной рады Украины и заблокировать ее работу. «Информацию о «беспорядках» в Киеве злоумышленники планировали распространять через отечественные и иностранные информресурсы. Таким образом надеялись расшатать общественно-политическую ситуацию внутри нашего государства», – заявляют в СБУ.

Утверждается, что во время обысков по этому делу были обнаружены оружие и боеприпасы, различная техника и черновые записи с доказательствами преступных действий. Задержанные подозреваются в совершении преступлений по части 1, 2, 3 ст. 109 УК Украины («Действия и призывы к действиям, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти»). Все они заключены под стражу, им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.



Что не так в этой истории? Прежде всего, СБУ не называет имена организаторов «переворота», но демонстрирует кадры задержания двух обвиняемых: пожилого седого человека и бородача в расцвете сил.

Публикуется аудиозапись, на которой некий «глава общественной организации» беседует с другим неизвестным и сообщает, что «у него есть печать» и он может собрать людей. А организатор помоложе говорит, что надо, чтобы «пришли тысячи, а не несколько сотен». Далее предполагалось якобы простым голосованием с поднятием рук на Майдане избрать «временное правительство» и захватить Раду.

Российские эксперты, знающие ситуацию с гражданским движением на Украине, утверждают, что пожилой – действительно гражданский активист из Ивано-Франковска, пару раз в 2015 году выступавший не то чтобы с пророссийскими, но не совсем уж с людоедскими речами. Больше о нем с того времени ничего не было известно. Возникает вопрос: а как он вообще выжил в Ивано-Франковске во главе какой-то мертвой «гражданской организации» «с печатью», ранее выступавшей против майданного режима? Там голову поднять было невозможно уже как раз с 2015 года.

Может быть, перед нами какой-то гениальный подпольщик? Но этот ас партизанской работы, говорят нам, спокойно обсуждает по мессенджерам, сколько людей он собирается привезти из Ивано-Франковска (!) в Киев для организации какого-то «вече». СБУ утверждает, что «заговорщики» избегали личных встреч. Но азы современной конспирации говорят о том, что именно личные встречи в случае заговора были бы разумны, а не насквозь просвеченные социальные сети и мессенджеры.

Судя по аудиозаписи, задержанный «заговорщик» не производит впечатление провокатора. Скорее так себя ведет его собеседник, который давит на активиста. Вся эта история производит впечатление провокации или постановки, в которой СБУ использует в своих целях политически экзальтированных обывателей.

Сложно представить успешный исход того сценария «переворота», который вменяется задержанным.

«Майданный нарратив» – идея госпереворота путем выхода массы людей на центральную площадь города, возможно, еще жива в украинской провинции. Но любому подготовленному человеку понятно, что в сегодняшней ситуации такое в Киеве уже не сработает. Слишком изменилось общество, слишком радикален и безжалостен к любым протестам киевский режим.

Возможно, главные провокаторы (агенты СБУ) нашли какие-то убедительные аргументы. Например, ивано-франковскому активисту могли внушить, что от него нужны только люди («должны прийти тысячи»), а все остальное сделает кто-то другой, более могущественный. Сценариев такой вербовки может быть много, но все они означают только одно – провокацию украинских спецслужб.

Кроме того, совершенно очевидно, что СБУ уже лет десять плотно контролирует любых оппозиционных активистов на Украине. Те, кто неконтролируемы, или в тюрьмах, или в могиле.

Зачем все это нужно киевскому режиму и именно сейчас? Администрация Зеленского испытывает серьезные проблемы с точки зрения своей политической устойчивости и настроений украинского общества. Рейтинг Зеленского стремительно падает. Сам он потерял легитимность. Побед на фронте не происходит и не ожидается.

Поэтому обществу демонстрируются «заговорщики» (привязать их напрямую к Москве пока не удалось), которые собирались совершить что-то противозаконное. Демонстрация «ликвидации заговора» укрепляет позиции режима.

СБУ демонстрирует и свою роль, и то, что спецслужбы контролируют даже такое карикатурное подполье. Настоящее подполье – если оно есть – теперь трижды подумает, прежде чем пользоваться подобными методами и обращаться за помощью к активистам из Ивано-Франковска.