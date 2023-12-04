  • Новость часаПутин обвинил международные правозащитные институты в ангажированности и русофобии
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Польский генерал заявил о переходе России к тактике полного уничтожения ВСУ
    СМИ рассказали, как в Киеве отвергли просчитанный Вашингтоном план контрнаступления ВСУ
    Дипломаты из Литвы сорвали георгиевские ленты на кладбище под Красноярском
    Путин: На смену старой системе приходит многополярный миропорядок
    Путин призвал рассмотреть вопрос поддержки гражданских жен погибших бойцов СВО
    Машков выдвинул Гергиева на пост сопредседателя театрального союза
    Израиль повысил уровень опасности России для своих граждан
    В Красноярском крае ветер сдул автобус с пассажирами в кювет
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европа влево не вырулит

    Да, мы не хотим видеть Европу расколотой, не говоря про Европу ультраправую. В 1930-е годы это проходили, больше не нужно. Однако на сегодняшний день ЕС – наш враг. И леволиберальный ЕС сейчас ничем не лучше, чем ультраправый рейх. И чем больше внутри него будет линий раскола, тем лучше.

    6 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему Россия стала страной нейрооптимистов

    Как бы ни поумнел искусственный интеллект, он никогда не придумает за нас наши ценности – то, ради чего мы живем. Поэтому живые и теплые чиновники еще послужат стране.

    6 комментариев
    Василий Стоякин Василий Стоякин Легитимность украинской власти становится все более сомнительной

    The Economist подталкивает читателей к мысли о том, что Залужному украинцы доверяют больше. А значит ему можно доверить порулить страной. Если не в качестве легитимного президента, то в качестве военного диктатора.

    3 комментария
    4 декабря 2023, 22:25

    В Киеве начали игру против Зеленского

    Эксперты объяснили, чьи интересы лоббируют на Украине основные соперники Зеленского

    В Киеве начали игру против Зеленского
    @ president.gov.ua

    Tекст: Алёна Задорожная

    Политическая борьба на Украине вышла на качественно новый уровень. Если раньше в оппозицию к Владимиру Зеленскому записывали лишь Валерия Залужного, то теперь в этом противостоянии появляются новые «старые» игроки. Среди них, например, Виталий Кличко, который еще в 2014 году демонстрировал президентские амбиции, но проиграл Петру Порошенко – и не на выборах, а в результате сговора. То же самое может произойти и с Зеленским, считают эксперты.

    Мэр Киева Виталий Кличко обвинил Владимира Зеленского в том, что Украина скатывается в авторитаризм. По словам политика, единственный независимый институт в стране – местное самоуправление. И если эта тенденция продолжится, то государство скоро превратится в формирование, «где все зависит от настроения одного человека».

    Более того, киевский мэр поддержал главкома ВСУ Валерия Залужного, у которого с Зеленским продолжаются конфликтные отношения. По словам Кличко, положение дел на фронте действительно патовое. Мэр также заявил, что Зеленский проигрывает Залужному по рейтингам, поэтом первому придется отвечать за свои ошибки.

    На этом фоне газета «Украинская правда» – рупор внешней политики США на Украине – признала наличие конфликта между Залужным и Зеленским, что по местным меркам является серьезным шагом. В публикации говорится, что Зеленский общается с некоторыми командующими ВСУ в обход Залужного – и это мешает главкому командовать армией.

    Источники издания также утверждают, что во время визита главы Пентагона в Киев Залужный рассказал Ллойду Остину о конфликте с Банковой. «Остин потом нам же рассказывал, что Залужный жаловался, как ему мешают, что офис [президента Украины] не такой, тот не такой, другой не такой. Ну ясно, что и президент о таких разговорах узнал. И они не способствуют доверию», – сказал источник.

    Именно визит Остина, по данным СМИ, стал дополнительным катализатором напряжения между военным и политическим руководством Украины. «Есть такое впечатление, что после приезда Остина Зеленский приблизился к решению о замене Залужного. Исчезли ссоры и начались шутки, но это очень холодный и едкий такой юмор. Зеленский спрашивает, типа «что, мы героически наступаем – отошли на 200 метров?», а Валера [Залужный] гневно молчит», – заявил изданию еще один источник.

    Параллельно с этим в офисе Зеленского хотя и рассматривают вероятность отставки главкома ВСУ, однако опасаются того, что в ответ на это Залужный может начать самостоятельную политическую карьеру. Поэтому часть команды Зеленского выступает категорического против такого решения.

    «Создается впечатление, будто бы американцы по разным каналам шлют Зеленскому сигналы: либо он будет их беспрекословно, либо его разорвут на кусочки». Это тонкая игра, в рамках которой США либо приструнят Зеленского, либо подготовят почву для апгрейда власти на Украине», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

    При этом все происходящее идеально укладывается в давнюю украинскую традицию, которая своими корнями уходит во времена казачества и Гетьманщины. Сперва украинцы или значимая их часть очаровываются новым лидером, но спустя время они его ненавидят в силу самых разных обстоятельств.

    Через несколько веков эта традиция была воспроизведена в нулевые годы, причем в довольно извращенной форме. Например, сторонники Виктора Ющенко возносили его после первого «Майдана», а потом возненавидели его. То же самое касалось Виктора Януковича, Петра Порошенко и теперь уже Владимира Зеленского.

    Этой особенностью пользуются и украинские элиты. Например, к концу правления Ющенко против него сформировалась целая коалиция совершенно разных политиков, которые временно и не всегда по своей воле двигались в одном направлении. Среди них – Янукович, Порошенко, а также Юлия Тимошенко. А за ними – крупные олигархи и несколько внешних игроков.

    Далее эта схема воспроизводилась вновь и вновь, причем во всех подобных случаях любой президент Украины пытался стать супер-президентом и супер-олигархом, контролируя не только все ветви политической власти, но и пытаясь поставить в подчинение других бизнесменов разного масштаба.

    Единственное, в чем Зеленский превзошел своих прозападных предшественников, и даже Ющенко – так это в способности очаровать западную аудиторию. Но и эта любовь по историческим меркам оказалась лишь интрижкой: если раньше его признавали «Человеком года», то теперь деклассировали до «мечтателя» и запугивают собственным главкомом. Однако Залужный – не единственный и, возможно, не главный конкурент Зеленского.

    Порошенко и Кличко

    «Порошенко – это тот человек, за которым могут стоять определенные круги Демпартии США. Напомню слова Байдена, произнесенные еще в 2015 году: «С Порошенко общаюсь больше, чем с женой». Более того, совершенно недавно экс-президент «ломился» именно в Соединенные Штаты, чтобы «замолить» все свои прошлые грешки, в том числе нашумевшие «пленки Деркача». Что же касается Кличко, то он давний любимчик Ангелы Меркель и по-прежнему ориентируется на немцев. В свое время беглый олигарх Дмитрий Фирташ это подтвердил», – говорит Скачко.

    Эксперты также напомнили и о нереализованных президентских амбициях Кличко – из показаний Фирташа в австрийском суде, например, следовало, что изначально в качестве президента Украины рассматривалась именно кандидатура Кличко. Однако потом в силу разных обстоятельств выбор пал на Порошенко. С тех пор экс-боксер ждет удобного момента для возвращения на «политический ринг».

    «Порошенко и Кличко – фигуры из недавнего прошлого. Это политики периода «Евромайдана», во время которого американские представители, по сути, распределяли должности на Украине. И хотя Кличко и Порошенко сейчас занимают скорее вторые роли, у них по-прежнему очень широкие связи на Западе, поэтому они включаются в игру против Зеленского», – добавляет Корнилов.

    «Сейчас эти политики активно пытаются обратить на себя внимание. Например, историю с Порошенко, который не смог уехать за границу, подхватило несколько европейских газет. Кличко сейчас дает интервью иностранной прессе и везде продвигает одну и ту же линию – Зеленский ведет Украину не в ту сторону, в которую хочет Запад. Это говорит о том, что мэр Киева надеется получить определенные должности», – подчеркивает эксперт.

    Алексей Арестович

    «По сути, Арестович (внесен в перечень экстремистов и террористов) – это «Зеленский 2.0». И если американцы и европейцы не смогут о чем-либо договориться с такими тяжеловесами как Кличко, Порошенко, тогда Арестович мгновенно выстрелит. Именно поэтому недавний помощник офиса президента сейчас сидит и вопреки своему прошлому «обличает» власть», – уверен Скачко.

    «При этом Арестовича нельзя отделять от Залужного. Экс-советник все время занимался информационным сопровождением главкома ВСУ и продолжает делать это сегодня, в том числе работая против Зеленского. Это важно учитывать при оценке его заявлений», – добавляет политолог Корнилов.

    Валерий Залужный

    «За Залужным, очевидно, стоит военное командование США. Раньше генерал был близок к председателю Объединенного комитета начальников штабов Марку Милли. Сложно сказать, как у него сложились отношения с новым главой ведомства, но ясно одно – главком до сих пор находится на своей должности только потому, что американцы не позволяют Зеленскому его снять», – отмечает Корнилов.

    «Главком ВСУ находится в шатком положении. У некоторой части американцев есть опасения, что он может противиться продолжению конфликта и станет всячески содействовать хоть какому-то договору с Москвой, который позволит временно заморозить конфликт. С другой стороны, на каждого Залужного есть свой Сырский или Буданов», – добавляет Скачко.

    Эксперты также отмечают забавную тенденцию, результатом которой стал провал контрнаступления Украины. Если еще полгода-год назад Лондон имел необычайное влияние на процессы в Киеве, и многие вопросы решались с участием Бориса Джонсона, Бена Уоллеса и Ричарда Мура, то сегодня влияние англичан на Банковую резко снизилось – не без усилий со стороны немцев и американцев.

    Перезагрузка Украины

    По мнению экспертов, любой новый президент повторит судьбу предшественника и начнет воспроизводить привычную систему власти – даже если американцы предпримут четвертую попытку перепрограммировать Украину: хоть через выборы, хоть через третий «Майдан», хоть в результате нового «венского сговора». Первые три, напомним, были при Ющенко, Порошенко и Зеленском.

    «Особенность украинских президентов в том, что каждый из них – это дорвавшийся до власти человек. Он почти мгновенно забывает о своих предвыборных обещаниях, отрывается от восприятия действительности, оказывается в окружении кланов, представляющих разные интересы, и в итоге теряет свои позиции», – говорит Скачко.

    «И так происходит с каждым руководителем страны. Есть отличная присказка – чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса. Это полностью отражает принцип преемственности власти на Украине. Кого бы не посадили в кресло президента, он пройдет все тот же путь от любви до ненависти со стороны народа», – заключил он.

    Главное
    Путин посетит ОАЭ и Саудовскую Аравию на этой неделе
    Российские силы отрезали ВСУ от снабжения в районе Артемовска
    Британия передала Украине дополнительные ракеты против БПЛА
    В зоне СВО начали применять водный внедорожник Alligator
    Матвиенко призвала ускорить введение акциза на медицинский спирт
    Умер автор песни «Наша служба и опасна, и трудна»
    Диетолог назвала самый полезный размер куриных яиц

    Встреча ОПЕК закончилась бразильской сенсацией

    Министерская встреча ОПЕК+ закончилась настоящей сенсацией. Организация экспортеров пополнилась новым другом – Бразилией. Это серьезно усиливает вес решений ОПЕК+. Потому что именно Бразилия вместе с США являлись теми странами вне ОПЕК, которые наращивали добычу и мешали картелю. Теперь Бразилия встала на сторону ОПЕК, а не США. Подробности

    Перейти в раздел

    Власти Украины нашли способ озолотиться на провале контрнаступления

    На Украине признали факт перехода к обороне. Теперь руководство страны намеревается возвести фортификационные сооружения почти по всей линии соприкосновения. Все это происходит на фоне масштабных скандалов о коррупции в военных кругах. Для чего на самом деле офису Зеленского понадобилась данная инициатива и как эти изменения отразятся на ходе конфликта? Подробности

    Перейти в раздел

    Прозрачное поле боя ослабило танки

    Российские военные впервые уничтожили танк Leopard 1A5 за счет тактического мастерства и адаптации к меняющимся условиям боя. Произошедшее стало новым поводом заявить о том, что танк больше не способен прорывать оборону противника. Однако в экспертной среде призывают не списывать танки со счетов, потому что этот вид машин продолжает развиваться. Подробности

    Перейти в раздел

    На выбивание денег для Украины бросили самого позорного премьера Британии

    На текущей неделе в Вашингтоне решается ключевой для выживания Украины вопрос: выделение десятков миллиардов долларов киевскому режиму. Группа влиятельных конгрессменов против дальнейшего финансирования Украины без всяких условий, и переубедить их пытался человек радикально русофобских убеждений – бывшая премьер Британии Лиз Трасс. Почему именно она и чем закончилась ее миссия? Подробности

    Перейти в раздел

    НАТО хочет использовать оружие Гитлера против Калининграда

    Российский МИД предостерег НАТО от участия в подъеме химического оружия со дна Балтийского моря. Москва считает такие действия контрпродуктивными и опасными для окружающей среды. Почему вопрос химического оружия вновь вернулся в повестку дня и чем опасны отравляющие вещества, пролежавшие несколько десятков лет на дне моря? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Возвращение британской фурии

      Чтобы переубедить консерваторов в Конгрессе США, которые отказываются выделять средства на Украину, в Вашингтон отправилась внушительная делегация британцев с бывшим премьером Лиз Трасс во главе. Ранее эта русофобка не сдюжила противостояния с Россией. Сможет ли навредить нам теперь?

    • Еще одна война? Теперь в Америке

      В Венесуэле проходит референдум, предложенный президентом Николасом Мадуро. Нет никаких сомнений в том, что венесуэльцы проголосуют за присоединение спорных территорий в бассейне реки Эссекибо, где нашли нефть. Сейчас это территория Гайаны, спор идет уже 200 лет, а теперь он рискует привести к войне.

    • Зеленский признал свой провал

      Украина вышла на новый этап конфликта с Россией, признал Владимир Зеленский. Признал он и то, что этот этап будет тяжелым, а предыдущий – так называемое контрнаступление ВСУ – фактически провалился. К Зеленскому как будто возвращается адекватность. Но что за новый этап?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............