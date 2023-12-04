В Киеве начали игру против Зеленского

Эксперты объяснили, чьи интересы лоббируют на Украине основные соперники Зеленского

Tекст: Алёна Задорожная

Мэр Киева Виталий Кличко обвинил Владимира Зеленского в том, что Украина скатывается в авторитаризм. По словам политика, единственный независимый институт в стране – местное самоуправление. И если эта тенденция продолжится, то государство скоро превратится в формирование, «где все зависит от настроения одного человека».



Более того, киевский мэр поддержал главкома ВСУ Валерия Залужного, у которого с Зеленским продолжаются конфликтные отношения. По словам Кличко, положение дел на фронте действительно патовое. Мэр также заявил, что Зеленский проигрывает Залужному по рейтингам, поэтом первому придется отвечать за свои ошибки.

На этом фоне газета «Украинская правда» – рупор внешней политики США на Украине – признала наличие конфликта между Залужным и Зеленским, что по местным меркам является серьезным шагом. В публикации говорится, что Зеленский общается с некоторыми командующими ВСУ в обход Залужного – и это мешает главкому командовать армией.

Источники издания также утверждают, что во время визита главы Пентагона в Киев Залужный рассказал Ллойду Остину о конфликте с Банковой. «Остин потом нам же рассказывал, что Залужный жаловался, как ему мешают, что офис [президента Украины] не такой, тот не такой, другой не такой. Ну ясно, что и президент о таких разговорах узнал. И они не способствуют доверию», – сказал источник.

Именно визит Остина, по данным СМИ, стал дополнительным катализатором напряжения между военным и политическим руководством Украины. «Есть такое впечатление, что после приезда Остина Зеленский приблизился к решению о замене Залужного. Исчезли ссоры и начались шутки, но это очень холодный и едкий такой юмор. Зеленский спрашивает, типа «что, мы героически наступаем – отошли на 200 метров?», а Валера [Залужный] гневно молчит», – заявил изданию еще один источник.

Параллельно с этим в офисе Зеленского хотя и рассматривают вероятность отставки главкома ВСУ, однако опасаются того, что в ответ на это Залужный может начать самостоятельную политическую карьеру. Поэтому часть команды Зеленского выступает категорического против такого решения.

«Создается впечатление, будто бы американцы по разным каналам шлют Зеленскому сигналы: либо он будет их беспрекословно, либо его разорвут на кусочки». Это тонкая игра, в рамках которой США либо приструнят Зеленского, либо подготовят почву для апгрейда власти на Украине», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

При этом все происходящее идеально укладывается в давнюю украинскую традицию, которая своими корнями уходит во времена казачества и Гетьманщины. Сперва украинцы или значимая их часть очаровываются новым лидером, но спустя время они его ненавидят в силу самых разных обстоятельств.

Через несколько веков эта традиция была воспроизведена в нулевые годы, причем в довольно извращенной форме. Например, сторонники Виктора Ющенко возносили его после первого «Майдана», а потом возненавидели его. То же самое касалось Виктора Януковича, Петра Порошенко и теперь уже Владимира Зеленского.

Этой особенностью пользуются и украинские элиты. Например, к концу правления Ющенко против него сформировалась целая коалиция совершенно разных политиков, которые временно и не всегда по своей воле двигались в одном направлении. Среди них – Янукович, Порошенко, а также Юлия Тимошенко. А за ними – крупные олигархи и несколько внешних игроков.

Далее эта схема воспроизводилась вновь и вновь, причем во всех подобных случаях любой президент Украины пытался стать супер-президентом и супер-олигархом, контролируя не только все ветви политической власти, но и пытаясь поставить в подчинение других бизнесменов разного масштаба.

Единственное, в чем Зеленский превзошел своих прозападных предшественников, и даже Ющенко – так это в способности очаровать западную аудиторию. Но и эта любовь по историческим меркам оказалась лишь интрижкой: если раньше его признавали «Человеком года», то теперь деклассировали до «мечтателя» и запугивают собственным главкомом. Однако Залужный – не единственный и, возможно, не главный конкурент Зеленского.

Порошенко и Кличко

«Порошенко – это тот человек, за которым могут стоять определенные круги Демпартии США. Напомню слова Байдена, произнесенные еще в 2015 году: «С Порошенко общаюсь больше, чем с женой». Более того, совершенно недавно экс-президент «ломился» именно в Соединенные Штаты, чтобы «замолить» все свои прошлые грешки, в том числе нашумевшие «пленки Деркача». Что же касается Кличко, то он давний любимчик Ангелы Меркель и по-прежнему ориентируется на немцев. В свое время беглый олигарх Дмитрий Фирташ это подтвердил», – говорит Скачко.

Эксперты также напомнили и о нереализованных президентских амбициях Кличко – из показаний Фирташа в австрийском суде, например, следовало, что изначально в качестве президента Украины рассматривалась именно кандидатура Кличко. Однако потом в силу разных обстоятельств выбор пал на Порошенко. С тех пор экс-боксер ждет удобного момента для возвращения на «политический ринг».

«Порошенко и Кличко – фигуры из недавнего прошлого. Это политики периода «Евромайдана», во время которого американские представители, по сути, распределяли должности на Украине. И хотя Кличко и Порошенко сейчас занимают скорее вторые роли, у них по-прежнему очень широкие связи на Западе, поэтому они включаются в игру против Зеленского», – добавляет Корнилов.

«Сейчас эти политики активно пытаются обратить на себя внимание. Например, историю с Порошенко, который не смог уехать за границу, подхватило несколько европейских газет. Кличко сейчас дает интервью иностранной прессе и везде продвигает одну и ту же линию – Зеленский ведет Украину не в ту сторону, в которую хочет Запад. Это говорит о том, что мэр Киева надеется получить определенные должности», – подчеркивает эксперт.

Алексей Арестович

«По сути, Арестович (внесен в перечень экстремистов и террористов) – это «Зеленский 2.0». И если американцы и европейцы не смогут о чем-либо договориться с такими тяжеловесами как Кличко, Порошенко, тогда Арестович мгновенно выстрелит. Именно поэтому недавний помощник офиса президента сейчас сидит и вопреки своему прошлому «обличает» власть», – уверен Скачко.

«При этом Арестовича нельзя отделять от Залужного. Экс-советник все время занимался информационным сопровождением главкома ВСУ и продолжает делать это сегодня, в том числе работая против Зеленского. Это важно учитывать при оценке его заявлений», – добавляет политолог Корнилов.

Валерий Залужный

«За Залужным, очевидно, стоит военное командование США. Раньше генерал был близок к председателю Объединенного комитета начальников штабов Марку Милли. Сложно сказать, как у него сложились отношения с новым главой ведомства, но ясно одно – главком до сих пор находится на своей должности только потому, что американцы не позволяют Зеленскому его снять», – отмечает Корнилов.

«Главком ВСУ находится в шатком положении. У некоторой части американцев есть опасения, что он может противиться продолжению конфликта и станет всячески содействовать хоть какому-то договору с Москвой, который позволит временно заморозить конфликт. С другой стороны, на каждого Залужного есть свой Сырский или Буданов», – добавляет Скачко.

Эксперты также отмечают забавную тенденцию, результатом которой стал провал контрнаступления Украины. Если еще полгода-год назад Лондон имел необычайное влияние на процессы в Киеве, и многие вопросы решались с участием Бориса Джонсона, Бена Уоллеса и Ричарда Мура, то сегодня влияние англичан на Банковую резко снизилось – не без усилий со стороны немцев и американцев.

Перезагрузка Украины

По мнению экспертов, любой новый президент повторит судьбу предшественника и начнет воспроизводить привычную систему власти – даже если американцы предпримут четвертую попытку перепрограммировать Украину: хоть через выборы, хоть через третий «Майдан», хоть в результате нового «венского сговора». Первые три, напомним, были при Ющенко, Порошенко и Зеленском.

«Особенность украинских президентов в том, что каждый из них – это дорвавшийся до власти человек. Он почти мгновенно забывает о своих предвыборных обещаниях, отрывается от восприятия действительности, оказывается в окружении кланов, представляющих разные интересы, и в итоге теряет свои позиции», – говорит Скачко.

«И так происходит с каждым руководителем страны. Есть отличная присказка – чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса. Это полностью отражает принцип преемственности власти на Украине. Кого бы не посадили в кресло президента, он пройдет все тот же путь от любви до ненависти со стороны народа», – заключил он.