Во внешней политике финские элиты обратили свою энергию против России. Это прекрасно откликнулось в сознании наших соседей, только казавшихся смирными молочниками.10 комментариев
Политолог: Запад понизил Зеленского до уровня «мечтателя»
Политолог Корнилов: Запад через СМИ демонстрирует свое разочарование в Зеленском
Владимир Зеленский постепенно выходит из информационной повестки западных СМИ и в перспективе может полностью из нее выпасть. Если раньше он возглавлял рейтинги самых влиятельных людей, то сейчас Politico дала ему «почетную» должность «мечтателя». Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Владимир Корнилов. Ранее Politico назвала Зеленского главным «мечтателем» года.
«Когда тема Украины была главной в западных СМИ, Зеленский возглавлял списки самых влиятельных людей Европы и мира. Сейчас он поистрепался, число его упоминаний в медиа сократилось, и он стал всего лишь «мечтателем» года. По сути, Зеленский пошел на понижение», – сказал политолог Владимир Корнилов.
«Зеленский не просто так победил в этой номинации. Его объявили «мечтателем», например, за то, что он грезит об успешном контрнаступлении ВСУ, а после рассказывает о своих фантазиях западной публике. Назвать Зеленского лжецом в связи с этим Politico не может, поэтому издание выбрало более приятное для уха слово», – подчеркнул он
«Дело в том, что западные страны разочаровываются в Зеленском. Они пока не могут его полностью игнорировать, однако по мере дальнейших «успехов» ВСУ на поле боя Зеленский может и вовсе исчезнуть из информационной повестки Европы и США», – резюмировал Корнилов.
Ранее в рейтинге «наиболее влиятельных персон» года в Европе по версии Politico Владимир Зеленский был назван победителем в категории «мечтатели». Самым влиятельным человеком Европы, по версии Politico, стал лидер польской оппозиции Дональд Туск. Главным «деятелем» года была объявлена премьер-министр Италии Джорджа Мелони, запустившая «конституционные реформы, которые могут значительно расширить полномочия премьер-министра».
В Politico также отметили успехи главы Центробанка России Эльвиры Набиуллиной в усилении российской экономики, «спасении рубля» и борьбе с «последствиями беспрецедентных западных санкций». За это она была названа «разрушителем» года. Газета ВЗГЛЯД анализировала это решение.
«Пока Запад пытался отрезать Москву от мировых финансовых рынков и перекрыть ей доступ к деньгам и технологиям, Набиуллина смогла принять ответные меры и стабилизировать экономику России», – отмечает издание.
Напомним, в 2022 году Владимир Зеленский стал самым влиятельным политиком Европы по мнению Politico. Используя СМИ, соцсети и западные культурные институты, он якобы убедил западных лидеров, что «его битва – это их битва».