Политолог Корнилов: Запад через СМИ демонстрирует свое разочарование в Зеленском

Tекст: Илья Абрамов

«Когда тема Украины была главной в западных СМИ, Зеленский возглавлял списки самых влиятельных людей Европы и мира. Сейчас он поистрепался, число его упоминаний в медиа сократилось, и он стал всего лишь «мечтателем» года. По сути, Зеленский пошел на понижение», – сказал политолог Владимир Корнилов.

«Зеленский не просто так победил в этой номинации. Его объявили «мечтателем», например, за то, что он грезит об успешном контрнаступлении ВСУ, а после рассказывает о своих фантазиях западной публике. Назвать Зеленского лжецом в связи с этим Politico не может, поэтому издание выбрало более приятное для уха слово», – подчеркнул он

«Дело в том, что западные страны разочаровываются в Зеленском. Они пока не могут его полностью игнорировать, однако по мере дальнейших «успехов» ВСУ на поле боя Зеленский может и вовсе исчезнуть из информационной повестки Европы и США», – резюмировал Корнилов.

Ранее в рейтинге «наиболее влиятельных персон» года в Европе по версии Politico Владимир Зеленский был назван победителем в категории «мечтатели». Самым влиятельным человеком Европы, по версии Politico, стал лидер польской оппозиции Дональд Туск. Главным «деятелем» года была объявлена премьер-министр Италии Джорджа Мелони, запустившая «конституционные реформы, которые могут значительно расширить полномочия премьер-министра».

В Politico также отметили успехи главы Центробанка России Эльвиры Набиуллиной в усилении российской экономики, «спасении рубля» и борьбе с «последствиями беспрецедентных западных санкций». За это она была названа «разрушителем» года. Газета ВЗГЛЯД анализировала это решение.

«Пока Запад пытался отрезать Москву от мировых финансовых рынков и перекрыть ей доступ к деньгам и технологиям, Набиуллина смогла принять ответные меры и стабилизировать экономику России», – отмечает издание.

Напомним, в 2022 году Владимир Зеленский стал самым влиятельным политиком Европы по мнению Politico. Используя СМИ, соцсети и западные культурные институты, он якобы убедил западных лидеров, что «его битва – это их битва».