Экономист Лизан: Западные экономисты вынуждены признать достижения Эльвиры Набиуллиной

Tекст: Евгений Поздняков

«Эльвира Набиуллина смогла отстоять российскую экономику в условиях беспрецедентного давления западных санкций. Ее продуманная политика помогла спасти рубль, в связи с чем звание «разрушитель», которым ее наградило издание Politico, можно считать вполне заслуженным. Она действительно уничтожила надежды Вашингтона и Брюсселя на поражение Москвы», – сказал экономист Иван Лизан.

«На мой взгляд, в этой публикации недвусмысленно читается грандиозное разочарование американских и европейских экспертов. Они на протяжении 30 лет верили в свою картину мира, в которой, по их версии, Россия играла гораздо меньшую роль, чем один лишь штат Калифорния. Эта абсурдная иллюзия стала главной причиной их действий, во многом неадекватных», – подчеркивает собеседник.

«Сотни либеральных экспертов неожиданно увидели, насколько умело действует Москва перед лицом ограничений. Конечно, им нужно найти виновного в том, что их планы по разрушению российской экономики провалились. В этот раз таким человеком назначили Набиуллину, которая «преступно» вытащила страну из-под гнета санкционного давления», – отмечает эксперт.

«Мы справились с введенными рестрикциями. О том, что экономика РФ сумеет устоять перед оголтелым напором США и ЕС, еще в самом начале СВО говорил Владимир Путин. Конечно, не все идет гладко. Непрерывное давление Запада до сих пор доставляет нашей стране много проблем, однако мы стараемся оперативно их решать. Не умаляя заслуг Набиуллиной, скажу, что к этому «чуду» приложили руку и сотни других отечественных экономистов. Думаю, их также стоит отметить званием «разрушителей», – резюмирует Лизан.

Ранее главу Центробанка (ЦБ) России Эльвиру Набиуллину признали «разрушителем» года. В рейтинг, посвященный подведению итогов 2024 года, ее включило издание Politico. В данной категории отмечают людей, которые «лучше всего способны переломить ход игры неожиданным образом». Отмечается, что ее денежно-кредитная политика «неоднократно спасала рубль и удерживала экономику страны на плаву».

Подчеркивается, что усилия Набиуллиной помогли стране выстоять перед напором санкций еще во времена вхождения Крыма в состав России. Тогда ее «ловко поднятые процентные ставки и проведенные реформы» позволили стране развить собственную платежную систему и создать огромные резервы, что «снискало ей восхищение со стороны международных коллег».

Однако издание отмечает, что после начала СВО всеобщее одобрение сменилось «разочарованием». Глава ЦБ сумела «парировать» давление западных санкций, призванных «перекрыть доступ России к деньгам и технологиям». Ее усилия по стабилизации финансового положения РФ привели к тому, что в сложнейших условиях государство не просто не прекратило развиваться, но и ощущает экономический рост.

За Набиуллиной в списке «разрушителей» следуют экс-глава Каталонии и «сотрясатель земли в испанской политике» Карлес Пучдемон, «вступивший в конфликт с институтами ЕС» премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, «прямолинейная» глава МИД Германии Анналена Бербок и «убийца зеленой сделки» Манфред Вебер из Европарламента.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назван лидером в категории «мечтатели». По мнению издания, он один из тех, кто «в одиночку меняет ход истории», причем добивается этого «не силой своей армии или силой своей экономики», а «силой слова».