NHTSA: Waymo отозвала в США 4488 беспилотных автомобилей из-за ошибки в ПО

Tекст: Ольга Иванова

Отзыву подлежат 4488 транспортных средств с системами автоматизированного вождения пятого и шестого поколений, передает РИА «Новости» со ссылкой на NHTSA.

Причиной сервисной кампании стала возможная ошибка в программном обеспечении. Из-за сбоя автомобиль способен выехать на закрытую полосу автомагистрали и продолжить движение на высокой скорости. Регулятор предупреждает, что такая ситуация значительно увеличивает риск дорожно-транспортного происшествия.

Специалисты в настоящее время прорабатывают окончательное решение возникшей проблемы. С 11 ноября компания Waymo изменила сферу своей деятельности для предотвращения ситуаций с выездом на закрытые участки дорог. Беспилотные автомобили компании, принадлежащей Alphabet, эксплуатируются в нескольких крупных городах на всей территории США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца германский автоконцерн BMW инициировал отзыв почти 721 тыс. машин в США из-за угрозы возгорания.

В прошлом месяце японская компания Toyota Motor и американская Waymo решили запустить тестовую службу автономных такси в Японии.

В сентябре Национальное управление безопасности дорожного движения США начало расследование в отношении самодельных систем автопилота для автомобилей после пяти аварий.