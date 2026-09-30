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Самодельные системы автопилота для автомобилей стали причиной смертельных ДТП
Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) начало расследование в отношении устройств помощи водителю компании Comma AI и программного обеспечения Openpilot после пяти аварий. В двух происшествиях погибли три человека, еще 11 получили травмы, в том числе тяжелые. Это системы автопилота, которые владельцы автомобилей устанавливают самостоятельно.
Проверка охватит около 30 тыс. устройств Comma Three, Comma 3X и Comma Four. Они работают на базе программного обеспечения с открытым исходным кодом Openpilot, на основе которого сторонние разработчики могут создавать собственные версии, сообщает Electrek.
Компания Comma AI в рекламе обещает водителям, что они смогут установить оборудование самостоятельно за 15 минут и затем пользоваться системой автопилота часами, не притрагиваясь к рулю автомобиля. При этом в примечаниях говорится, что водитель обязан постоянно сохранять внимание и быть готовым в любой момент взять управление на себя.
Сейчас, по данным самой Comma, ее устройства используются более чем в 30 тыс. автомобилей, суммарно проехавших свыше 400 млн миль – около 644 млн километров. Представленная в ноябре прошлого года Comma Four стоит 999 долларов и, согласно сайту производителя, поддерживает более 350 моделей машин.
Однако пользователи могут устанавливать не только официальный Openpilot «из коробки», но и его модификации, включая Sunnypilot и FrogPilot. Они построены на общей программной базе, однако содержат изменения сторонних разработчиков.
Доступность подобных решений недавно вызвала споры в соцсетях. Как пишет издание о современных технологиях Futurism, пользователь X Майк ЛаБарбера опубликовал видео своей Tesla Model Y с оборудованием Comma Four и программой Sunnypilot. Он пояснил, что его подписка на автопилот от Tesla закончилась еще в январе, а открытая альтернатива позволяет больше не платить за сервис.
Ролик вызвал опасения о том, насколько легко владельцы могут доверить управление автомобилем измененному программному обеспечению. Критики указывали на риски любительских доработок, в том числе созданных с помощью искусственного интеллекта людьми без достаточного опыта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в зоне спецоперации появились новые навигационные системы для беспилотников. В апреле глава Минобрнауки Валерий Фальков анонсировал обучение студентов проектированию беспилотных автомобилей. В прошлом году российский автопилот испытали на самолете SJ-100.