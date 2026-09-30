Эксперт спрогнозировал позицию Гринспан в случае назначения на пост генсека ООН

Политолог Ткаченко: От Гринспан в ООН можно было бы ждать большей объективности в отношении России

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Я познакомился с Ребекой Гринспан несколько лет назад – она приезжала в Петербург на конференцию, посвященную Латинской Америке. По моему мнению, она входит в условную группу здравомыслящих и адекватных международных деятелей. Не исключаю, что Гринспан может быть наиболее приемлемым кандидатом на пост генсека ООН», – рассказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

Спикер отметил: Гринспан имеет серьезные связи в американских финансовых кругах, но вместе с тем видится наименее повязанной нынешними глобалистскими структурами. «Она доказала свою самостоятельность, в отличие, например, от другого кандидата на пост генсека ООН – гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси», – детализировал собеседник.

В связи с этим, спрогнозировал политолог, в случае избрания от Гринспан можно ждать большей нейтральности и объективности, в том числе применительно к российско-украинскому треку. «До 80-х годов прошлого века генсек ООН не имел политического голоса. Кандидатура Гринспан дает надежду на то, что генеральный секретарь организации вернется к функциям распорядителя», – пояснил собеседник.

«В таком случае у России в ООН будет на одного влиятельного оппонента меньше. Москва сможет еще успешнее доносить до мировой общественности необходимые сигналы и посылы, в том числе – о преступлениях ВСУ», – допустил Ткаченко.

Ранее стало известно, что бывший вице-президент Коста-Рики Ребека Гринспан является главным претендентом на пост десятого генерального секретаря ООН. Такие результаты показал неофициальный опрос, проведенный Советом безопасности ООН после Генассамблеи в Нью-Йорке на прошлой неделе, передает Reuters.

Нынешний генсек Антонио Гутерриш уйдет в отставку в конце этого года после двух пятилетних сроков. Пять стран, обладающих правом вето в Совбезе – США, Китай, Россия, Франция и Британия – должны будут согласовать кандидатуру нового генсека. Стоит отметить, что за более чем 80-летнюю историю ООН женщины ни разу не было на посту генерального секретаря.

В июне Гринспан заявляла, что единственный способ урегулировать конфликт на Украине состоит в налаживании диалога между всеми участниками противостояния. Также в ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме она заявила о готовности работать с Россией в случае избрания на пост генсека ООН.

«Я всегда говорила прямо. Я буду взаимодействовать с Россией и продолжать этот диалог, который, как я думаю, является ключевым для устойчивости и будущего ООН», – отмечала Гринспан.

В свою очередь директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов подчеркивал, что основной задачей главы ООН должно стать обеспечение условий для здорового межгосударственного диалога и посредничество, без попыток выступать в роли судьи или арбитра.

По словам российского дипломата, сотрудники организации обязаны строго придерживаться целей и принципов Устава ООН без расстановки приоритетов или иерархии. Логвинов отмечал, что в конфликтных ситуациях генеральному секретарю следует занимать равноудаленную позицию и пользоваться нейтральной терминологией.

Россия надеется, что новый генсекретарь ООН сделает выводы из ошибок предшественника, подтверждала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат указывала на важность критического подхода к наследию нынешнего главы организации.