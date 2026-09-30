Путин поручил кабмину профинансировать развитие центров генетических ресурсов

Путин: Новые регионы приняли участие в референдуме в сложнейших условиях

Tекст: Вера Басилая

Президент Владимир Путин в среду приехал на первое пленарное заседание Госдумы девятого созыва, передает РИА «Новости».

«В сложнейших прифронтовых условиях миллионы людей приняли участие в референдумах. Хочу подчеркнуть, в строгом соответствии с международным правом, сделали свой законный выбор», – отметил президент.

Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли с 23 по 27 сентября 2022 года. По итогам обработки бюллетеней в Донецкой народной республике за вхождение в состав России высказались 99,23% проголосовавших, в Луганской народной республике – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%.

30 сентября 2022 года российский лидер выступил в Кремле по итогам голосования, после чего подписал договоры о принятии новых субъектов в состав государства.

Президент Владимир Путин назвал ясным выбор жителей Донбасса и Новороссии.

Он поздравил граждан с Днем воссоединения новых регионов со страной.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал о патриотическом подъеме после возвращения в состав государства.