Россия возвращает себе свое, отторгнутое от живого тела страны. Нет сомнений, что все цели и задачи на этом пути мы выполним. А Донбасс и Новороссия отстроятся и восстановятся от шрамов войны, обретут новое дыхание и станут еще одной точкой притяжения капиталов и людей.15 комментариев
Путин поручил кабмину профинансировать развитие центров генетических ресурсов
Президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить финансирование и реализацию программ развития национальных центров генетических ресурсов.
Соответствующие поручения главы государства были опубликованы на сайте Кремля по итогам заседания Совета по науке и образованию, прошедшего 11 августа, передает РИА «Новости».
«Правительству Российской Федерации… обеспечить в полном объеме реализацию программ развития национальных центров генетических ресурсов, определив механизм финансовой и иной поддержки указанных центров», – говорится в документе.
Кабинет министров должен подготовить первый доклад по этому вопросу до 30 декабря. В дальнейшем отчеты будут предоставляться один раз в полгода. Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава государства призвал уделять особое внимание работе национальных центров генетических ресурсов.
Российский лидер назвал цифровые хранилища геномов фундаментом для создания суверенных моделей искусственного интеллекта.
Ранее президент подписал указ о создании центра генетических ресурсов микроорганизмов на базе Курчатовского института.