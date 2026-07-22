Углеводороды останутся скелетом современной цивилизации, но в ином качестве. Это производство полимеров, из которых создается вся бытовая среда: от корпусов солнечных панелей до медицинского оборудования, это аммиак и минеральные удобрения, тонкая химия, лаки и краски. Сжигать нефть и газ в двигателе скоро станет признаком расточительства.200 комментариев
Путин призвал ориентировать экономическую политику на долгосрочные цели
На совещании в Кремле президент РФ Владимир Путин поручил выстраивать действенные экономические меры согласованно на федеральном, региональном и местном уровнях.
Путин провел в Кремле совещание, посвященное экономическим вопросам. «Именно на долгосрочные цели нужно ориентировать нашу экономическую политику, выстраивать реализуемые меры как на федеральном уровне, так и в регионах и на местах», – сказал глава государства, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал проведение совещания по экономическим вопросам.
В мае глава государства поручил сделать экономический рост страны более устойчивым.
Незадолго до этого российский лидер сообщил о планах обсудить макроэкономические показатели.