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Болгария разрешила разместить авиацию США вопреки бойкоту оппозиции
Парламент Болгарии одобрил размещение самолетов США на авиабазе Безмер
Народное собрание Болгарии разрешило дислокацию американских военных бортов на своей территории, несмотря на бойкот голосования со стороны оппозиционных фракций.
Решение о размещении авиации США поддержали 136 депутатов правящей коалиции «Прогрессивная Болгария» и партии «Движение за права и свободы», передает РИА «Новости».
На авиабазе Безмер в Ямбольской области расположатся до восьми самолетов-заправщиков и около 250 американских военнослужащих.
Оппозиционные блоки ГЕРБ-СДС, «Демократическая Болгария» и «Продолжаем перемены» проигнорировали голосование. Депутаты от партии «Возрождение» отдали 13 голосов против инициативы. Ранее премьер-министр Болгарии Румен Радев сообщил о получении соответствующей ноты от посольства США 17 июля.
В Иране назвали этот шаг содействием агрессии и военным преступлениям. Европейское командование США (EUCOM) в ответ подчеркнуло необходимость контроля возможных угроз на восточном фланге НАТО.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Болгарии Румен Радев рассказал о запросе США на размещение восьми самолетов-заправщиков.
Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи пригрозил серьезными последствиями за предоставление военных баз для американских ударов.