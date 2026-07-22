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    Углеводороды останутся скелетом современной цивилизации, но в ином качестве. Это производство полимеров, из которых создается вся бытовая среда: от корпусов солнечных панелей до медицинского оборудования, это аммиак и минеральные удобрения, тонкая химия, лаки и краски. Сжигать нефть и газ в двигателе скоро станет признаком расточительства.

    3 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Когда Европа перестанет финансировать Украину

    По мнению немецкого издания Die Welt, в 2027 году европейская финансовая река, впадающая в украинский бюджет, может превратиться в ручеек. А то и вовсе иссякнет. Но для этого должно сойтись несколько факторов.

    7 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Как разорвать ядерное кольцо вокруг России

    Вместо трех стран НАТО, юридически и фактически обладающих ядерным оружием, есть еще пять с американскими бомбами, две, способные запускать ракеты, и теперь еще плюс четыре, которые сняли законодательные ограничения на размещение ЯО. Итого 14 ядерных государств, и большинство – прямо у наших границ.

    5 комментариев
    22 июля 2026, 15:48 • Новости дня

    В Госдуме сообщили о запрете около 100 враждебных иностранных СМИ в России

    Пискарев: В России запретили работу 100 враждебных зарубежных СМИ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские власти ограничили работу порядка сотни иностранных средств массовой информации в качестве ответной меры на притеснение отечественных журналистов за рубежом, сообщил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

    «У нас запрещена деятельность около 100 враждебных зарубежных средств массовой информации», – сказал Пискарев в своем отчете на пленарном заседании парламента. Его слова приводит ТАСС.

    Депутат подчеркнул, что подобные ограничения стали зеркальным ответом на дискриминацию российских медиа в других странах. Для реализации этих мер был специально разработан механизм реагирования на ущемление прав и преследование отечественных журналистов за границей.

    В апреле прошлого года генпрокурор Игорь Краснов сообщил о запрете работы 81 зарубежного СМИ.

    В конце 2024 года Министерство иностранных дел назвало политической цензурой блокировку Telegram-каналов российских изданий.

    Летом 2024 года Москва ограничила доступ к вещанию десятков европейских средств массовой информации.

    22 июля 2026, 08:57 • Новости дня
    Орнелла Мути с дочерью подали заявление на российское гражданство

    Актриса Орнелла Мути с дочерью подали заявление на российское гражданство

    Орнелла Мути с дочерью подали заявление на российское гражданство
    @ TERESA SUAREZ/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Дочь актрисы Орнеллы Мути итальянская певица Найке Ривелли рассказала, что они с матерью подают заявление на получение российского гражданства.

    Итальянская певица Найке Ривелли и ее мать, актриса Орнелла Мути оформляют документы для получения гражданства России, передает РИА «Новости».

    Звездная семья объясняет это решение глубокой связью со страной и желанием перевезти родственников.

    «Мы подаем заявление на российское гражданство, чтобы чувствовать себя по-настоящему дома... У нас есть русские корни, мы не можем отречься от своего происхождения, от своих семьи и друзей», – заявила Ривелли.

    Дочь артистки добавила, что они не сталкивались с критикой на родине из-за частых визитов в России. По ее словам, многие итальянцы искренне любят русскую культуру и помнят поддержку россиян в период пандемии.

    Также семья рассматривает возможность покупки недвижимости в Москве или Петербурге.

    В августе прошлого года Найке Ривелли заявила о намерении получить российский паспорт.

    В феврале итальянский журналист Винченцо Лоруссо сообщил о планах стать гражданином России.

    В мае МВД заявило о неуклонном росте числа европейцев, желающих получить российское гражданство.

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    21 июля 2026, 19:10 • Новости дня
    Депутат объяснил ажиотаж Британии в связи со стрельбами российского корабля

    Депутат Колесник: Британия выдает обычные учения за угрозу

    Депутат объяснил ажиотаж Британии в связи со стрельбами российского корабля
    @ Игорь Чуприн/РИА Новости

    Tекст: Валерия Крутова

    Учебные стрельбы российского корабля в Ла-Манше проходили в соответствии со всеми нормами морского права, однако британская реакция на действия отечественного флота оказалась крайне истеричной. Это говорит о том, что Лондон сохраняет страх перед Москвой, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник. Ранее корабль «Неустрашимый» провел артиллерийские учения в международных водах.

    «Британия намеренно раздувает шум вокруг наших учений, чтобы поддержать миф о «российской угрозе», который Европа выдумала сама. На деле же ситуация абсолютно дежурная, ведь артиллерийские учения прошли с соблюдением всех мер безопасности», – отметил депутат.

    «Порядок действий при таких стрельбах строго регламентирован: заранее отводится специальный район, который затем обозначается на международных картах, а в навигационные маршруты вносятся соответствующие поправки. Об этом оповещаются все суда в округе, чтобы никто случайно не зашел в опасную зону», – пояснил он.

    «Если же в Лондоне всерьез испугались одного нашего корабля, то это не делает чести британским оборонным институтам и говорит лишь об их паранойе. Разумеется, учения велись у их рубежей, однако это международные воды, где подобные маневры проводят все флоты мира», – подчеркнул собеседник.

    «Показательно, что схожие действия НАТО у российских границ никакой истерики в Москве не вызывают. Вдоль них летают американские бомбардировщики, рядом с Калининградской областью отрабатываются сценарии нападения на регион, и мы прекрасно понимаем, что это подготовка к эскалации. Тем не менее реакция остается сдержанной», – добавил парламентарий.

    «Весь этот информационный ажиотаж объясняется просто: за ним стоит страх Британии и всего Запада перед нашей страной, который они сами довели до уровня паники. Отсюда и попытки выдать обычные учения за угрозу, и демонстративная нервозность вокруг каждого маневра российского флота», – заключил Колесник.

    Ранее министерство обороны Британии сообщило о фиксации учебных стрельб сторожевого корабля ВМФ РФ «Неустрашимый» в проливе Ла-Манш. По информации ведомства, маневры проходили примерно в 74 км к югу от Плимута, где располагается главная база Королевского военно-морского флота Соединенного Королевства.

    Кроме того, Лондон подчеркнул, что за действиями российского судна следил британский патрульный корабль HMS Tyne. Наблюдение с воздуха также осуществлял французский самолет. Перед началом же непосредственных стрельб «Неустрашимый» связался с моряками королевства и предупредил их о старте учений.

    Стрельбы продлились около 30 минут и проходили строго в международных водах. Министерство обороны, тем не менее, сочло необходимым подчеркнуть, что британский флот продолжает отслеживать ситуацию в проливе и пребывает в готовности обеспечить национальную безопасность.

    В связи с этим в интернете появились спекуляции, что произошедшее стало своеобразным «сигналом» для нового премьера страны Энди Бернема. На этом фоне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что все действия отечественных военных кораблей осуществляются в строгом соответствии с международным правом. «Поэтому не нужно здесь усматривать никаких намеков», – подчеркнул он.

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    22 июля 2026, 13:04 • Видео
    Глава ФБР летит в Россию. Зачем?

    Директор ФБР Кэш Патель прилетит в Россию в начале осени. О чем говорит этот визит?

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    21 июля 2026, 20:19 • Новости дня
    Россия подключилась к суду ООН между Литвой и Белоруссией

    МИД: Россия подключилась к суду ООН между Литвой и Белоруссией

    Россия подключилась к суду ООН между Литвой и Белоруссией
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва официально присоединилась к разбирательству о незаконном транзите мигрантов, став третьим участником процесса между Вильнюсом и Минском, сообщил МИД.

    Внешнеполитическое ведомство проинформировало о подаче соответствующей декларации. В министерстве подчеркнули уникальность этого решения, поскольку Россия впервые выступает третьей стороной в подобном международном судебном процессе.

    «20 июля Российская Федерация официально заявила о намерении вступить в качестве третьей стороны в начатое в 2025 году Литвой разбирательство против Республики Беларусь на основании Протокола против незаконного ввоза мигрантов, дополняющего Конвенцию против транснациональной организованной преступности. Соответствующая декларация российской стороны была подана в Международный суд ООН и опубликована на веб-сайте суда», – говорится в сообщении на сайте МИД.

    Представители министерства добавили, что участие Москвы призвано содействовать правильному и добросовестному толкованию международных соглашений. Дипломаты намерены следить за четким соблюдением правовых норм в ходе разбирательства.

    В прошлом году Литва обвинила Белоруссию в организации масштабного ввоза нелегалов.

    Вильнюс потребовал от Минска финансовой компенсации за возведение пограничных заграждений.

    В июне текущего года Москва анонсировала привлечение прибалтийских республик к международной ответственности за дискриминационную политику.

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    22 июля 2026, 14:14 • Новости дня
    Путин отметил инициативы «Единой России» по поддержке бюджетов регионов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин отметил инициативы «Единой России» в сфере бюджетного кредитования субъектов страны.

    Обсуждение состоялось в рамках совещания, посвященного текущему состоянию отечественной экономики, главным отраслям и системе государственных финансов.

    «По сути, речь идет о том, чтобы предоставить субъектам Федерации дополнительный ресурс. Он может быть направлен как на решение текущих задач, так и на стимулирование долгосрочного экономического роста, на поддержку технологического развития, деловой активности», – приводит канал Кремля в Max слова главы государства.

    Ранее партия «Единая Россия» предложила президенту рассмотреть возможность реструктуризации долгов регионов по бюджетным кредитам.

    Позже глава государства согласился перенести погашение задолженностей субъектов страны на более поздний срок.

    Данная мера позволит направить около 100 млрд рублей на социальные нужды граждан.

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    21 июля 2026, 17:32 • Новости дня
    Алиев рассказал о тайных переговорах России и Германии в Баку

    Алиев рассказал о тайной встрече чиновников России и Германии в Баку

    Tекст: Вера Басилая

    Бывшие высокопоставленные чиновники из России и Германии тайно встретились в июле для обсуждения путей урегулирования конфликта на Украине, сообщил азербайджанский президент Ильхам Алиев.

    Алиев на пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем рассказал, что встреча бывших российских и немецких госслужащих прошла в Азербайджане с 12 по 14 июля, передают СМИРБК.

    «Наша территория была использована для такой встречи без нашего ведома. Я не могу комментировать детали, поскольку мы не присутствовали на встрече. Однако данные о рейсах позволяют мне утверждать, что секретная встреча в Баку действительно состоялась», – заявил Алиев. Он добавил, что Баку приветствует любые шаги, направленные на завершение боевых действий.

    В свою очередь канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что не располагает информацией о прошедших переговорах.

    Ранее британская The Times писала об активизации в Берлине дискуссий по восстановлению каналов связи с Москвой.

    Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя эти сообщения, подчеркнул готовность России к диалогу. При этом он отметил, что звучащие в Европе заявления пока не находят отражения в реальной политике западных стран.

    Британская пресса заметила смену настроений в немецком подходе к диалогу с Москвой. В начале июля канцлер ФРГ Фридрих Мерц выразил надежду на скорое участие России в мирных переговорах.

    Весной глава киевского режима Владимир Зеленский предложил провести трехсторонние встречи на территории Азербайджана.

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    22 июля 2026, 14:17 • Новости дня
    Госдума ввела ограничения для уклоняющихся от наказания релокантов
    Госдума ввела ограничения для уклоняющихся от наказания релокантов
    @ Natalia Shatokhina/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Депутаты нижней палаты парламента окончательно утвердили меры против скрывающихся за границей правонарушителей.

    Ограничения коснутся лиц, уклоняющихся от наказания за дискредитацию армии, призывы к санкциям и нарушения в сфере иностранных агентов, передает РИА «Новости».

    Санкции начнут действовать после того, как МВД подтвердит факт нахождения человека за рубежом.

    Новые нормы вводят 14 строгих запретов. Беглецам откажут в регистрации бизнеса, сделках с недвижимостью, получении кредитов и выдаче водительских прав. Также они лишатся доступа к консульским услугам, а их имущество и банковские счета будут заморожены.

    Список таких граждан поручено вести Минюсту на основе данных силовых ведомств. Для легальных выплат фигурантам реестра придется использовать единственный специальный рублевый счет. Из этих же заблокированных средств нуждающиеся родственники смогут получать ежемесячное гуманитарное пособие.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул важность принятых инициатив. «Принятие изменений позволит создать дополнительные условия для реализации принципа неотвратимости наказания и обеспечения верховенства закона», – отметил спикер.

    В декабре прошлого года депутаты одобрили в первом чтении ограничения для скрывающихся за рубежом преступников.

    В мае нижняя палата парламента приняла поправки об аресте имущества дискредитирующих страну релокантов.

    В июне президент России подписал закон о блокировке банковских счетов уехавших нарушителей.

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    21 июля 2026, 21:10 • Новости дня
    Пожар на атакованном складе Wildberries в Электростали полностью потушили
    Пожар на атакованном складе Wildberries в Электростали полностью потушили
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сотрудники экстренных служб завершили тушение возгорания на складском комплексе маркетплейса Wildberries в Подмосковье.

    Пресс-служба объединенной компании RWB подтвердила успешное окончание спасательных работ, передает ТАСС.

    «По оперативной информации главного управления МЧС по Московской области, пожар, возникший в результате атаки на логистический объект Wildberries в Электростали, полностью ликвидирован», – говорится в сообщении.

    Сейчас руководство компании начинает комплексную оценку последствий инцидента. Специалисты проведут тщательный анализ текущего состояния инфраструктуры пострадавшего здания.

    Напомним, в субботу логистические центры компании Wildberries в Электростали и Котовске подверглись массированной атаке украинских беспилотников.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский поблагодарил украинских военных за удары по российским складам.

    Руководитель маркетплейса Татьяна Ким заявила о выплатах семьям погибших сотрудников по два миллиона рублей.

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    22 июля 2026, 08:53 • Новости дня
    Россия и Турция обсудили атаки ВСУ на «Голубой поток»
    Россия и Турция обсудили атаки ВСУ на «Голубой поток»
    @ gazprom.ru

    Tекст: Вера Басилая

    Москва и Анкара ведут закрытые консультации в связи с попытками украинских сил атаковать объекты газопровода «Голубой поток», сообщил источник в правительстве Турции.

    Представители России и Турции поддерживают контакты по закрытым каналам связи для обсуждения ситуации с атаками Вооруженных сил Украины на инфраструктуру «Голубого потока», передает РИА «Новости».

    «По этой теме контакты с российской стороной ведутся по необходимым каналам связи в закрытом режиме», – заявил источник агентства в турецком правительстве.

    До этого турецкий экономист Озлем Текиндор подчеркнула, что властям страны следует открыто предупредить Украину о недопустимости подобных действий, так как они могут оставить Турцию без энергоресурсов зимой.

    Ранее 7 июля компания «Газпром» сообщила об атаке украинских беспилотников на компрессорную станцию «Краснодарская».

    Правительство Турции начало проверку информации об инциденте на объектах экспортной магистрали.

    Позже министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил ожидание публичной реакции турецких властей на действия Киева.

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    21 июля 2026, 17:24 • Новости дня
    Атака ВСУ вызвала сброс воды из Белгородского водохранилища

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские военные нанесли удары по инфраструктуре Белгородского водохранилища, сообщил оперштаб региона.

    В результате атак гидротехническое оборудование получило повреждения, сообщается в канале оперштаба в Max.

    «В результате огневого воздействия со стороны ВСУ в минувшие выходные повреждено оборудование комплекса гидротехнических сооружений Белгородского водохранилища – произошел сброс воды», – говорится в публикации.

    В 2025 году плотина Белгородского водохранилища получила повреждения в результате удара ВСУ. После этого уровень воды в гидротехническом сооружении снизился на один метр.

    Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил о продолжительном частичном сбросе воды из-за регулярных атак.

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    21 июля 2026, 21:24 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили 123 украинских беспилотника в течение дня

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 123 украинских беспилотных летательных аппарата над территориями нескольких регионов страны и акваторией Черного моря.

    В Министерстве обороны России уточнили, что атака была отражена в период с 8.00 до 20.00 по московскому времени.

    Аппараты уничтожены над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и над акваторией Черного моря, сообщается в канале ведомства в Max.

    Накануне российские военные отразили масштабную атаку 161 украинского беспилотника.

    В субботу дежурные средства ПВО уничтожили 123 вражеских дрона над 11 регионами.

    Несколькими днями ранее Министерство обороны отчиталось о ликвидации 117 аппаратов самолетного типа.

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    21 июля 2026, 17:48 • Новости дня
    Скончался российский актер и создатель театра «Особняк» Поднозов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский актер и художественный руководитель театра «Особняк» Дмитрий Поднозов умер на 65-м году жизни.

    Информацию о кончине Поднозова подтвердили в его ближайшем окружении, передает ТАСС.

    «Дмитрий Поднозов умер вчера», – рассказал собеседник агентства.

    В декабре прошлого года у Дмитрия Поднозова выявили рак легких. В середине июля в таиландской больнице скончался артист Новгородского театра драмы Дмитрий Брейкин.

    За день до этого из жизни ушел народный артист России Юрий Смирнов.

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    21 июля 2026, 16:22 • Новости дня
    Мирный житель погиб при атаке украинского беспилотника в Белгороде

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины нанесли удар с помощью беспилотника по автомобилю, находившемуся на территории коммерческого объекта в Белгороде, сообщил оперштаб региона.

    В результате инцидента погиб один человек. «Беспилотник атаковал автомобиль на территории коммерческого объекта. Мужчина получил тяжелые травмы и скончался на месте. Выражаем соболезнования его семье, родным и близким», – говорится в сообщении оперштаба в Max.

    После взрыва машина загорелась. Прибывшие на место пожарные расчеты оперативно ликвидировали возгорание. Кроме того, в результате атаки были повреждены еще четыре автомобиля, находившиеся поблизости.

    Накануне в Белгородской области в результате атак ВСУ погиб один человек. Несколькими днями ранее украинский беспилотник атаковал автомобиль в селе Никольское.

    До этого при обстреле поселка Красная Яруга от полученных травм скончалась местная жительница.

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    21 июля 2026, 17:40 • Новости дня
    В Петербурге стартовал Третий международный джазовый фестиваль

    Tекст: Валерия Городецкая

    Третий международный джазовый фестиваль открылся в Петербурге шествием музыкантов в Летнем саду.

    Колонна из 50 исполнителей под руководством Игоря Бутмана объединилась в большой оркестр, импровизируя прямо на ходу, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    «Петербург с его богатой историей и творческой атмосферой всегда открыт к новому, и вот уже более века удивительно органично принимает джаз», – отметил Бутман. По его словам, главная миссия смотра заключается в превращении города в открытую сцену, доступную для каждого зрителя.

    Официальное открытие состоялось в местной филармонии при участии губернатора Александра Беглова. В рамках вечера прошла церемония вручения Всероссийской джазовой премии, где престижные награды получили лучшие инструменталисты, вокалисты и ансамбли страны.

    Звание легенды джаза 2026 года досталось выдающемуся композитору Алексею Козлову. Специальными гостями программы стали народные артисты России Давид Голощекин и Ильдар Абдразаков, а во втором отделении прозвучала совместная программа Московского джазового оркестра и Сергея Мазаева.

    Выступления на открытых площадках продлятся до 25 июля. Завершится праздник 26 июля премьерой музыкально-литературного спектакля, посвященного творчеству Леонида Утесова.

    В прошлом году второй Петербургский международный джазовый фестиваль собрал на своих площадках более 600 артистов.

    Весной Московский джазовый оркестр Игоря Бутмана выступил на петербургском гала-концерте «Триумф джаза».


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    21 июля 2026, 23:19 • Новости дня
    Хегсет раскрыл расходы США на конфликт с Ираном

    Tекст: Денис Тельманов

    Затраты Соединенных Штатов на противостояние с Ираном достигли отметки в 37,5 млрд долларов.

    Расходы американского бюджета на конфликт с Ираном в настоящее время составляют 37,5 млрд долларов, передает РИА «Новости». Об этом сообщил министр войны США Пит Хегсет.

    «Текущая оценка, которой мы располагаем на сегодняшний день, составляет 37,5 миллиардов долларов», – заявил глава ведомства.

    Он озвучил эти данные в ходе слушаний в сенатском комитете по ассигнованиям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители американской разведки оценили возможные траты Пентагона на конфликт с Ираном более чем в 100 млрд долларов.

    Телеканал NBC News назвал реальной стоимостью военных действий сумму от 80 до 100 млрд долларов.

    В мае Пит Хегсет поручил юристам проверить заявления сенатора Марка Келли о расходе американских боеприпасов.

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    21 июля 2026, 19:30 • Новости дня
    Голикова назвала здоровую семью фундаментом сильной России

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Национальном центре «Россия» прошла первая встреча цикла «Родина – это люди», посвященная укреплению благополучия семьи и общества.

    Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова приняла участие в обсуждении вопросов семейной политики, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Участники рассмотрели создание условий для рождения детей, развитие занятости и совершенствование системы здравоохранения.

    «Наш президент назвал Россию «Семьей семей» и неоднократно подчеркивал, что поддержка семей с детьми – это важнейший приоритет, а большая многодетная семья должна стать нормой, образцом для подражания, философией жизни и ориентиром всей государственной стратегии», – сказала Голикова. По ее словам, сейчас в стране насчитывается около 24 млн семей, из которых в 16 млн воспитываются дети.

    Вице-премьер отметила, что за последние пять лет число многодетных семей увеличилось почти в полтора раза. Более трех миллионов семей растят троих и более детей. Государство продолжает расширять меры поддержки: на федеральном уровне закреплен единый статус многодетной семьи, а в 50 регионах помощь предоставляется без оценки нуждаемости.

    Отдельное внимание уделили поддержке участников специальной военной операции. Для них разработан единый стандарт сопровождения, действуют программы бесплатного переобучения и меры поддержки при трудоустройстве. В сфере здравоохранения главным приоритетом остается профилактика заболеваний, охват которой значительно вырос.

    В июне суммарный коэффициент рождаемости вырос в 20 российских субъектах. Месяцем ранее Голикова сообщила об увеличении количества многодетных семей в полтора раза.


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    Зеленский принес главкома ВСУ в жертву «картонному майдану»

    «При нем украинские войска драпали и из-под Артемовска, и из-под Мариуполя, и будут драпать сейчас – фамилия обязывает» – так эксперты комментируют назначение Михаила Драпатого главкомом ВСУ. На этой должности он сменил Александра Сырского, увольнение которого стало политическим поражением Владимира Зеленского в угоду протестующей толпе. Как будет развиваться кризис на Украине и чего ждать от нового главкома ВСУ? Подробности

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    Украина ударила по Wildberries ради мнимой эффективности

    Два крупнейших логистических центра Wildberries в России подверглись атаке украинских беспилотников, начиненных шрапнелью. В результате ударов по целям в Котовске и Электростали есть погибшие и десятки раненых. Попытки атаковать объекты компании предпринимались и раньше, но эти инциденты не приводили к жертвам. Почему целью массированного удара противника стали торговые склады и какие действия придется предпринимать для их защиты? Подробности

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    • Глава ФБР летит в Россию. Зачем?

      Директор ФБР Кэш Патель прилетит в Россию в начале осени. О чем говорит этот визит?

    • Украина против Сырского

      Как утверждают источники западных и украинских СМИ, Владимир Зеленский принял решение об отставке главкома ВСУ Александра Сырского. Он не хотел, но его заставили.

    • Когда новый премьер развалит Британию

      Новый премьер Великобритании Энди Бернем заявил о «непоколебимой» поддержке Украины, едва вступив в должность. Но это ожидалось. Смена власти в Британии интересна совсем другим.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Замена паспорта в 45 лет в 2026 году: сроки, документы, госпошлина и штраф

      В 45 лет гражданин России обязан заменить паспорт по возрасту. В 2026 году подать заявление и документы нужно в течение 90 дней после дня рождения, а госпошлина за обычную замену составляет 300 рублей. Рассказываем, куда обращаться, какие документы понадобятся, сколько делают новый паспорт и что будет, если пропустить срок.

    • Как прописать ребенка в квартире в 2026 году: документы, сроки и порядок регистрации

      Ребенка нужно зарегистрировать по месту жительства или месту пребывания родителей. В 2026 году оформить прописку можно через «Госуслуги», МВД или МФЦ, если услуга доступна в регионе. Для детей до 14 лет действует важное правило: их регистрируют только по адресу регистрации родителя или опекуна. Разбираемся, какие документы нужны, сколько времени занимает регистрация и когда требуется согласие второго родителя или собственника жилья.

    • Яблочный Спас в 2026 году: какого числа, что можно и нельзя делать, традиции и приметы

      В среду, 19 августа 2026 года, православные христиане отмечают Преображение Господне – один из двунадесятых праздников церковного календаря. В народной традиции этот день называют Яблочным Спасом. В храмах освящают яблоки и другие плоды нового урожая, а в семьях готовят постные блюда с яблоками, вспоминают народные приметы и стараются провести день спокойно, без ссор и суеты.

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    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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