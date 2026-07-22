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В Госдуме сообщили о запрете около 100 враждебных иностранных СМИ в России
Пискарев: В России запретили работу 100 враждебных зарубежных СМИ
Российские власти ограничили работу порядка сотни иностранных средств массовой информации в качестве ответной меры на притеснение отечественных журналистов за рубежом, сообщил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
«У нас запрещена деятельность около 100 враждебных зарубежных средств массовой информации», – сказал Пискарев в своем отчете на пленарном заседании парламента. Его слова приводит ТАСС.
Депутат подчеркнул, что подобные ограничения стали зеркальным ответом на дискриминацию российских медиа в других странах. Для реализации этих мер был специально разработан механизм реагирования на ущемление прав и преследование отечественных журналистов за границей.
В апреле прошлого года генпрокурор Игорь Краснов сообщил о запрете работы 81 зарубежного СМИ.
В конце 2024 года Министерство иностранных дел назвало политической цензурой блокировку Telegram-каналов российских изданий.
Летом 2024 года Москва ограничила доступ к вещанию десятков европейских средств массовой информации.