Россия ограничила доступ к вещанию 81 СМИ Евросоюза

Трамп заявил о «пытках» в тюрьме штата Джорджия в 2023 году

Кандидат в президенты США Трамп заявил о «пытках» в тюрьме штата Джорджия в 2023 году

Tекст: Максим Попов

В письме, опубликованном штабом Трампа, говорится: «Я хочу, чтобы вы помнили, что они со мной сделали. Они пытали меня в тюрьме в округе Фултон и сделали снимок для картотеки», передает ТАСС со ссылкой на The Hill.

Как отмечает издание, в августе 2023 года Трамп был арестован в тюрьме округа Фултон по делу о вмешательстве в выборы. Его пребывание там было недолгим – около 20 минут. После этого он был освобожден из-под стражи.



Известно, что экс-президент был внесен в учетные списки тюрьмы под номером P01135809. Соответствующая запись появилась на официальном сайте учреждения. Согласно опубликованной информации, рост политика составляет примерно 190 см, вес – около 97,5 кг.

До этого большое жюри присяжных в Джорджии выдвинуло обвинения против Трампа и некоторых его соратников по делу о вмешательстве в выборы 2020 года. Фактически ему инкриминируется создание организованной группы, которая пыталась пересмотреть результаты президентских выборов.

Напомним, в воскресенье Трамп заявил, что добьется мирного урегулирования конфликта на Украине, если победит на предстоящих президентских выборах.