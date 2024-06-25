Российская СВО стала катализатором пока ещё не до конца проявленных, но очень интересных процессов по всей Европе. Она возвращает Старый Свет в историю, ставит его перед выбором – либо продолжить национальное существование, либо окончательно умереть, уйти в унификацию и подчиниться Америке.0 комментариев
Россия ограничила доступ к вещанию 81 СМИ Евросоюза
Россия ограничила доступ на своей территории к вещанию 81 СМИ Евросоюза
Россия в качестве ответной меры ограничивает доступ к вещанию 81 средства массовой информации Евросоюза на своей территории, сообщил МИД РФ.
Решение принято в качестве ответа на введенный Советом ЕС запрет любой вещательной активности трем российским СМИ (РИА «Новости», МИЦ «Известия» и «Российская газета»). Запрет вступил в силу 25 июня.
Россия вводит ответные меры, ограничивая вещание «медиаоператоров, систематически распространяющих недостоверную информацию о ходе специальной военной операции», говорится в сообщении на сайте МИД.
Доступ будет ограничен, в том числе к немецким СМИ Spiegel, Zeit, Frankfurter Allgemeine Zeitung, испанской El Pais, итальянским La Stampa, La Repubblica, французским Le Monde, Liberation, а также общеевропейским Politico и EUobserver.
Напомним, решение о приостановке вещания трех российских СМИ Совет ЕС принял 17 мая.