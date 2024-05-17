Если несогласие с выбором соотечественников может привести к попытке убить главу правительства, то значит устойчивая демократия в странах Восточной Европы так и не была построена, несмотря на обещанное Западом стабильное развитие.0 комментариев
В ЕС решили приостановить работу трех российских СМИ
Совет ЕС решил приостановить вещательную деятельность в странах объединения трех российских СМИ
Совет ЕС принял решение приостановить в странах объединения вещательную деятельность трех СМИ России и базирующегося в Праге портала Voice of Europe, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Совета.
Как говорится в сообщении, кроме Voice of Europe, Совет решил приостановить вещательную деятельность РИА Новости, «Известий» и «Российской газеты», поддерживающих «российскую пропаганду и агрессивную войну против Украины», передает ТАСС.
Ранее Евросоюз инициировал процесс приостановления действия лицензий на вещание четырех средств массовой информации НТВ и «НТВ-Мир», «Россия-1», «РенТВ», Первый канал согласно девятому пакету санкций.