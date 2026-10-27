В Сейме Литвы предложили ввести всеобщий призыв в армию с 2030 года

Оппозиция Литвы внесла в Сейм проект о всеобщем призыве в армию с 2030 года

Tекст: Мария Иванова

В Сейме Литвы зарегистрировали законопроект об обязательном всеобщем призыве на срочную армейскую службу с 2030 года. Лидер оппозиционной партии «Союз Отечества – Христианские демократы Литвы» Лауринас Касчюнас заявил, что «на обязательную срочную службу с 2030 года будут призываться все военнообязанные, включенные в сводный список определенного года, если они не пользуются отсрочками», передает ТАСС.

Сейчас служить отправляются либо добровольцы, либо призывники, которых случайно отбирает компьютерная программа из общего списка.

Консерваторы также предлагают призывать выпускников образовательных учреждений со специальностями, которых не хватает в вооруженных силах. Для женщин служба останется только добровольной.

В 2015 году Литва вернула отмененную в 2008 году срочную службу на фоне обострения геополитической ситуации. Изначально призыв возобновлялся на пять лет для формирования резерва, но затем его сделали постоянным. За всеобщий призыв выступают 76% жителей Литвы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в Литве начались военные учения с участием армии и добровольческих подразделений.

В прошлом месяце Координационный совет по всеобщей национальной обороне Литвы закрепил планы по переходу к всеобщему призыву на военную службу к 2030 году.

В мае власти республики объявили об активной подготовке к введению всеобщей воинской повинности.