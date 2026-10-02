Новые «Герани» начали «резать» стратегический мост через Днепр

Tекст: Олег Исайченко

Российские военные в ночь на пятницу нанесли удары беспилотниками по объектам инфраструктуры и портам Украины. Как сообщили в Минобороны, в результате в Киеве поражен в том числе авто-железнодорожный мост через Днепр, который используется для переброски войск и доставки военных грузов группировкам ВСУ в Донбассе.

При этом ранее ВС России уже наносили удары по этому инфраструктурному объекту. Так, накануне днем по Южному мосту ударили два дрона, вечером зафиксирован один прилет, а еще один – в ночь на 2 октября. В четверг мэр Киева Виталий Кличко заявил, что взрывы произошли «вблизи опорной части моста». Украинские СМИ писали о пожаре.

В связи с атаками в украинской столице ограничили движение по трем мостам через Днепр: Южный и Патона закрыты для проезда в обе стороны, а мост Метро перекрыт только в направлении левого берега реки. На этом фоне в Киеве произошел транспортный коллапс: возникли значительные пробки, а стоимость поездки на такси в столице с одного берега Днепра на другой взлетели до 2,3 тыс. гривен (50 долларов), передает издание «Страна».

Напомним, всего в Киеве девять крупных мостов через Днепр, через которые идет автомобильное и железнодорожное сообщение между правым и левым берегом, а также несколько небольших переправ над притоками. Однако, как отмечал глава Деснянского района Киева Максим Бахматов, поврежденный Южный мост имеет стратегическое значение для всей Украины.

Дело в том, что этот инфраструктурный объект обеспечивает 90% транзитного трафика между левобережной и правобережной частями страны. Он связывает три ключевые трассы М-05 (Киев – Одесса), М-06 (Киев – Чоп, далее к границе с Венгрией и Словакией) и М-03 (Киев – Харьков / Изюм / Славянск).

Южный мост – вантовый мостовой переход, который соединяет правый и левый берега Днепра и является частью Сырецко-Печерской линии метрополитена. Автомобильное движение по мосту было открыто 25 декабря 1990 года, движение поездов метро – 30 декабря 1992 года. Главный пролет Южного моста держат 72 пары вант (собраны из витых канатов диаметром 62 мм из оцинкованной проволоки).

Экс-депутат Рады Олег Царев назвал сооружение «уникальным наследием СССР». «Его строили с 1983 по 1990 год. Он был первым в Советском союзе вантовым мостом, по которому пустили метро. На пилоне хотели поставить ресторан-«летающую тарелку», как в Братиславе, но не потянули коммуникации», – написал он в своем Telegram-канале.

«Пилон в 133 метра держит пролет в 271 метр. Он не лежит на опорах, а висит на тросах – их 144, и, если один лопнет, соседние заберут его долю. Ванты – самая крепкая часть моста, поэтому обрушить его «Геранями» трудно. Украинские власти так и говорят: одно-два попадания не критичны», – добавил Царев. Экс-депутат напомнил, что Антоновский мост под Херсоном неоднократно подвергался ударам из систем HIMARS, однако полностью разрушить сооружение так и не удалось.

Впрочем, у Южного моста в Киеве есть уязвимое место, считает Царев. «Под асфальтом лежит тонкая стальная плита, рассчитанная в 80-х на грузовики по 5 – 7 тонн. Сейчас по ней идут фуры по 40 – 60 тонн. Мост проектировали на 20 тыс. машин в сутки, а до конфликта по нему ездило в пять раз больше. Гидроизоляцию после ремонта искали с экспертизой и нашли в виде пыли: мост перетер ее собственной вибрацией. Сам мост официально «ограниченно работоспособен», – уточнил бывший парламентарий.

В свою очередь военный эксперт Юрий Кнутов напомнил, что Южный мост считается крупнейшим в Киеве и одним из крупнейших через Днепр на Украине: по нему проходит порядка 90% транспортного потока.

По словам аналитика, опоры сооружения весьма массивные, и разрушить их обычной бомбой непросто. Поэтому, предположил он, целью атаки стали ванты – тросы, которые удерживают пролетное строение.

О новом подходе поражения такой цели говорит и политолог, экономист Иван Лизан. Он связывает изменение тактики с появлением модификации «Гераней», способной «резать» металлоконструкции. В качестве примера собеседник привел ситуацию в районе киевской ТЭЦ-5: там с помощью БПЛА были срезаны верхушки опор ЛЭП напряжением 330 кВ. Восстановление таких линий электропередачи – трудоемкий и длительный процесс, заметил эксперт. Теперь же предпринимается попытка с помощью этих «Гераней» «порезать» ванты Южного моста в Киеве.

Сама конструкция опирается на две опоры, а ключевую роль в ней действительно играет пилон – через него распределяется основная нагрузка. Если основание одной из опор будет разрушено, устойчивость сооружения нарушится: центр тяжести сместится в сторону, и мост начнет заваливаться набок. Это спровоцирует разрыв вант и приведет к обрушению всех пролетов, описывает автор Telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев вероятный замысел механики разрушения.

«Но так как основание этой опоры очень массивное и прочное, и проникающей тандемной БЧ пока еще нет, судя по всему, командование решило использовать обычные «Герани – Сикер», которые имеют возможность управления, как большой FPV-дрон, что дает нужную точность», – написал эксперт. Он допустил, что боевая часть оснащена кумулятивной воронкой – она разрушает железобетонную конструкцию и перерезает арматуру кумулятивной струей в точке удара. По оценкам Васильева,

семь – десять точных попаданий способны повредить до половины сечения опорного массива. После этого дальнейшее разрушение произойдет за счет собственной массы сооружения: когда напряжения сжатия достигнут критического уровня, начнется обрушение.

Несколько иной точки зрения придерживается Лизан. «В случае с вантовыми мостами критическим элементом являются несущие тросы: их повреждение способно вывести объект из эксплуатации. При этом полного обрушения может и не произойти – ограничение будет связано с потерей несущей способности: мост станет непригодным для проезда транспорта определенной грузоподъемности», – объясняет аналитик.

На этом фоне Кнутов указал, что первая попытка с помощью «Гераней» перерезать один из вантов, судя по всему, оказалась не совсем удачной. «Насколько я понимаю, беспилотник попал в пилон, к которому крепятся тросы. Тем не менее была повреждена часть полотна, что осложнило движение транспорта. Второй удар, по всей видимости, также наносился по ванту с расчетом закрыть объект, но точных данных о результатах пока нет», – рассказал эксперт.

Он также подчеркивает: такие удары не приведут к обрушению моста, но он не сможет выдерживать ту нагрузку, которую несет сейчас. Кроме того, аналитик допускает, что специалисты попытаются ремонтировать ванты, но небыстрый процесс: если на восстановление полотна уходят сутки, то на ванты – не менее недели или даже больше, все зависит от наличия необходимых материалов. При этом, по словам собеседника, у ВС России сохраняется возможность продолжать воздействие на объект.

«Противник отремонтирует ванты, а мы снова выведем их из строя. Если отработаем эту технологию, сможем фактически удерживать Южный мост в нерабочем состоянии, не разрушая при этом опоры»,

– подчеркнул Кнутов. По его оценкам, такая ситуация осложнит связь между западной и восточной частями Киева, а это приведет к серьезным проблемам для украинской армии.

«Дело в том, что часть военных грузов, поступающих с западной Украины, традиционно шла через Киев – в том числе потому, что город считался одним из наиболее защищенных узлов. Отсюда логистические маршруты расходились по другим городам. Продолжение атак неизбежно осложнит положение украинской армии в Донбассе», – детализировал Кнутов.

Впрочем, как напомнил Лизан, Южный мост – не единственный в округе. Спикер упомянул, в частности, мост Патона: «он дышит на ладан, в стране с налаженной инфраструктурой его, вероятно, уже закрыли бы для движения». «Тем не менее, даже при наличии альтернативных переправ проблемы на транспортной сети создать вполне реально. Все будет зависеть от того, какое политическое решение примут в Москве», – заключил эксперт.

Смотрите кадры транспортного коллапса в Киеве на фоне удара ВС РФ по мосту через реку Днепр в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.