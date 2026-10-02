  • Новость часаОтражены атаки на четыре российских НПЗ
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    СК завел дело о присвоении США денег бизнесмена Малофеева для финансирования ВСУ
    На стелах «мирным жителям» в Буче нашли имена боевиков «Азова»
    В Швеции заявили о готовности к ударам вглубь России
    Освобождены харьковские Грачевка и Сердобино, сумская Малая Рыбица
    В Европе начали готовиться к отставке Мерца
    Эксперт оценил надежды Швеции на военный потенциал Готланда
    Франция предложила ЕС вскрыть запасы нефти из-за давления США
    Япония ввела санкции против российских компаний и 35 судов
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Главные угрозы современности требуют сложных решений

    Задачи, которые должна решать Россия в экономике и вопросах развития общества, не являются уникальными. Ими в той или иной мере озабочен весь мир. Это одновременно хорошая и плохая новость.

    0 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Греческая «реконкиста» опирается на Израиль

    Перспектива войны с Турцией не является жупелом для греческого общества. Напротив – за несколько столетий надежда на реванш и освобождение Константинополя, подкрепленная многочисленными предсказаниями почитаемых святых, закрепилась в греческом национальном сознании как «Великая идея».

    2 комментария
    Алексей Вагин Алексей Вагин Почему Европе больше всех надо

    Поведение европейского правящего класса не укладывается в логику сурового геополитического реализма, и это плохо. Если бы в Европе у власти были хитрые дельцы, умело прячущие собственные хищнические цели под маской борьбы за справедливость, с ними было бы легче договориться.

    10 комментариев
    2 октября 2026, 14:26 • Политика

    Новые «Герани» начали «резать» стратегический мост через Днепр

    Новые «Герани» начали «резать» стратегический мост через Днепр
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Вооруженные силы России вторые сутки наносят удары по вантовому авто-железнодорожному Южному мосту в Киеве, который, по данным Минобороны, обеспечивал переброску войск и поставки военных грузов для ВСУ в Донбассе. Эксперты указывают на изменение в подходе поражения подобных сложных целей: если прежде ВС РФ пытались обрушить массивные опоры сооружений, то теперь усилия сосредоточены на перерезании несущих тросов – вантов.

    Российские военные в ночь на пятницу нанесли удары беспилотниками по объектам инфраструктуры и портам Украины. Как сообщили в Минобороны, в результате в Киеве поражен в том числе авто-железнодорожный мост через Днепр, который используется для переброски войск и доставки военных грузов группировкам ВСУ в Донбассе.

    При этом ранее ВС России уже наносили удары по этому инфраструктурному объекту. Так, накануне днем по Южному мосту ударили два дрона, вечером зафиксирован один прилет, а еще один – в ночь на 2 октября. В четверг мэр Киева Виталий Кличко заявил, что взрывы произошли «вблизи опорной части моста». Украинские СМИ писали о пожаре.

    В связи с атаками в украинской столице ограничили движение по трем мостам через Днепр: Южный и Патона закрыты для проезда в обе стороны, а мост Метро перекрыт только в направлении левого берега реки. На этом фоне в Киеве произошел транспортный коллапс: возникли значительные пробки, а стоимость поездки на такси в столице с одного берега Днепра на другой взлетели до 2,3 тыс. гривен (50 долларов), передает издание «Страна».

    Напомним, всего в Киеве девять крупных мостов через Днепр, через которые идет автомобильное и железнодорожное сообщение между правым и левым берегом, а также несколько небольших переправ над притоками. Однако, как отмечал глава Деснянского района Киева Максим Бахматов, поврежденный Южный мост имеет стратегическое значение для всей Украины.

    Дело в том, что этот инфраструктурный объект обеспечивает 90% транзитного трафика между левобережной и правобережной частями страны. Он связывает три ключевые трассы М-05 (Киев – Одесса), М-06 (Киев – Чоп, далее к границе с Венгрией и Словакией) и М-03 (Киев – Харьков / Изюм / Славянск).

    Южный мост – вантовый мостовой переход, который соединяет правый и левый берега Днепра и является частью Сырецко-Печерской линии метрополитена. Автомобильное движение по мосту было открыто 25 декабря 1990 года, движение поездов метро – 30 декабря 1992 года. Главный пролет Южного моста держат 72 пары вант (собраны из витых канатов диаметром 62 мм из оцинкованной проволоки).

    Экс-депутат Рады Олег Царев назвал сооружение «уникальным наследием СССР». «Его строили с 1983 по 1990 год. Он был первым в Советском союзе вантовым мостом, по которому пустили метро. На пилоне хотели поставить ресторан-«летающую тарелку», как в Братиславе, но не потянули коммуникации», – написал он в своем Telegram-канале.

    «Пилон в 133 метра держит пролет в 271 метр. Он не лежит на опорах, а висит на тросах – их 144, и, если один лопнет, соседние заберут его долю. Ванты – самая крепкая часть моста, поэтому обрушить его «Геранями» трудно. Украинские власти так и говорят: одно-два попадания не критичны», – добавил Царев. Экс-депутат напомнил, что Антоновский мост под Херсоном неоднократно подвергался ударам из систем HIMARS, однако полностью разрушить сооружение так и не удалось.

    Впрочем, у Южного моста в Киеве есть уязвимое место, считает Царев. «Под асфальтом лежит тонкая стальная плита, рассчитанная в 80-х на грузовики по 5 – 7 тонн. Сейчас по ней идут фуры по 40 – 60 тонн. Мост проектировали на 20 тыс. машин в сутки, а до конфликта по нему ездило в пять раз больше. Гидроизоляцию после ремонта искали с экспертизой и нашли в виде пыли: мост перетер ее собственной вибрацией. Сам мост официально «ограниченно работоспособен», – уточнил бывший парламентарий.

    В свою очередь военный эксперт Юрий Кнутов напомнил, что Южный мост считается крупнейшим в Киеве и одним из крупнейших через Днепр на Украине: по нему проходит порядка 90% транспортного потока.

    По словам аналитика, опоры сооружения весьма массивные, и разрушить их обычной бомбой непросто. Поэтому, предположил он, целью атаки стали ванты – тросы, которые удерживают пролетное строение.

    О новом подходе поражения такой цели говорит и политолог, экономист Иван Лизан. Он связывает изменение тактики с появлением модификации «Гераней», способной «резать» металлоконструкции. В качестве примера собеседник привел ситуацию в районе киевской ТЭЦ-5: там с помощью БПЛА были срезаны верхушки опор ЛЭП напряжением 330 кВ. Восстановление таких линий электропередачи – трудоемкий и длительный процесс, заметил эксперт. Теперь же предпринимается попытка с помощью этих «Гераней» «порезать» ванты Южного моста в Киеве.

    Сама конструкция опирается на две опоры, а ключевую роль в ней действительно играет пилон – через него распределяется основная нагрузка. Если основание одной из опор будет разрушено, устойчивость сооружения нарушится: центр тяжести сместится в сторону, и мост начнет заваливаться набок. Это спровоцирует разрыв вант и приведет к обрушению всех пролетов, описывает автор Telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев вероятный замысел механики разрушения.

    «Но так как основание этой опоры очень массивное и прочное, и проникающей тандемной БЧ пока еще нет, судя по всему, командование решило использовать обычные «Герани – Сикер», которые имеют возможность управления, как большой FPV-дрон, что дает нужную точность», – написал эксперт. Он допустил, что боевая часть оснащена кумулятивной воронкой – она разрушает железобетонную конструкцию и перерезает арматуру кумулятивной струей в точке удара. По оценкам Васильева,

    семь – десять точных попаданий способны повредить до половины сечения опорного массива. После этого дальнейшее разрушение произойдет за счет собственной массы сооружения: когда напряжения сжатия достигнут критического уровня, начнется обрушение.

    Несколько иной точки зрения придерживается Лизан. «В случае с вантовыми мостами критическим элементом являются несущие тросы: их повреждение способно вывести объект из эксплуатации. При этом полного обрушения может и не произойти – ограничение будет связано с потерей несущей способности: мост станет непригодным для проезда транспорта определенной грузоподъемности», – объясняет аналитик.

    На этом фоне Кнутов указал, что первая попытка с помощью «Гераней» перерезать один из вантов, судя по всему, оказалась не совсем удачной. «Насколько я понимаю, беспилотник попал в пилон, к которому крепятся тросы. Тем не менее была повреждена часть полотна, что осложнило движение транспорта. Второй удар, по всей видимости, также наносился по ванту с расчетом закрыть объект, но точных данных о результатах пока нет», – рассказал эксперт.

    Он также подчеркивает: такие удары не приведут к обрушению моста, но он не сможет выдерживать ту нагрузку, которую несет сейчас. Кроме того, аналитик допускает, что специалисты попытаются ремонтировать ванты, но небыстрый процесс: если на восстановление полотна уходят сутки, то на ванты – не менее недели или даже больше, все зависит от наличия необходимых материалов. При этом, по словам собеседника, у ВС России сохраняется возможность продолжать воздействие на объект.

    «Противник отремонтирует ванты, а мы снова выведем их из строя. Если отработаем эту технологию, сможем фактически удерживать Южный мост в нерабочем состоянии, не разрушая при этом опоры»,

    – подчеркнул Кнутов. По его оценкам, такая ситуация осложнит связь между западной и восточной частями Киева, а это приведет к серьезным проблемам для украинской армии.

    «Дело в том, что часть военных грузов, поступающих с западной Украины, традиционно шла через Киев – в том числе потому, что город считался одним из наиболее защищенных узлов. Отсюда логистические маршруты расходились по другим городам. Продолжение атак неизбежно осложнит положение украинской армии в Донбассе», – детализировал Кнутов.

    Впрочем, как напомнил Лизан, Южный мост – не единственный в округе. Спикер упомянул, в частности, мост Патона: «он дышит на ладан, в стране с налаженной инфраструктурой его, вероятно, уже закрыли бы для движения». «Тем не менее, даже при наличии альтернативных переправ проблемы на транспортной сети создать вполне реально. Все будет зависеть от того, какое политическое решение примут в Москве», – заключил эксперт.

    Смотрите кадры транспортного коллапса в Киеве на фоне удара ВС РФ по мосту через реку Днепр в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.

    Главное
    Установлена личность застрелившего полицейского в Подмосковье
    У второго пилота рейса Flydubai нашли листовки «Свободной Палестины»
    Украина заявила о первом применении баллистической ракеты FP-7
    Израиль обвинил Британию во вмешательстве в выборы
    Грузия раскритиковала Британию за санкции против лидеров Южной Осетии
    Китайская нейросеть выдала инструкции по подготовке терактов и созданию зарина
    The Beatles выпустили альбом с ранее неизвестной песней Леннона

    Россия увеличила расходы на человеческий капитал и инфраструктуру

    В Госдуму внесен главный финансовый документ на ближайшие три года. Новый трехлетний бюджет можно назвать социально ориентированным. Но главное, что рост расходов на здравоохранение, образование, семьи с детьми и пенсионеров сбалансированы с поддержкой развития самой экономики и промышленности. Подробности

    Перейти в раздел

    Новые «Герани» начали «резать» стратегический мост через Днепр

    Вооруженные силы России вторые сутки наносят удары по вантовому авто-железнодорожному Южному мосту в Киеве, который, по данным Минобороны, обеспечивал переброску войск и поставки военных грузов для ВСУ в Донбассе. Эксперты указывают на изменение в подходе поражения подобных сложных целей: если прежде ВС РФ пытались обрушить массивные опоры сооружений, то теперь усилия сосредоточены на перерезании несущих тросов – вантов. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия вернула Родину миллионам русских

    Новые жилые кварталы, восстановленные мосты и дороги, сотни перезапущенных предприятий – с такими результатами Донбасс и Новороссия встречают четвертую годовщину воссоединения с Россией. Это событие изменило стратегическое положение страны, укрепив ее позиции в Азово-Черноморском регионе и обеспечив сухопутный путь в Крым. Но главным итогом стала защита миллионов русских людей, которые стали гражданами своей исторической Родины – России. Подробности

    Перейти в раздел

    Школьники устроили хаос по всей Франции

    Не иначе как «мятежом» уже называют протесты, которые устроили по всей Франции школьники и студенты. Задержаны тысячи человек, от рук школьников пострадали сотни избитых и покалеченных полицейских. Чем так недовольны французские подростки и почему их действия фактически поставили в тупик руководство Франции? Подробности

    Перейти в раздел

    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Когда придет пенсия в октябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Пенсии за октябрь 2026 года выплачиваются по региональным графикам Социального фонда России. Через почтовые отделения каждому пенсионеру устанавливают свою дату доставки в пределах регионального выплатного периода, который обычно длится с 3-го по 25-е число месяца, а даты банковских зачислений зависят от конкретного отделения СФР и кредитной организации. В октябре федеральных праздников нет, но 3-4, 10-11, 17-18 и 24-25 октября приходятся на субботу и воскресенье, поэтому часть выплат в регионах могут перечислить или доставить заранее. Рассказываем, когда придет пенсия в октябре 2026 года на карту и через «Почту России», где проверить точную дату и что делать, если деньги не поступили вовремя.

    • Что изменится с 1 октября 2026 года: новые законы о маркетплейсах, ипотеке и микрозаймах

      С 1 октября 2026 года в России вступает в силу сразу несколько заметных изменений. Заработает закон о платформенной экономике: маркетплейсы должны будут обеспечить новый порядок взаимодействия покупателей с продавцами, проверки карточек товаров, скидок, блокировок и жалоб селлеров. Одновременно изменятся условия семейной ипотеки, заработает ограничение на выдачу третьего дорогого микрозайма, расширятся возможности Системы быстрых платежей, появятся новые правила для самозанятых на цифровых платформах и начнется выдача лицензий продавцам табачной продукции. Рассказываем, что изменится с 1 октября 2026 года и кого коснутся новые правила.

    • Когда придут детские пособия в октябре 2026 года: график выплат 2, 5 и 8 октября

      В октябре 2026 года основные детские пособия через банки поступят 2, 5 и 8 октября. Выплаты, которые обычно перечисляют 3-го числа, придут досрочно 2 октября, поскольку 3 октября выпадает на субботу. 5 октября по обычному графику перечислят ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет, а 8 октября – пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям. Большинство октябрьских выплат начисляются за сентябрь. Рассказываем, какие пособия придут в каждую дату, когда ждать деньги через почту и что делать, если выплата не поступила.

    Перейти в раздел

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации