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Королевская семья Нидерландов обогатилась на 500 млн евро благодаря колониализму
Правящая династия Нидерландов заработала около 500 млн евро на поддержке колониализма, получая основной доход через Голландскую Ост-Индскую компанию, сообщила телерадиокомпания NOS со ссылкой на результаты исследования Лейденского университета.
Правящая королевская династия Нидерландов Оранских-Нассау столетиями получала крупную финансовую выгоду от поддержки колониализма, передает РИА «Новости». По данным телерадиокомпании NOS, ссылающейся на исследование Лейденского университета, монархи активно способствовали этой политике.
«Оранские-Нассау на протяжении веков открыто поддерживали колониализм и получали от него значительную выгоду, однако относительно мало влияли на политику Нидерландов в этой сфере», – отмечается в материале. Университет изучал колониальное прошлое семьи несколько лет по просьбе короля Виллема-Александра.
Руководитель исследования Герт Остинди подчеркнул, что династия оказывала многовековую беспринципную поддержку колониализму, включая рабство. Представители семьи считали колониальные войны и подавление восстаний оправданными. Критика подобной политики прозвучала лишь при королеве Юлиане в 1948 году.
Основной доход монархам принесла Голландская Ост-Индская компания. В пересчете на современные деньги их заработок составил 500 млн евро.
При этом на трансатлантической работорговле в Карибском бассейне семья почти ничего не заработала, так как Вест-Индская компания приносила в основном убытки.
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