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    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Главные угрозы современности требуют сложных решений

    Задачи, которые должна решать Россия в экономике и вопросах развития общества, не являются уникальными. Ими в той или иной мере озабочен весь мир. Это одновременно хорошая и плохая новость.

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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Греческая «реконкиста» опирается на Израиль

    Перспектива войны с Турцией не является жупелом для греческого общества. Напротив – за несколько столетий надежда на реванш и освобождение Константинополя, подкрепленная многочисленными предсказаниями почитаемых святых, закрепилась в греческом национальном сознании как «Великая идея».

    2 комментария
    Алексей Вагин Алексей Вагин Почему Европе больше всех надо

    Поведение европейского правящего класса не укладывается в логику сурового геополитического реализма, и это плохо. Если бы в Европе у власти были хитрые дельцы, умело прячущие собственные хищнические цели под маской борьбы за справедливость, с ними было бы легче договориться.

    10 комментариев
    2 октября 2026, 15:58 • Новости дня

    Число жертв эпидемии Эболы в Конго превысило 4 тыс. человек

    Tекст: Вера Басилая

    В Демократической Республике Конго (ДР Конго) эпидемия лихорадки Эбола унесла жизни 4018 человек при 8,3 тыс. подтвержденных случаев заболевания.

    Уровень летальности от лихорадки Эбола в ДР Конго составляет 48,4%, сообщает Национальный институт общественного здравоохранения (INSP) страны, передает РИА «Новости». Отмечается, что случаи заболевания зафиксированы в семи провинциях ДР Конго.

    Из числа зараженных лихорадкой смогли вылечиться 2162 человека.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник академик Геннадий Онищенко предупредил о возможных опасных мутациях вируса Эбола.

    В понедельник в Конго до смерти избили женщину-политика после ее выступления об Эболе.

    На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения сообщила о расширении эпидемии Эболы в Конго.

    29 сентября 2026, 22:47 • Новости дня
    Ученые назвали инфекции причиной 12% случаев рака в мире

    The Lancet: Инфекции назвали причиной 12% случаев рака в мире

    Tекст: Катерина Туманова

    В 2024 году около 12% новых случаев онкологии в мире были связаны с инфекционными агентами, такими как Helicobacter pylori и вирус папилломы человека, сообщили ученые в статье для журнала The Lancet.

    По оценкам исследователей, в 2024 году в мире было выявлено около 2,3 млн новых случаев рака, вызванных инфекциями. Это составляет 12% от всех онкологических заболеваний.

    Наибольшее количество случаев связано с бактерией Helicobacter pylori – 760 тыс., за ней следуют вирус папилломы человека (750 тыс.) и вирус гепатита В (360 тыс.), пишет The Lancet Oncology.

    Самый высокий уровень заболеваемости зафиксирован в Восточной Азии, где зарегистрировано 990 тыс. случаев, что составляет 42% от мирового показателя.

    Кроме того, показатели выше среднемирового уровня отмечены в странах Африки к югу от Сахары, Центральной и Восточной Европе, а также Юго-Восточной Азии.

    Ученые подчеркивают важность контроля над инфекциями для предотвращения онкологии. В числе необходимых мер они называют вакцинацию, тестирование и лечение вирусных гепатитов, безопасные методы инъекций и скрининг предраковых состояний.

    Также отмечается потребность в инвестициях для разработки новых средств профилактики, особенно против вируса Эпштейна-Барр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские ученые нашли способ выявлять рак груди по анализу слюны.

    Главный онколог Минздрава заявил, что женщины болеют раком чаще мужчин.

    Министр Мурашко сообщил, что риск возникновения онкозаболеваний может вырасти на 50%.

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    29 сентября 2026, 18:12 • Новости дня
    В России разработали первую отечественную шприц-ручку с адреналином

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская биофармацевтическая компания «Промомед» подала заявление на регистрацию уникального препарата на основе адреналина в форме одноразового автоинъектора для экстренной помощи аллергикам.

    Средство предназначено для спасения пациентов при развитии тяжелой, угрожающей жизни аллергической реакции. В настоящий момент на территории страны адреналин доступен исключительно в ампулах, которые применяются в лечебных учреждениях или специалистами скорой помощи, передает ТАСС.

    Директор по новым продуктам компании Кира Заславская отметила, что созданное устройство уже содержит необходимую дозу эпинефрина. Механизм инжектора разработан таким образом, что укол можно делать прямо через одежду, а само применение не требует специальных медицинских навыков.

    По словам Заславской, в стрессовых условиях при стремительном развитии анафилаксии на вскрытие ампулы и набор нужной дозы уходит драгоценное время. Она подчеркнула, что появление отечественных автоинъекторов радикально изменит подходы к оказанию экстренной помощи. При создании шприц-ручки производитель тесно сотрудничал с врачами и Ассоциацией аллергиков и атопиков России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе специалисты назвали сроки поступления в медицинские учреждения первой российской вакцины от ВПЧ.

    В середине месяца Роспотребнадзор сообщил о завершении испытаний вакцин от лихорадок Марбург и Эбола.

    В прошлом году эксперты перечислили самые опасные для аллергиков цветы.

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    2 октября 2026, 00:03 • Видео
    Власть Британии хочет назад в ЕС. Оголодала

    Вопреки прежним обещаниям, премьер-министр Великобритании Энди Бернем предложил провести новый референдум о членстве в Евросоюзе. Потому что деньги кончились.

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    30 сентября 2026, 08:59 • Новости дня
    Врач раскрыла неочевидные симптомы опасного дефицита калия

    Диетолог Русакова назвала мышечные судороги и слабость признаками дефицита калия

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дефицит калия развивается незаметно, и на ранних стадиях его признаки легко списать на усталость, недосып или перетренированность, рассказала диетолог, кандидат медицинских наук, сотрудник НИИ СП имени Склифосовского Дарья Русакова.

    Легкая нехватка этого важного микроэлемента может протекать совершенно бессимптомно, передает канал 360.

    Человек просто ощущает слабость и быстро устает, поэтому часто списывает недомогание на обычный недосып или последствия интенсивных тренировок.

    «Легкий дефицит может протекать незаметно, легкая слабость, утомляемость, редкие судороги, проявление мышечной слабости, запоры и редкие перебои в работе сердца», – пояснила специалист. По ее словам, пациенты обычно обращаются за медицинской помощью, когда ночные судороги в икрах начинают существенно портить качество жизни.

    Тяжелая форма гипокалиемии представляет серьезную угрозу для жизни. Она способна спровоцировать опасную аритмию, фибрилляцию желудочков сердца и даже мышечный паралич, затрагивающий в том числе дыхательную мускулатуру. При этом для развития столь критического состояния необходимо совпадение сразу нескольких негативных факторов.

    Одного лишь скудного рациона для возникновения тяжелой патологии недостаточно. Как правило, к проблеме приводит сочетание однообразного питания, приема определенных медикаментов, например диуретиков, а также заболеваний желудочно-кишечного тракта, вызывающих обезвоживание организма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, богатые калием бананы и шпинат эффективно снижают артериальное давление.

    Резкая потеря веса провоцирует опасные нарушения баланса этого микроэлемента.

    Почти половина населения из-за неправильного повседневного рациона страдает от выраженного недостатка магния.

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    29 сентября 2026, 20:04 • Новости дня
    В Марокко женщина впервые в истории назначена премьер-министром страны

    Король Марокко Мухаммед VI назначил Фатиму Мансури главой правительства

    Tекст: Вера Басилая

    Король Марокко Мухаммед VI назначил координатора партии «Подлинность и модернизм» Фатиму Мансури главой правительства и поручил ей сформировать новый кабинет министров.

    Король Марокко Мухаммед VI принял Фатиму Мансури во дворце в Рабате и назначил ее главой правительства страны в соответствии с конституцией, передает РИА «Новости».

    В заявлении министерства королевского двора и протокола, опубликованном марокканским изданием Map Express, уточняется, что монарх поручил координатору руководства партии «Подлинность и модернизм» сформировать новый кабинет министров.

    Ранее правящая коалиция из трех партий обеспечила себе абсолютное большинство по итогам парламентских выборов в Марокко, получив в сумме 228 мандатов.

    В начале месяца Испания установила причастность властей Марокко к вторжению мигрантов в Сеуту. В прошлом месяце этот миграционный кризис ударил по популярности правящей партии Испании.


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    29 сентября 2026, 18:14 • Новости дня
    В угандийском королевстве Торо короновали нового монарха

    Daily Monitor: В Уганде короновали нового короля Торо Эдварда Ньябонго I

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший тележурналист Эдвард Рукиди Ньябонго I прошел традиционные обряды и официально стал правителем королевства Торо на западе Уганды.

    Церемония состоялась во дворце Карузиика в городе Форт-Портал при участии президента страны Йовери Мусевени и тысяч местных жителей, передает ТАСС со ссылкой на газету Daily Monitor.

    Новый монарх был избран представителями королевского клана Бабиито после смерти предыдущего правителя Ойо Ньимбы Кабамбы Игуры Рукиди IV. Позднее его кандидатуру утвердил Верховный совет королевства.

    Коронация прошла на фоне спора о престолонаследии. Мать покойного правителя Бест Кемигиса настаивает на незаконности выбора преемника, заявляя, что у ее сына остался наследник. При этом представители клана заявляют, что официально он представлен не был.

    До восшествия на престол Ньябонго I работал тележурналистом в государственной Угандийской телерадиовещательной корпорации. Традиционные королевства в Уганде не обладают политической властью, но играют важную культурную и общественную роль.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Уганде умер самый молодой в мире монарх, правивший королевством Торо.

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    29 сентября 2026, 17:29 • Новости дня
    Смертность от холеры в мире достигла рекордного за 27 лет уровня

    ВОЗ: Смертность от холеры в мире достигла рекордного за 27 лет уровня

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В прошлом году глобальная смертность от холеры увеличилась на 30%, достигнув рекордных значений из-за тяжелой ситуации в странах Африки, подсчитала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

    ВОЗ зарегистрировала наивысшее с 1999 года число смертей от холеры в мире. В целом за год количество летальных исходов в 2025 году увеличилось на 30%, сообщает РИА «Новости».

    «В 2025 году число случаев смерти от холеры возросло на 30%, несмотря на то, что в ВОЗ поступало меньше сообщений о заболеваемости: 47 стран сообщили о 451 499 случаях заболевания холерой и 7870 летальных исходах», – отмечается в заявлении организации.

    По оценкам специалистов, реальные масштабы распространения инфекции значительно выше, так как многие случаи остаются незарегистрированными. Около 90% всех заболевших и умерших приходится на семь стран: Анголу, Бангладеш, Демократическую Республику Конго, Нигерию, Южный Судан, Судан и Йемен.

    Наиболее сложная ситуация наблюдается в Африке, где заболеваемость выросла на 34%, а смертность – на 58% по сравнению с 2024 годом. В организации напомнили, что холера поддается профилактике и лечению, однако без срочных мер при тяжелом обезвоживании болезнь может привести к смерти.

    Для борьбы с инфекцией мировое производство пероральных вакцин с 2022 по 2025 год было увеличено более чем вдвое – с 30 млн до 80 млн доз ежегодно, что существенно повысило их доступность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года Всемирная организация здравоохранения зафиксировала более 7 тыс. смертей от холеры в мире.

    Ранее российские специалисты зарегистрировали новую тест-систему для определения иммунитета к этому заболеванию.

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    30 сентября 2026, 05:10 • Новости дня
    Терапевт назвала группы риска тяжелого течения ОРВИ

    Терапевт Азизова предупредила о риске тяжелых простуд у пожилых

    Tекст: Катерина Туманова

    Россияне с ослабленным иммунитетом, диабетом и пожилого возраста имеют повышенный риск тяжелого течения респираторных инфекций в период осеннего подъема заболеваемости, заявила врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Алина Азизова.

    Пожилые люди, дети раннего возраста и пациенты с хроническими заболеваниями оказались наиболее уязвимыми к тяжелому течению простудных заболеваний, сообщила доктор РИА «Новости».

    «Среди групп повышенного риска тяжелого течения респираторных инфекций – дети раннего возраста, люди старше 60 лет, беременные, пациенты с хроническими заболеваниями органов дыхания и сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом, а также люди с состояниями, сопровождающимися снижением иммунной защиты. Для них особенно важно заранее обсудить с врачом меры профилактики», – сказала она.

    Основной мерой защиты специалист назвала ежегодную вакцинацию от гриппа в сентябре. Кроме того, пациентам из групп риска рекомендованы прививки от пневмококковой и гемофильной инфекции типа b, которые подбираются индивидуально.

    В период сезонного подъема заболеваемости врачи советуют избегать мест скопления людей, тщательно мыть руки и регулярно проветривать помещения. При появлении первых симптомов инфекции следует оставаться дома и обращаться за медицинской помощью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роспотребнадзор назвал число зарегистрированных случаев ОРВИ и гриппа в России. Минздрав назвал лучшие способы защиты от гриппа и ОРВИ. Врач назвала категории граждан для обязательной вакцинации от гриппа.

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    30 сентября 2026, 18:52 • Новости дня
    Пятилетняя выживаемость онкопациентов в России выросла на 10%

    Tекст: Ольга Иванова

    В России зафиксирован заметный рост пятилетней выживаемости пациентов с онкологическими заболеваниями, этот показатель увеличился на 10%, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

    Мурашко выступил на заседании профильного комитета Госдумы. Он стал первым из федеральных министров, кто принял участие в работе девятого созыва палаты парламента, передает РИА «Новости».

    «По онкологии хорошие результаты, на 10% увеличилась пятилетняя выживаемость, на 18% снизилась одногодичная летальность», – сказал глава Минздрава в ходе обсуждения законопроекта об исполнении бюджета за 2025 год.

    Чиновник добавил, что ранняя диагностика онкологических заболеваний на первой и второй стадиях в настоящее время достигает 62%.

    Ранее Мурашко заявил об увеличении числа выживающих в течение года онкопациентов на 25%.

    Главный онколог ведомства Андрей Каприн сообщил о превышении уровня заболеваемости злокачественными новообразованиями среди женщин над мужскими показателями.

    Летом в столичном «Сколково» открыли современный лечебно-диагностический комплекс онкобольницы №62.

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    30 сентября 2026, 03:56 • Новости дня
    Одиночество назвали причиной развития деменции и болезней сердца

    Tекст: Катерина Туманова

    Длительная социальная изоляция повышает вероятность развития слабоумия и проблем с сердцем, заявила директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского Университета и президент Российской ассоциации геронтологов и гериатров​ Ольга Ткачева.

    По словам эксперта, недостаток общения может привести даже к преждевременной смерти.

    «Одиночество – фактор риска очень многих заболеваний. Длительная социальная изоляция связана с повышенным риском деменции, сердечно-сосудистых заболеваний и даже преждевременной смерти», – заявила она РИА «Новости».

    Геронтолог добавила, что социальная активность и участие в жизни общества играют не меньшую роль для здорового долголетия, чем правильное питание и физические нагрузки.

    Ранее она назвала самыми эффективными способами продления жизни вакцинацию, здоровый сон, активность и регулярный контроль медицинских показателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВОЗ в 2025 году сообщила, что одиночество ежегодно приводит к смерти более 850 тыс. людей во всем мире. Британские ученые назвали черты обреченных на одиночество мужчин. Неврологи назвали общение основой сохранения памяти после 80 лет.


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    30 сентября 2026, 03:05 • Новости дня
    В правительстве решили расширить список жизненно важных лекарств

    Tекст: Катерина Туманова

    Российское правительство планирует расширить перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, добавив в него 13 новых медикаментов для лечения тяжелых заболеваний, сказано в проекте распоряжения правительства.

    Расширение списка гарантирует государственное регулирование предельных отпускных цен производителей и контроль торговых надбавок для этих медикаментов, передает РИА «Новости».

    В обновленный перечень войдут препараты для лечения тяжелых заболеваний. Среди них «Ароглептол» для терапии сахарного диабета второго типа, «Веренафусп альфа» для пациентов с наследственными нарушениями обмена веществ, а также «Кавутилид», применяемый для восстановления сердечного ритма.

    В список включат «Равидасвир» против гепатита С и «Энкорафениб» для лечения неоперабельной меланомы и других видов рака.

    Помимо этого, планируется добавить лекарства для онкологических больных: «Биниметиниб», «Трастузумаб дерукстекан», «Мосунетузумаб» и «Сонидегиб». В список также войдут «Дантролен» от злокачественной гипертермии, комбинация «Будесонид + сальбутамол» для астматиков, антибиотик «Пазуфлоксацин» и «Белумосудил», применяемый при осложнениях после трансплантации стволовых клеток.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России наладили выпуск десяти жизненно важных препаратов. Минздрав рекомендовал включить пять лекарств в перечень жизненно необходимых. ФАС пообещала проверить цены на 13 популярных лекарств.

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    30 сентября 2026, 04:34 • Новости дня
    Лантратова назвала сроки ожидания медпомощи по полису ОМС

    Лантратова: В рамках ОМС ожидание приема терапевта не должно превышать 24 часа

    Tекст: Катерина Туманова

    В рамках обязательного медицинского страхования (ОМС) ожидание приема терапевта, педиатра, врача общей практики не должно превышать 24 часа с момента обращения, сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

    Лантратова уточнила, что время ожидания приема терапевта, педиатра или врача общей практики по ОМС не может превышать 24 часа с момента обращения.

    «В 2026 году приема участкового терапевта, педиатра или врача общей практики пациент должен ждать не более 24 часов с момента обращения. Неотложную помощь в поликлинике должны оказать не позднее двух часов. Консультацию врача-специалиста – в течение 14 рабочих дней», – сообщила она ТАСС.

    Для исследований при первичной помощи так же установлены нормативы сроков: для лабораторной диагностики, рентгена, маммографии, УЗИ, функциональной диагностики, а также для КТ, МРТ и ангиографии вне особых случаев – те же 14 рабочих дней.

    При этом плановая специализированная помощь, госпитализация должна быть организована не позднее 14 рабочих дней после направления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, базовая программа ОМС пополнилась 14 новыми методами лечения. Россияне получили доступ к отечественной вакцине от рака кожи по ОМС.

    В Федеральном фонде обязательного медицинского страхования (ФФОМС) сообщили, что россиянам лечат кариес и удаляют зубы по полису ОМС.

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    30 сентября 2026, 04:10 • Новости дня
    Омбудсмен Лантратова напомнила о праве на лечение по ОМС по всей стране

    Лантратова напомнила о праве на лечение по ОМС по всей стране

    Tекст: Катерина Туманова

    Россияне имеют право на бесплатную медицинскую помощь по базовой программе обязательного медицинского страхования (ОМС) в любом субъекте страны, независимо от места получения страхового полиса, напомнила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

    «Существует заблуждение, что получить бесплатную помощь можно только там, где оформлен полис. Это не так. Базовая программа ОМС действует на всей территории России независимо от региона страхования», – сказала Лантратова ТАСС.

    Она пояснила, что приезд в другой субъект страны не является поводом требовать оплату за услуги, входящие в базовую программу. При этом экстренная помощь в ситуациях, угрожающих жизни, предоставляется бесплатно даже без предъявления полиса.

    В случае незаконного требования денег за медицинские услуги вне домашнего региона омбудсмен рекомендовала обращаться в свою страховую компанию или местный территориальный фонд ОМС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, россияне получили доступ к отечественной вакцине от рака кожи по ОМС. В Федеральном фонде обязательного медицинского страхования (ФФОМС) сообщили, что россиянам лечат кариес и удаляют зубы по полису ОМС.Минздрав

    запланировал увеличение финансирования программ ОМС в регионах.


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    1 октября 2026, 16:09 • Новости дня
    МИД сообщил о приезде трех африканских лидеров на саммит в Москву

    МИД: Лидеры Буркина-Фасо, Мали и Нигера приедут на саммит Россия – Африка в Москву

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель министра иностранных дел России Александр Алимов анонсировал приезд глав Буркина-Фасо, Мали и Нигера на предстоящий саммит Россия – Африка в столице.

    Лидеры Буркина-Фасо, Мали и Нигера приедут на саммит Россия – Африка, рассказал Алимов на пресс-конференции. «Буркина-Фасо, Мали, Нигер... руководители этих стран прибудут на саммит Россия – Африка, который состоится в конце этого месяца», – цитирует замглавы МИД РИА «Новости».

    Третий саммит Россия – Африка пройдет 28 и 29 октября в Москве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Сергей Лавров летом передал лидерам Буркина-Фасо, Мали и Нигера официальное приглашение на саммит.

    Ранее президент Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан также запланировал визит на эту встречу.

    Позже президент Франции Эммануэль Макрон начал отговаривать африканских политиков от поездки в Москву.

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    1 октября 2026, 17:40 • Новости дня
    Парламент Алжира одобрил введение смертной казни за поджог лесов

    Tекст: Денис Тельманов

    Нижняя палата парламента Алжира одобрила введение смертной казни за умышленный поджог лесов и сельскохозяйственных угодий, а также за некоторые случаи похищения детей.

    Депутаты Национального народного собрания Алжира утвердили поправки в уголовный кодекс, которые ужесточают максимальное наказание за умышленные поджоги полей и лесов с 20 лет лишения свободы до смертной казни, передает ТАСС.

    Высшая мера также вводится за преступления, связанные с похищением детей. Она будет применяться в случаях, когда преступление сопровождается пытками, сексуальным насилием или издевательствами над ребенком.

    Министр юстиции Алжира Лотфи Буджемаа пояснил, что смертная казнь уже предусмотрена законодательством 1966 года за поджог, повлекший смерть человека, и за похищение ребенка при отягчающих обстоятельствах.

    Президент Алжира Абдельмаджид Теббун поручил ужесточить наказание за лесные пожары в конце августа. Это произошло после серии возгораний на северо-востоке страны, в результате которых погибли 12 человек.

    Смертные приговоры в Алжире продолжают выноситься, однако фактически казни не проводились с 1993 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, судебные власти американского штата Теннесси постановили привести в исполнение смертный приговор женщине.

    Приговоренный к высшей мере наказания американец Дуглас Стюарт Картер выйдет на свободу под залог спустя 41 год.

    Член Палаты представителей от Республиканской партии Нэнси Мейс предложила восстановить смертную казнь в Вашингтоне.

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    1 октября 2026, 12:58 • Новости дня
    Скворцова сообщила о скором выходе российской вакцины от аллергии

    ФМБА: Отечественная вакцина от аллергии «Аллергарда» выйдет в оборот в октябре

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российская вакцина от аллергии «Аллергарда» выйдет в гражданский оборот уже в октябре, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.

    Отечественный препарат для борьбы с аллергическим риноконъюнктивитом станет доступен пациентам уже в текущем месяце, передает РИА «Новости».

    Накануне Министерство здравоохранения успешно завершило процедуру регистрации новой аллерговакцины. Средство предназначено как для профилактики, так и для терапевтического лечения аллергических реакций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Министерство здравоохранения официально одобрило применение этого отечественного препарата.

    По результатам исследований данная вакцина снижает проявления аллергических реакций в семь раз.

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    Новые «Герани» начали «резать» стратегический мост через Днепр

    Вооруженные силы России вторые сутки наносят удары по вантовому автожелезнодорожному Южному мосту в Киеве, который, по данным Минобороны, обеспечивал переброску войск и поставки военных грузов для ВСУ в Донбассе. Эксперты указывают на изменение в подходе поражения подобных сложных целей: если прежде ВС РФ пытались обрушить массивные опоры сооружений, то теперь усилия сосредоточены на перерезании несущих тросов – вантов. Подробности

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    Россия вернула Родину миллионам русских

    Новые жилые кварталы, восстановленные мосты и дороги, сотни перезапущенных предприятий – с такими результатами Донбасс и Новороссия встречают четвертую годовщину воссоединения с Россией. Это событие изменило стратегическое положение страны, укрепив ее позиции в Азово-Черноморском регионе и обеспечив сухопутный путь в Крым. Но главным итогом стала защита миллионов русских людей, которые стали гражданами своей исторической Родины – России. Подробности

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    Школьники устроили хаос по всей Франции

    Не иначе как «мятежом» уже называют протесты, которые устроили по всей Франции школьники и студенты. Задержаны тысячи человек, от рук школьников пострадали сотни избитых и покалеченных полицейских. Чем так недовольны французские подростки и почему их действия фактически поставили в тупик руководство Франции? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Когда придет пенсия в октябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Пенсии за октябрь 2026 года выплачиваются по региональным графикам Социального фонда России. Через почтовые отделения каждому пенсионеру устанавливают свою дату доставки в пределах регионального выплатного периода, который обычно длится с 3-го по 25-е число месяца, а даты банковских зачислений зависят от конкретного отделения СФР и кредитной организации. В октябре федеральных праздников нет, но 3-4, 10-11, 17-18 и 24-25 октября приходятся на субботу и воскресенье, поэтому часть выплат в регионах могут перечислить или доставить заранее. Рассказываем, когда придет пенсия в октябре 2026 года на карту и через «Почту России», где проверить точную дату и что делать, если деньги не поступили вовремя.

    • Что изменится с 1 октября 2026 года: новые законы о маркетплейсах, ипотеке и микрозаймах

      С 1 октября 2026 года в России вступает в силу сразу несколько заметных изменений. Заработает закон о платформенной экономике: маркетплейсы должны будут обеспечить новый порядок взаимодействия покупателей с продавцами, проверки карточек товаров, скидок, блокировок и жалоб селлеров. Одновременно изменятся условия семейной ипотеки, заработает ограничение на выдачу третьего дорогого микрозайма, расширятся возможности Системы быстрых платежей, появятся новые правила для самозанятых на цифровых платформах и начнется выдача лицензий продавцам табачной продукции. Рассказываем, что изменится с 1 октября 2026 года и кого коснутся новые правила.

    • Когда придут детские пособия в октябре 2026 года: график выплат 2, 5 и 8 октября

      В октябре 2026 года основные детские пособия через банки поступят 2, 5 и 8 октября. Выплаты, которые обычно перечисляют 3-го числа, придут досрочно 2 октября, поскольку 3 октября выпадает на субботу. 5 октября по обычному графику перечислят ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет, а 8 октября – пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям. Большинство октябрьских выплат начисляются за сентябрь. Рассказываем, какие пособия придут в каждую дату, когда ждать деньги через почту и что делать, если выплата не поступила.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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