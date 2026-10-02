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Число жертв эпидемии Эболы в Конго превысило 4 тыс. человек
В Демократической Республике Конго (ДР Конго) эпидемия лихорадки Эбола унесла жизни 4018 человек при 8,3 тыс. подтвержденных случаев заболевания.
Уровень летальности от лихорадки Эбола в ДР Конго составляет 48,4%, сообщает Национальный институт общественного здравоохранения (INSP) страны, передает РИА «Новости». Отмечается, что случаи заболевания зафиксированы в семи провинциях ДР Конго.
Из числа зараженных лихорадкой смогли вылечиться 2162 человека.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник академик Геннадий Онищенко предупредил о возможных опасных мутациях вируса Эбола.
В понедельник в Конго до смерти избили женщину-политика после ее выступления об Эболе.
На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения сообщила о расширении эпидемии Эболы в Конго.