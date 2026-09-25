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ВОЗ сообщила о расширении эпидемии Эболы в Конго
ВОЗ: Эпидемия Эболы в Конго охватила новые регионы
Вспышка нового штамма лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго охватила две дополнительные медицинские зоны, увеличив риск трансграничного распространения инфекции, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
«Вспышка вируса Бундибугио в Демократической Республике Конго получила дальнейшее распространение, затронув еще две медицинские зоны. К ним относятся медицинская зона Булу в новой провинции Южное Убанги и медицинская зона Дунгу в провинции Верхнее Уэле, граничащей с Южным Суданом», – приводит РИА «Новости» выдержку из пресс-релиза организации.
Общее количество пострадавших медицинских зон достигло 63, они находятся в 7 из 26 провинций государства. В ВОЗ подчеркнули, что такое географическое расширение увеличивает риск передачи инфекции через границу.
К 23 сентября 2026 года в стране зафиксировали 7890 подтвержденных случаев болезни, из которых 3799 закончились смертельным исходом. Летальность инфекции достигла 48,1%.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Роспотребнадзор заявил о завершении испытаний вакцин от лихорадок Марбург и Эбола. Россия усилила контроль на границах из-за вспышки вируса Эбола.
ВОЗ 10 сентября сообщала, что эпидемия Эболы распространилась на новую санитарную зону в Конго.