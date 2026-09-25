ВОЗ сообщила о расширении эпидемии Эболы в Конго

ВОЗ: Эпидемия Эболы в Конго охватила новые регионы

Tекст: Катерина Туманова

«Вспышка вируса Бундибугио в Демократической Республике Конго получила дальнейшее распространение, затронув еще две медицинские зоны. К ним относятся медицинская зона Булу в новой провинции Южное Убанги и медицинская зона Дунгу в провинции Верхнее Уэле, граничащей с Южным Суданом», – приводит РИА «Новости» выдержку из пресс-релиза организации.

Общее количество пострадавших медицинских зон достигло 63, они находятся в 7 из 26 провинций государства. В ВОЗ подчеркнули, что такое географическое расширение увеличивает риск передачи инфекции через границу.

К 23 сентября 2026 года в стране зафиксировали 7890 подтвержденных случаев болезни, из которых 3799 закончились смертельным исходом. Летальность инфекции достигла 48,1%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Роспотребнадзор заявил о завершении испытаний вакцин от лихорадок Марбург и Эбола. Россия усилила контроль на границах из-за вспышки вируса Эбола.

ВОЗ 10 сентября сообщала, что эпидемия Эболы распространилась на новую санитарную зону в Конго.