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Россия усилила контроль на границах из-за вспышки вируса Эбола
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила об усилении санитарного контроля на российских границах для предотвращения проникновения вируса Эбола из эпидемиологически опасных стран.
«Хочу поблагодарить сотрудников пограничной службы. Они очень быстро отреагировали на все наши предложения и очень тщательно, плотно контролируют и передают информацию обо всех гражданах, которые прибывают в Российскую Федерацию даже транзитом из стран, где есть риск инфицирования. И, конечно же, мы усилили контроль на границе», – приводит слова Поповой РИА «Новости».
По ее словам, при выявлении повышенной температуры или других признаков ухудшения здоровья у пересекающих границу граждан их незамедлительно госпитализируют. Попова подчеркнула, что система работает для предотвращения любых рисков.
Специалисты Роспотребнадзора с первых дней оказывают помощь Уганде, граничащей с Демократической Республикой Конго, где зафиксирована вспышка Эболы. Ведомство разработало тест-системы для диагностики вируса, включая редкий штамм Бундибуджио, и передало уникальную разработку африканским коллегам.
Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус назвал эпидемию Эболы в Демократической Республике Конго самой быстроразвивающейся в истории.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ВОЗ сообщала, что эпидемия Эболы распространилась на новую санитарную зону в Конго. Число жертв вируса в Конго превысило 3,2 тыс. человек. Онищенко оценил риски завоза Эболы в Россию.