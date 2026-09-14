Россия усилила контроль на границах из-за вспышки вируса Эбола

Tекст: Катерина Туманова

«Хочу поблагодарить сотрудников пограничной службы. Они очень быстро отреагировали на все наши предложения и очень тщательно, плотно контролируют и передают информацию обо всех гражданах, которые прибывают в Российскую Федерацию даже транзитом из стран, где есть риск инфицирования. И, конечно же, мы усилили контроль на границе», – приводит слова Поповой РИА «Новости».

По ее словам, при выявлении повышенной температуры или других признаков ухудшения здоровья у пересекающих границу граждан их незамедлительно госпитализируют. Попова подчеркнула, что система работает для предотвращения любых рисков.

Специалисты Роспотребнадзора с первых дней оказывают помощь Уганде, граничащей с Демократической Республикой Конго, где зафиксирована вспышка Эболы. Ведомство разработало тест-системы для диагностики вируса, включая редкий штамм Бундибуджио, и передало уникальную разработку африканским коллегам.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус назвал эпидемию Эболы в Демократической Республике Конго самой быстроразвивающейся в истории.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ВОЗ сообщала, что эпидемия Эболы распространилась на новую санитарную зону в Конго. Число жертв вируса в Конго превысило 3,2 тыс. человек. Онищенко оценил риски завоза Эболы в Россию.