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Глава ВОЗ назвал эпидемию Эболы в Конго рекордной
ВОЗ: Эпидемия Эболы в Конго стала самой быстроразвивающейся в истории
Вспышка лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго стала самой быстроразвивающейся в истории из-за наличия неизвестных медикам цепочек передачи вируса, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
Гебрейесус заявил об угрожающих темпах распространения заболевания, передает РИА «Новости». «Эта эпидемия уже стала второй самой масштабной в истории. При этом это самая быстроразвивающаяся эпидемия в истории. И она охватывает огромную географическую территорию», – подчеркнул руководитель ВОЗ.
Основная часть смертельных случаев фиксируется непосредственно в общинах. Специалисты отмечают, что небезопасные похоронные практики способствуют дальнейшему распространению вируса среди населения.
Медики признают наличие скрытых цепочек передачи инфекции, которые пока не удается отследить. До тех пор, пока ситуация с выявлением контактов не изменится, вспышка лихорадки продолжит уносить жизни людей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа число жертв лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго достигло 2786 человек.
Ранее в Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов сообщили об охвате эпидемией территории размером с Францию.
При этом темпы распространения вируса значительно превышают показатели самой смертоносной эпидемии 2014-2016 годов.